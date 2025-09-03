Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2937293829392940> Додано: Вів 02 вер, 2025 16:57 slonomag написав: Сибарит написав: Оптимизация налогов - это святое 😁

Понятно, что при больших масштабах бизнеса, больше возможностей.

Главное, что сама идея бизнеса не стала безнадежной в принципе. Оптимизация налогов - это святое 😁Понятно, что при больших масштабах бизнеса, больше возможностей.Главное, что сама идея бизнеса не стала безнадежной в принципе.

В Испании эта тема живет на ура, по крайней мере в туристической аренде. У нас постоянно закручивают гайки с посуточной арендой, типа надо согласие соседей и тд, поэтому крупные лендлорды идут на хитрость и просто выкупают весь дом на этапе строительства ) и сами себе потом дают добро сдавать квартиры посуточно ) Знакомая работает на уборках, у нее уже мини компания на 10 сотрудников, и вот она как раз таких ведет, 5 домов по 40 квартир в каждом = 200 квартир. Владеют 2 брата испанца. Ну норм, поймать ее практически не возможно - работает на равне со своими сотрудницами и по воскресеньям. Походу бизнес у чуваков идет нормально ) В Испании эта тема живет на ура, по крайней мере в туристической аренде. У нас постоянно закручивают гайки с посуточной арендой, типа надо согласие соседей и тд, поэтому крупные лендлорды идут на хитрость и просто выкупают весь дом на этапе строительства ) и сами себе потом дают добро сдавать квартиры посуточно ) Знакомая работает на уборках, у нее уже мини компания на 10 сотрудников, и вот она как раз таких ведет, 5 домов по 40 квартир в каждом = 200 квартир. Владеют 2 брата испанца. Ну норм, поймать ее практически не возможно - работает на равне со своими сотрудницами и по воскресеньям. Походу бизнес у чуваков идет нормально )



В ИСпании низкие % и строиться много нового жилья в туристических местах.

В США все старое и ...ну такой пример.

Был я в прошлом году в отпуске, городок - Кэп Мей на юге НДж.

Дома - исключительно колониальной эпохи, но все поддерживаются в отличном состоянии. Население городка в турсезон вырастает в 4 раза. В остальное время там живут местные местные, которые могут себе позволить жить не работая и очень небольшой % тех, кто имеет хоть какую-то работу.

Домики стоят миллионы. Но не продаются. Верней, очень редко что-то выходит на маркет. Дома там передаются по наследству и перекупаются соседями, друзьями и знакомыми.

Это люди верхнего среднего класса и выше. За неделю я там видел 2 черных семьи (весьма благопристойно выглядевших), испанцев только в виде обслуги номеров и не разу не чувствовал запах дури. Завтрак в местных кафешках/ресторанах обходился около 100 долларов на семью, обед и ужин - 200+. Номера тоже очень дорогие, полторы тысячи за ночь - не редкость. Основная публика - белые американцы и европейцы.

Строить новое жилье там запрещено и собственно негде.

Есть другая вариация.

Например, есть южный Квинс в НЙ - Рокуэй и Фар-Рокуэй. Там можно строить и строится туристическое жилье, но очень-очень многоквартирное и этим занимаются очень крупные компании. Правда публика там совсем другая. Это черные районы, где белым не рады. Это не значит, что там белых убивают, хотя такое случается, там черных тоже убивают, так что все в порядке, о расизме не идет речь.

Дурью там пахнет перманентно.

Нормальные людит туда не едут. Разве что по незнанию или им впарит кто-то.

rjkz

Повідомлень: 17741 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8671 раз. Подякували: 5486 раз.

акули не мають расових забобонів та притрумуються діверсіті у меню? flyman

Повідомлень: 40649 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1609 раз. Подякували: 2854 раз.

Повідомлень: 40649 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1609 раз. Подякували: 2854 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 вер, 2025 18:02 flyman написав: rjkz написав: slonomag написав: В Испании эта тема живет на ура, по крайней мере в туристической аренде. У нас постоянно закручивают гайки с посуточной арендой, типа надо согласие соседей и тд, поэтому крупные лендлорды идут на хитрость и просто выкупают весь дом на этапе строительства ) и сами себе потом дают добро сдавать квартиры посуточно ) Знакомая работает на уборках, у нее уже мини компания на 10 сотрудников, и вот она как раз таких ведет, 5 домов по 40 квартир в каждом = 200 квартир. Владеют 2 брата испанца. Ну норм, поймать ее практически не возможно - работает на равне со своими сотрудницами и по воскресеньям. Походу бизнес у чуваков идет нормально ) В Испании эта тема живет на ура, по крайней мере в туристической аренде. У нас постоянно закручивают гайки с посуточной арендой, типа надо согласие соседей и тд, поэтому крупные лендлорды идут на хитрость и просто выкупают весь дом на этапе строительства ) и сами себе потом дают добро сдавать квартиры посуточно ) Знакомая работает на уборках, у нее уже мини компания на 10 сотрудников, и вот она как раз таких ведет, 5 домов по 40 квартир в каждом = 200 квартир. Владеют 2 брата испанца. Ну норм, поймать ее практически не возможно - работает на равне со своими сотрудницами и по воскресеньям. Походу бизнес у чуваков идет нормально )



В ИСпании низкие % и строиться много нового жилья в туристических местах.

В США все старое и ...ну такой пример.

Был я в прошлом году в отпуске, городок - Кэп Мей на юге НДж.

Дома - исключительно колониальной эпохи, но все поддерживаются в отличном состоянии. Население городка в турсезон вырастает в 4 раза. В остальное время там живут местные местные, которые могут себе позволить жить не работая и очень небольшой % тех, кто имеет хоть какую-то работу.

Домики стоят миллионы. Но не продаются. Верней, очень редко что-то выходит на маркет. Дома там передаются по наследству и перекупаются соседями, друзьями и знакомыми.

Это люди верхнего среднего класса и выше. За неделю я там видел 2 черных семьи (весьма благопристойно выглядевших), испанцев только в виде обслуги номеров и не разу не чувствовал запах дури. Завтрак в местных кафешках/ресторанах обходился около 100 долларов на семью, обед и ужин - 200+. Номера тоже очень дорогие, полторы тысячи за ночь - не редкость. Основная публика - белые американцы и европейцы.

Строить новое жилье там запрещено и собственно негде.

Есть другая вариация.

Например, есть южный Квинс в НЙ - Рокуэй и Фар-Рокуэй. Там можно строить и строится туристическое жилье, но очень-очень многоквартирное и этим занимаются очень крупные компании. Правда публика там совсем другая. Это черные районы, где белым не рады. Это не значит, что там белых убивают, хотя такое случается, там черных тоже убивают, так что все в порядке, о расизме не идет речь.

Дурью там пахнет перманентно.

Нормальные людит туда не едут. Разве что по незнанию или им впарит кто-то.

Купаться там опасно - дно резко уходит вниз буквально с первых метров и постоянно отбойные течения. Хотя несколько лет назад начали строить вал в океане, чтобы снизить опасность затопления (ах, да, тм постоянные наводнения, во времена Сэнди, затопило капитально, снесло частные дома и много людей погибло), которые там постоянно происходят, этот вал может как-то повлияет на отбойные течения. Постоянно нападения акул. В ИСпании низкие % и строиться много нового жилья в туристических местах.В США все старое и ...ну такой пример.Был я в прошлом году в отпуске, городок - Кэп Мей на юге НДж.Дома - исключительно колониальной эпохи, но все поддерживаются в отличном состоянии. Население городка в турсезон вырастает в 4 раза. В остальное время там живут местные местные, которые могут себе позволить жить не работая и очень небольшой % тех, кто имеет хоть какую-то работу.Домики стоят миллионы. Но не продаются. Верней, очень редко что-то выходит на маркет. Дома там передаются по наследству и перекупаются соседями, друзьями и знакомыми.Это люди верхнего среднего класса и выше. За неделю я там видел 2 черных семьи (весьма благопристойно выглядевших), испанцев только в виде обслуги номеров и не разу не чувствовал запах дури. Завтрак в местных кафешках/ресторанах обходился около 100 долларов на семью, обед и ужин - 200+. Номера тоже очень дорогие, полторы тысячи за ночь - не редкость. Основная публика - белые американцы и европейцы.Строить новое жилье там запрещено и собственно негде.Есть другая вариация.Например, есть южный Квинс в НЙ - Рокуэй и Фар-Рокуэй. Там можно строить и строится туристическое жилье, но очень-очень многоквартирное и этим занимаются очень крупные компании. Правда публика там совсем другая. Это черные районы, где белым не рады. Это не значит, что там белых убивают, хотя такое случается, там черных тоже убивают, так что все в порядке, о расизме не идет речь.Дурью там пахнет перманентно.Нормальные людит туда не едут. Разве что по незнанию или им впарит кто-то.Купаться там опасно - дно резко уходит вниз буквально с первых метров и постоянно отбойные течения. Хотя несколько лет назад начали строить вал в океане, чтобы снизить опасность затопления (ах, да, тм постоянные наводнения, во времена Сэнди, затопило капитально, снесло частные дома и много людей погибло), которые там постоянно происходят, этот вал может как-то повлияет на отбойные течения. Постоянно нападения акул.

акули не мають расових забобонів та притрумуються діверсіті у меню? акули не мають расових забобонів та притрумуються діверсіті у меню?



Будете смеяться, но нападения происходят на "русских".

Дело в том, что американцы как-то не понимают прикола в плавании в соленом океане с отбойными течениями.

А туда иногда заносит "русских", хотя это могут быть и "наші українці" (ТМ). Их там немного, но они лезут в воду. Я тоже туда там залазил и едва не утащило меня в океан. Но быстро поумнел. Там есть несколько билдингов, заселенных в том числе русскоязычными пенсами по секшн 8. Но они в курсе, что из дома надо выходить в случае крайней необходимости, а океан не лезть.

Поэтому акулы там нападают в основном на туристов. А туристы, которые лезут в воду - это "русские" туристы.

Вообще жуткое место. Мы там очутились после приезда. Не могли понять, 1200 за 1бдрм в отлично построенном доме, прямо на берегу океана. Потом как поняли куда попали, то мгновенно свалили еще до истечения первого месяца.

Я потом чуть больше года еще туда ездил иногда по работе.

Ж)па мира, до Манхеттена оттуда добираться почти 2 часа на метро и больше часа на машине.

Это бедные районы с очень высоким крайм ренком.

Скажем так, 2-бдрм 2 санузла 1200 сквфит стоила года 2-3 назад 144 куе.

Это южный Квинс.

В южном Бруклине, который тоже считается очень недорогим, это стоило около 380-400 куе (из-за большого метража и второго санузла, 1000сквфит и 1 горшок - примерно 300-350 куе).

Туда (я имею ввиду южный Квинс, Ракуэй и Фар-Ракуэй) идет А-трейн с севера Манхеттена. Это Гарлем. В Квинсе он "раз-два-яется" в самом конце, часть поездов идет на Мотт Эвеню, часть идет на Озон-Парк. Так сказать, из Гарлема Манхеттена в "гарлем" Квинса. rjkz

Повідомлень: 17741 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8671 раз. Подякували: 5486 раз.

News from Romania



Сьогодні несподівано є підтвердження слів одного з учасників нашої гілки, який оселився в Румунії.

Він моряк, можливо зараз в поході (здається нічого не писав вже 2 чи 3 місяця), але писав правду, яку підтверджують інші джерела, причому слово в слово і цифра в цифру:

- оренда нормальної квартири 400€;

- практично миттєво отримуєш «Тимчасовий захист»;

- відразу отримуєш дозвіл на роботу.

Посилання на його канал буде нижче.



Від себе додам, що яку країну я люблю та поважаю, так це «Королівство Румунія».

За всю історію правителями були всього 4 короля - але за те які! Перший король був з німців та саме він ввів назву “Romania”, як країни, де живуть нащадки вихідців з Риму (“Rome”), а саме племʼя «Даки». Останній король Михай Перший («король-комсомолець») був скинутий «совєтами» після Другої світової війни (як тільки надумав одружитися та зміцнити королівство) та прожив у вигнанні до віку в 96 років!

Я мандрував дорогами Румунії, лісами, горами, каньйонами та печерами багато разів і сміливо можу рекомендувати тим, хто ще не визначився.

Звертаю увагу на лояльне відношення до українців.

Румуни живуть не жирно, але цілком пристойно!

Посилання на свіжу думку:

https://www.facebook.com/share/r/1B2eMN ... tid=wwXIfr akurt

Повідомлень: 11232 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4018 раз. Подякували: 1465 раз.

Що треба для того, щоб жити у Румуніі жирно? Investor_K

Повідомлень: 10656 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 918 раз.

В мене кум моряк, орендує в Констанці квартиру за 700€, правда він десь 6кує в місяць заробляє(незалежно чи в рейсі чи ні) стармех. Bolt Повідомлень: 3613 З нами з: 09.11.17 Подякував: 22 раз. Подякували: 282 раз.

Яка у вас національність?



Это не даки и валахи а индусы(точнее индейцы) барабашов

Повідомлень: 5334 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 362 раз.

Повідомлень: 5334 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 вер, 2025 10:09 Ну, хто не хоче жити в Румунії, нехай їде в Литовську республіку.

Щойно спілкувався.

Родина наших: батько+мати+троє дітей 14, 17 та 24 років.

Клайпеда. Таке собі приморське містечко.



Батько багато років був моряком - але ось це вигнали. Причина банальна: закінчився термін дії українського закордонного паспорта, а нового немає - з судна списали після останнього плавання.

Зараз працює вантажником на пошті.

Отримує приблизно 1600 євро на місяць. Жалівся, що податки високі:

- якщо мінімалка то 20%, якщо вище мінімалки - то вже і 30, і 40 відсотків сплачують... Тобто переробляти на роботі безглуздо... Все заберуть.

- жінка не працює.

- старший син щодня стоїть на колінах та кляне батьків, що змусили його закінчити Одеську мореходку та отримати диплом за спеціальністью "Судноводіння" бо то все - на його думку - даремне навчання: один раз був у моря - налякався і тепер сказав зроду не піде.

Знайшов себе в якості касира на касі в супермаркеті: платять вагомі 800 євро і він задоволений!

Життя вдалося!



Ну молодша дочка ще маленька, а ось і з тією, що 17 років, мабуть буде те, що показано в найновшому серіал від Netflix під назвою Rivers of Fate. Дуже рекомендую подивитися.

Там головній героїні теж 17 років. Ну події не в Нью корку, про кий всіх налякав пан rjkz, в Бразилії - але копія з описаного тим дописувачем.



Так ось: дівчина за 1 рік вивчила литовську мову (!) та пішла працювати в кафе. За липень заробила 850 євро. Допомагає сестричці зараз сплачувати за харчування в школі - а це 85 євро на місяць.

Мала сказала, що годують погано, відчуває себе голодною весь час.



Ну і Клайпеда на саме дешеве місто за орендою: 800...900 євро на місяць разом з комуналкою...

З допомоги українцям тільки безкоштовний проїзд...



Ну ось, а панове не хочуть жити як вареник у маслі в Румунії...



P.S. Якщо щось не так - не лайтеся - реально записано зі слів моїх респондентів прямо зараз...

Навіть ранішню каву ще не пив (зараз там, де я мешкаю 09:00 ранку середи. В Києві 10:00). akurt

Головний мінус як Литви, так і Латвії і Естонії - близькість до кацапів, найвищі ризики стати наступними жертвами російської агресії і надзвичайно висока частка кацапів і вати в суспільстві Faceless

Модератор Повідомлень: 36554 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1495 раз. Подякували: 8239 раз.

