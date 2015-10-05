наверное размечтались? Для развлекательного портала местная аудитория слишком скучная.
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 03 вер, 2025 04:10
Додано: Сер 03 вер, 2025 04:21
Додано: Сер 03 вер, 2025 04:37
Додано: Сер 03 вер, 2025 04:56
Додано: Сер 03 вер, 2025 05:20
Додано: Сер 03 вер, 2025 07:29
Додано: Сер 03 вер, 2025 07:50
Юмор на недосягаемом уровне просто.
Что-то фантастическое, опережающее всё мыслимое время
Додано: Сер 03 вер, 2025 09:34
Re: Психологія та саморозвиток
І Віктору Андрієнко
Додано: Сер 03 вер, 2025 14:29
Вы никак не хотите понять, что "интерес к теме психологии" не то же самое, что желание разбираться в ней на профессиональном (или близком к нему) уровне.
Культурному человеку интересно многое. Например, современная физика. Или генетика. Или достижения медицины. Или...
Но здесь собрались не 20-летние ребята, выбирающие профессию, а уже состоявшиеся 40-50-летние люди. У них нет лишнего времени разбираться во всём этом в подробностях, времени много не бывает, обычно его не хватает. Им вполне достаточно сведений на популярном (но при этом научном) уровне. И разбираться серьёзно не хватит знаний и квалификации.
А если захочется в какой-то области разобраться серьёзно, то у них хватит понимания, что на каком то форуме по кусочкам информации, которые выкладывает неизвестный человек, это не возможно. Для этого надо серьёзно учиться.
Что касается конкретно психологии, то людям интересны либо какие-то фундаментальные открытия, либо практические выводы.
А когда вы выкладываете обширные простыни без всяких комментариев и не понятно, к чему это выложили, или какую-то "классификацию"... Для чего это?
Ещё раз.
Изучить психологию по вашим простыням невозможно. Поэтому ветка чисто о психологии, на мой взгляд, на непрофессиональном форуме не нужна. Это нужно именно на уровне "цікавинок".
Вы жотите выкладывать простыни? Да, пожалуйста!. Я когда-то обещал, что не буду протестовать, не отказываюсь от обещания.
Но хотя бы какие-то ваши комментарии - что вы хотели сказать, для чего выложили. Иначе это выглядит просто флудом.
Додано: Сер 03 вер, 2025 15:06
Re: Психологія та саморозвиток
|