Bolt написав:Та ніби за три роки не жалілися ще.В договорі написано, що орендар сплачує всі комунальні платежі.
Та неважливо, що там написано. Важливо, що ви просто накинули ліві витрати на орендаря. Якщо совісті немає, то вже нічого не допоможе.
Bolt написав:Зараз всі зводять кінці з кінцями.
Дуже смішно. Порівняти тих, у кого немає свого житла і треба велику частину заробітку віддати лорду з тим, у кого є пара власних квартир. Вам можна в депутати йти, ті також зводять кінці з кінцями, ніяк не нажеруться.
Striker написав:Та неважливо, що там написано. Важливо, що ви просто накинули ліві витрати на орендаря. Якщо совісті немає, то вже нічого не допоможе.
А давайте посмотрим на это немного с другого ракурса. Эта прибавка в счёте - плата за утепление. Если утепление сделано правильно, это должно было серьезно уменьшить плату за отопление, которое нынче стоит весьма недешево. Т.о. арендатор платит дополнительную сумму, но экономит на основной. Арендодатель же за некоторое время компенсирует затраты на утепление и получит более качественный объект. Я вижу тут вин-вин.
В принципе так и есть, зимой за 68 квадратов до 600 грн за отопление, раньше было до 1400
Bolt написав:Формально входить окремою строкою в платіжку за ОСББ. Теоретично міг би підняти оренду на тих 400 грн і сам платити, але що для них би то змінило? 😏
А ви не розглядали варіант, що вони побачили цю платіжку вже через місяць? І зараз просто мовчки платять, бо не варіант переїжджати, це потребує зусиль, знову платити ріелтору і т.д. Чи ви хочете сказати, що ви їх чесно попередили, що буде така сума в ОСББ? Це називається свинство. Ви просто вдавитеся за зайву копійку, і для цього вам пофіг на своїх орендарів. А можливо вони ледь зводять кінці з кінцями, але вам-то що з того. Сподіваюсь, карма вас наздожене. 😏
утепленням хто користується, чи не квартиранти, яким будуть менші витрати на комфотну темперетуру житла?
Ех, часи наші сумні… Бува працює людина шеф-поваром в одному з найпрестижніших ресторацій Києва - старається. Клієнти в захваті. Живе скромно: в Ірпені. Працює наполегливо - в буквальному смислі слова - над створенням родини - дуже швидко троє діточок народилося - і раптом під градом російських ракет ледве встигає з жінкою та дітьми виїхати за кордон, покинувши все - в тому числі пошкоджений приватний будинок в тій Ірпені, який не встиг і закінчити… Прожив. 2 роки в Анталії.
Час іде… а рідний брат вже 15 років в США - все кличе та кличе, умовляє взяти якийсь там невідомий ануітет та не слухати балачки про те, що «Шеф-повар! навіть в ОСББ все пропало!»
Я особисто допомагаю йому в деяких питаннях - та 15 червня минулого року з Анталії через Хельсінки прибуває в США. НЕ скиглить. Як прийнято в США, працює на двох роботах. Готувати їжу та накривати стіл - це друга робота. Це у кожний weekend. Старається: запрошують працювати то на весілля, то на день народження накрити стіл… Получається… свіже фото… Класика: професіонал завжди знайде де заробити гроші.
Faceless написав: В данном конкретном случае, банк не только о сумме переживал но и о качестве (в том числе финансовом) самого объекта. Это, кстати, рано илии поздно будет касаться ОСББ в Украине.
Не зрозумів до чого тут ОСББ. Чи ви про кредити на ОСББ?
Со временем ОСББ превратятся в аналоги нйских коопов. Оно тоже когда-то так начиналось. Кстати, кроме НЙ коопов, кажется, больше в США нет. Сначала это были объединения собственников, потом в какой-то момент это стало объединением шерхолдеров, а физическое владение метрами превратилось во владение шерами с правом проживания в конкретной квартире. И уже сам кооп стал единоличным владельцем квартир, которыми через акции владели собственники. И, выдавая кредит на покупку, банк претендует на залог в виде шерс в конкретном коопе. Сам кооп он не контролирует, если только кооп не возьмет на себя мортгидж, что тоже делают. И тут уже жильцы рискуют остаться только теннантами, если банк заберет предмет залога.
Ну це ви вже дуже далеко дивитеся. Чи будуть такі форми співвласності взагалі, і чи будуть в них перетворюватися ОСББ, принаймні в перспективі десяти-двадцяти років - думаю скоріше фантастика. Навіть ОСББ досі не є превалюючою формою організації співвласників[/quote]
Так и в НЙ это не "превалююча". Есть кондо, есть рентал. Только и коопы, которые также активно как в свое время ОСББ насаждались в 50-е-60-е (потом уже нет) есть. И больше их не создают. Там такая коррупция, причем формально законная, что с ней никто не пытается бороться. И вот эта отрыжка как-то существует, но не распространяется уже много лет.
Це те, що з корупцією та помирає багато років. Деякі помирають вже 1/3 сторіччя. Правда, має вищі оцінки від мешканців. Для довідки: це самий авторитетний в США сайт користувачів різних послуг. Будь-яка особа може написати про своє невдоволення. Про згадані вище «кооперативи». https://m.yelp.com/search?find_desc=Hou ... York%2C+NY
Випадково скопіював відгуки: «Я новий орендатор, але Алекс і його команда були дуже любезні, приємні та відгукливі. У мене було відчуття, що я розмовляю з людьми, які дійсно стараються допомогти, коли у мене виникають проблеми, і я визначально рекомендую працювати з ними..»
«Майкл та його команда дуже ефективно керують нашою будівлею, вони надзвичайно швидкі та чуйні, і чудово справляються з поставленими завданнями!»
Ну і так далі. Коли наші українці хочуть піти в ресторан, то завжди і по-перше дивляться відгуки на цьому сайті.
Якщо наших українців хтось десь погано задовільнив в ресторані, в магазині або в «кооперативі», то відразу - не гаючи часу - повідомляють про негатив саме сюди.
Мені совість не дозволяє йти в депутати. 😎
Пан Болт Давайте вместе Устроим им "Reign in blood" за то что они так обошлись с немолодыми офицерами запаса, Тогда как молодые да наглые по занзибарам чилятся.
А десь в світі є ринок де достатньо високооплачуваної роботи і надлишок житла, яке здається в оренду?
Навіть стало цікаво.
1. Lowest Unemployment Rates Below are the ten countries with the lowest unemployment rates at the end of 2024: Qatar: 0.1% Cambodia: 0.3% Niger: 0.4% Thailand: 0.7% Burundi: 0.9% Chad: 1.1% Bahrain: 1.1% Lao PDR: 1.2% Vietnam: 1.4% Moldova: 1.4%
Ось і спробуй вибрати... В цих країнах -за виключенням Молдови - я був. Але в Катовіцах в одній компаії спілкувалися з молдаванами - я питав - чого вони прибули в Польщу - то відовіли ЩО РОБОТИ НЕМА НІЯКОЇ, а та що є - за копійки. Ось і довіряй даним з мережі...
2. Unemployment Rates for the World's Largest Economies The unemployment rates for the top 10 largest economies by GDP were predictably low at the end of 2023, with some outliers such as Brazil, France, and Italy.
А ось і пряма відповідь на запитання: Of course, it's possible to have both low unemployment and a rich economy. This combination is seen in Qatar. According to the World Bank's latest information, the GDP per capita in Qatar was $71,650 in 2024 (with an unemployment rate of 0.1%).