#<1 ... 2941294229432944 Додано: Пон 08 вер, 2025 22:13

Всі співчувають, а вже співчувати пізно...



На відео добре видно, що загибла проігнорувала звичайні правила безпеки.

Вони однакові в кожній країні, наприклад в Україні хто скоїв злочин?

"35-річний місцевий житель, безробітний та раніше неодноразово судимий".

Де потерпіла 15-ти річна школярка линдала? Біля кладовища... О 18:30...

https://life.pravda.com.ua/society/u-ha ... zQkbDAkaDA .



Так само і на відео про загиблу бачимо, що повністю знехтувала безпекою: порожній вагон, сідає ззаду підозріла особа - ніякої ренакції - не припиняючи загибла говорити по телефону...

На жаль, порушила Правила безпеки.

Шкода. Жахливо.



Тут згадую дві речі:

1) Ми з жінкою помалу - бо натовп - рухаємося до входу в паризьке кабаре "Мулен руж".

Невідомо як між жінкою та мною раптом (!) - де й взявся - вперся 2-о метрового зросту чорношкірий - я опинився не за жінкою, а за ним! Дивлюся - а він уважніше мене дивиться на сережки жінки. Уважно роздивляється та наче й приміряється вже зірвати - можливо разом з вухами. Сережки не містили діамантів - прості фіаніти - але звичайна людина може подумати, що то діаманти та вирвати разом з шиєю... Відтіснили того збоченця.



2) В 2023 році в жовтні я був у справах в США - і треба було попасти із серця Силіконової долини - San Jose - в San Francisco. Були різні методи - а мені дуже хотілося покататися на американському диві - не смійтеся - звичайна електричка.

Це в США доволі рідкісний вид транспорту. Хотілося проїхати через знамениті Oakland та Berkelеy (в цих приміських територіях Сан Францисько мав колись різні справи) і прямо в курортну знамениту частину - Sausalito (на півночі Сан Францисько).

Так ось, НАШІ ледве мене відмовили їхати саме так - краще коротшою трасою на станцію на півдні Сан Францисько - а там краще зустрінуть на авто. Це хоч їхати за мною вдвічі далі для них та їхати через все місто з напруженими трафіком...

А чому: ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО! Наші не могли уявити, як це я поїду обраними вже маршрутом один в електричці....

"Цього НЕ можна робити! Там кримінал! Нормальні люди в електричках НЕ їздять!"



Повідомлень: 11253 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4019 раз. Подякували: 1467 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 вер, 2025 22:29 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Хотілося проїхати через знамениті Oakland та Berkelеy (в цих приміських територіях Сан Францисько мав колись різні справи) і прямо в курортну знамениту частину - Sausalito (на півночі Сан Францисько). Хотілося проїхати через знаменитіта Berkelеy (в цих приміських територіях Сан Францисько) і прямо в курортну знамениту частину - Sausalito (на півночі Сан Францисько).

Самі місцеві просто натякають що Окленд небезпечний район

Самі місцеві просто натякають що Окленд небезпечний район BIGor

Повідомлень: 10139 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1469 раз. Подякували: 1870 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 вер, 2025 22:42 Є таке.

Саме там мешкає один наш українець, з яким я трохи знайомий.

Десь 5 років тому він купив там будинок - іпотека - за 750 000$.

Він має роботящі руки то почав його трохи ремонтувати - якраз був на вулиці біля будинка - повз йшли двоє чорношкірих і була чи музика в них гучна, чи кричали щось - він мав необережність зробити зауваження - ну що два чорношкірих добре його відлупцювали.

Реально на сходах власного будинка.

Він тепер зауваження не робить. akurt

