Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
  #<1 ... 2938293929402941
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 00:27

Re: Еміграція, заробітчанство

Это как раз такой случай, о которых я писал выше - выгодней снимать такое жилье нежели покупать.
Китайцы и индусы (не знаю про арабов на К(анадском)РЖН) разогнали цены пока им это не запретили.
Ну как запретили? Запретили НЕ резидентам. Так фигли, там и резидентов с дурными деньгами хватает. Повторюсь, правда это не про Канаду (но думаю в случае с Канадой это тоже справедливо), а про США - Китай дает беспроцентные ссуды своим гражданам для экспансии в США. Индусы, не знаю или это правда, там у них какие-то формы внутренних займов среди своих, типа не помню как оно называлось когда-то "черная касса"? Типа "общака", в который все делают взносы и потом берут беспроцентные ссуды. ХЗ какой в этом смысл, но кто-ж их поймет.
На самом деле покупать такое дорогое жилье при такой дешевой аренде абсолютно не имеет смысла.
rjkz
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 05:32

Re: Еміграція, заробітчанство

Из новостей.
Экономика США растет бОльшими темпами, чем ожидалось, но при этом нет роста рабочих мест, то есть, ВВП прирастает за счет автоматизации и оптимизации.
При этом компании повышают цены на свою продукцию и услуги.
И что самое примечательное - по прогнозам, 2025 год будет первым годом с отрицательным значением прироста населения. Такого НЕ БЫЛО НИКОГДА в американской истории. Даже во времена Гражданской войны, когда население США было еще не велико, а погибло более миллиона человек (около 700 тысяч военных и остальное - гражданские).
rjkz
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 07:34

Трамп перестал пускать мигрантов из Мексики.
Вот и население перестало расти
Frant
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 07:37

Однозначно, киевские цены новостроек, собенны элитных, являются четким индикатором украинской коррупции.

Коррупция - фундамент аграрного государства.

По моим наблюдениям, она вернулась на уровень 2013, как во времена Януковича
Frant
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 07:57

Безотносительно коррупции, Я плохо понимаю, как киевские новострой могут быть элитными?
Построить большой человейник над оживленной шумной трассой или среди плотной застройки, где и без него ни подъехать, ни припарковаться, и обозвать его элитным - это за гранью добра и зла.
"Доступное" жилье за окружной комфортнее для проживания, чем эта элитка.
Сибарит
