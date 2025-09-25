Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Для поїздки на авто за кордон потрібно:

1) власник присутній в авто ( не обов"язково за кермом ). В разі відсутності власника - доручення, завірене нотаріально з перекладом на англійську мову. Тут є нюанси: у зв"язку з військовим станом в Україні питання випуску авто з України за кордон в разі відсутності власника вирішує старший зміни прикордонної служби. В інших державах при перетині кордону - якщо такий є - достатньо будь-якій особі за кермом авто пред"явити Технічний паспорт авто. Доручення НЕ є потрібним. В той же час при в"їзді із країни Шенгенської угоди - Болгарія або Греція - в Туреччину - таке доручення є обов"язковим.

2) Закордонний паспорт власника або того, на кого оформлено доручення.

3) Технічний паспорт автівки.

4) Поліс страхування автівки "Зелена карта" на період поїздки.

5) Посвідчення водія. В матеріалі вище сказано, що потрібно "Міжнародне посвідчення" водія при поїздках в США та Канаду. Це не обов"язково, але оформити його можна швидко та дешево в Сервісному центрі МВС України. Єдиний раз, коли від мене вимагали - то прокат авто на грецькому острові Корфу.



Документи 2), 3), 4) подають прикордоннику та потім - митнику.

Документ 5 як правило не питають. Але можуть спитати на українсько-польському кордоні.

Куосакі молодца. 💪

https://youtu.be/S27M2N8PV6I?si=8B-RQ0GOUn5LDw5J

Повідомлень: 11305 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4026 раз. Подякували: 1490 раз. Профіль 1 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 вер, 2025 04:57 flyman написав: Bolt написав: Куосакі молодца. 💪

https://youtu.be/S27M2N8PV6I?si=8B-RQ0GOUn5LDw5J Куосакі молодца. 💪

кешфло рулеz кешфло рулеz



А интересная тема.

Есть что обсудить.

Барышня общительная, явный экстраверт.

Но не очень умная в плане финансов.

Я ее довольно много послушал на канале, но этттот видос наполовину.

Сначала обсудим ее.

Она, ввиду своей общительности, находила хорошие сделки и места работы.

Честно скажу, очень много из того что она вообще рассказывала, со мной тоже случалось. А кое какие моменты были очень полезны и некоторую инфу я перепроверял, судя по всему мадам временами имела доступ к очень некислой инфе.

Но с финансовой грамотностью она не дружит совсем.

Имея временами очень неплохие заработки, как она поступала?

Она просто прекращала работать и проживала заработанное.

Имея зарплаты и в 100+ куе в год и в 200+, она не пыталась сделать существенные накопления и сделать так, чтобы деньги приносили деньги.

Прожив в США 18 лет она не имеет кредитки и соответственно не зарабатывает на ней.

О чем она думала, когда получила в Мексике оффер от индусов, которые ее кинули?

О том, сколько она продержится на той работе сколько у нее останется чтобы купить какую-то хибару в МЕксике и не работать.

Как и многие американцы, она воспринимала свою зарплату как источник того, что нужно прожить, потратить. А не как источник создания капитала, которые может приносить доход.

Путешествовала много. Благо хоть не обмишуривала своих ближних.

Просто путешествовала, а не потому что в каком-то месте ее уже ждали неприятности от обманутых доверившихся ей людей и она вынуждена переезжать из одной страны в другую.

Ну, вобщем, выяснили - по финансам барышня не может давать суждения.

Теперь о Киосаки.

Не стану утверждать, что очень знаком с его бизнес-моделями, но знаю, что основой стали схемы покупки недвижимости в мортгидж с последующей сдачей в аренду. Сами-же объекты недвиги в это время дорожали. Вполне нормальная схема, которая раньше работала.

Мадама утверждала что кроме "Богатый папа, бедный папа" никто не читал больше ни одной его книги. Ну, я читал еще "Квадрант денежного потока". В конце 00-х-начале 2010-х.

Не скажу что меня вдохновили его творения, но "Богатый папа, бедный папа" вполне могу рекомендовать молодым людям, для мотивации не "жить как все" "так все делают" и тп. Меня мотивировать не надо было, к моменту прочтения этих книг, у меня ужелет 7 работало свое ООО и владел 2-мя объектами недвижимости плюс оддин на тот момент недострой.

Один из людей,которые читали его книги и утверждает что работает на книгах Киосаки,только модернизировал его тем, что покупает дома с уже существующими мортгиджами. В этой концепции экономика работает намного эффективней, так как основную мортгиджную нагрузку существующий владелец уже выплатил и остается только погащение принципала.

Ну, это сложно для людей с конкретно-образным мышлением.

Там надо проще - зеленая лужайка перед домом, красная машинка, бутылка вина, макбук, сел в самолет, прилетел, опять вино...ну и так далее по 100500 разовому кругу. От цифр и арифметики на более чем одно действие впадают в когнитивный ступор.

Н-да, отвлеклись.

Итак, понятное дело, что долг перед банком секьюритизирован, выплачивают его теннанты, а кэщфлоу и прирост эквити остается таким людям как Киосаки.

Ну и почему Киосаки ничего не грозит? Да потому что все долги - на одной ЛЛС или ином типе корпорации, а все плющки и выплаченные объекты - на другой или лично на Роберте. Скорей всего, все clear (то есть свободное от отягощений) - на трасте, а на самом Киосаки ничего нет. Ни ферарей ни ролсройсов ни недвиги.

И это вполне разумно.

По правде говоря, зная эту систему, подозреваю, что у него НЕТ ЧИСТЫХ объектов недвиги, скорей всего, под выплаченный уже объект он берет новый мортгидж для покупки следующейго объекта. Я уже писал о нюансах такого бизнеса ранее, надо не оставливаться в брании новых мортгиджей ибо накроют налоги с головой.

Таким образом и получился этот 1,2 млрд долга и таки да, его нельзя выплачивать иначе тогда начнут догонять налоги. Это вполне законная оптимизация налогообложения.

Но, для людей с конкретно-образным мыщлением, к коим также безусловно относится наша мадама...и не только она, простительно жить простыми понятиями.

Вот она и стриптизершей работала и официанткой. Всяко лучше, чем у доверчивых бывших сограждан выдуривать кровно заработанное, пользуясь их еще бОльшим скудоумием, не позволяющем ни анкету заполнить самостоятельно ни напрямую обратиться к застройщику для покупки недвиги на берегу моря.

Но шопаделать? Незабвенный Остап Сулейман Берта-Мария Бендер-бей (кстати, сын турецкоподданного) если и существовал-бы на самом деле, то уже давно-бы умер, но дело его живет. Благо, наша мадама, хоть и матерится как одесский биндюжник, но имеет чистую аки слеза душу. Не все такие. А интересная тема.Есть что обсудить.Барышня общительная, явный экстраверт.Но не очень умная в плане финансов.Я ее довольно много послушал на канале, но этттот видос наполовину.Сначала обсудим ее.Она, ввиду своей общительности, находила хорошие сделки и места работы.Честно скажу, очень много из того что она вообще рассказывала, со мной тоже случалось. А кое какие моменты были очень полезны и некоторую инфу я перепроверял, судя по всему мадам временами имела доступ к очень некислой инфе.Но с финансовой грамотностью она не дружит совсем.Имея временами очень неплохие заработки, как она поступала?Она просто прекращала работать и проживала заработанное.Имея зарплаты и в 100+ куе в год и в 200+, она не пыталась сделать существенные накопления и сделать так, чтобы деньги приносили деньги.Прожив в США 18 лет она не имеет кредитки и соответственно не зарабатывает на ней.О чем она думала, когда получила в Мексике оффер от индусов, которые ее кинули?О том, сколько она продержится на той работе сколько у нее останется чтобы купить какую-то хибару в МЕксике и не работать.Как и многие американцы, она воспринимала свою зарплату как источник того, что нужно прожить, потратить. А не как источник создания капитала, которые может приносить доход.Путешествовала много. Благо хоть не обмишуривала своих ближних.Просто путешествовала, а не потому что в каком-то месте ее уже ждали неприятности от обманутых доверившихся ей людей и она вынуждена переезжать из одной страны в другую.Ну, вобщем, выяснили - по финансам барышня не может давать суждения.Теперь о Киосаки.Не стану утверждать, что очень знаком с его бизнес-моделями, но знаю, что основой стали схемы покупки недвижимости в мортгидж с последующей сдачей в аренду. Сами-же объекты недвиги в это время дорожали. Вполне нормальная схема, которая раньше работала.Мадама утверждала что кроме "Богатый папа, бедный папа" никто не читал больше ни одной его книги. Ну, я читал еще "Квадрант денежного потока". В конце 00-х-начале 2010-х.Не скажу что меня вдохновили его творения, но "Богатый папа, бедный папа" вполне могу рекомендовать молодым людям, для мотивации не "жить как все" "так все делают" и тп. Меня мотивировать не надо было, к моменту прочтения этих книг, у меня ужелет 7 работало свое ООО и владел 2-мя объектами недвижимости плюс оддин на тот момент недострой.Один из людей,которые читали его книги и утверждает что работает на книгах Киосаки,только модернизировал его тем, что покупает дома с уже существующими мортгиджами. В этой концепции экономика работает намного эффективней, так как основную мортгиджную нагрузку существующий владелец уже выплатил и остается только погащение принципала.Ну, это сложно для людей с конкретно-образным мышлением.Там надо проще - зеленая лужайка перед домом, красная машинка, бутылка вина, макбук, сел в самолет, прилетел, опять вино...ну и так далее по 100500 разовому кругу. От цифр и арифметики на более чем одно действие впадают в когнитивный ступор.Н-да, отвлеклись.Итак, понятное дело, что долг перед банком секьюритизирован, выплачивают его теннанты, а кэщфлоу и прирост эквити остается таким людям как Киосаки.Ну и почему Киосаки ничего не грозит? Да потому что все долги - на одной ЛЛС или ином типе корпорации, а все плющки и выплаченные объекты - на другой или лично на Роберте. Скорей всего, все clear (то есть свободное от отягощений) - на трасте, а на самом Киосаки ничего нет. Ни ферарей ни ролсройсов ни недвиги.И это вполне разумно.По правде говоря, зная эту систему, подозреваю, что у него НЕТ ЧИСТЫХ объектов недвиги, скорей всего, под выплаченный уже объект он берет новый мортгидж для покупки следующейго объекта. Я уже писал о нюансах такого бизнеса ранее, надо не оставливаться в брании новых мортгиджей ибо накроют налоги с головой.Таким образом и получился этот 1,2 млрд долга и таки да, его нельзя выплачивать иначе тогда начнут догонять налоги. Это вполне законная оптимизация налогообложения.Но, для людей с конкретно-образным мыщлением, к коим также безусловно относится наша мадама...и не только она, простительно жить простыми понятиями.Вот она и стриптизершей работала и официанткой. Всяко лучше, чем у доверчивых бывших сограждан выдуривать кровно заработанное, пользуясь их еще бОльшим скудоумием, не позволяющем ни анкету заполнить самостоятельно ни напрямую обратиться к застройщику для покупки недвиги на берегу моря.Но шопаделать? Незабвенный Остап Сулейман Берта-Мария Бендер-бей (кстати, сын турецкоподданного) если и существовал-бы на самом деле, то уже давно-бы умер, но дело его живет. Благо, наша мадама, хоть и матерится как одесский биндюжник, но имеет чистую аки слеза душу. Не все такие.

https://youtu.be/S27M2N8PV6I?si=8B-RQ0GOUn5LDw5J Куосакі молодца. 💪

кешфло рулеz кешфло рулеz



А интересная тема.

... А интересная тема....

Тема має місце до чорних лебедів іншого авфтора Талєба.

Якщо нерухомість почне пададати в ціні а ставки на іпотеку почнуть рости (кореляція цих лебедів близька 1), то Роберт (його LLC та трасти) із такоюж імовірністю банкрот(и). Але це таке.

Під час приливуу всі лодки піднімаються. Ось тоді розумні люди запасаються жирком.

А молодій тьоті аби пережити "відплив" в Мексиці, а ще ліпше на Філіпінах, там вона була би найгарнішою і найрозумнішою експаткою та дуже бажаною нареченою для інших експатів (і пенсіонерів).



Ночкін в доказ.



Тема має місце до чорних лебедів іншого авфтора Талєба.
Якщо нерухомість почне пададати в ціні а ставки на іпотеку почнуть рости (кореляція цих лебедів близька 1), то Роберт (його LLC та трасти) із такоюж імовірністю банкрот(и). Але це таке.
Під час приливуу всі лодки піднімаються. Ось тоді розумні люди запасаються жирком.
А молодій тьоті аби пережити "відплив" в Мексиці, а ще ліпше на Філіпінах, там вона була би найгарнішою і найрозумнішою експаткою та дуже бажаною нареченою для інших експатів (і пенсіонерів).

Ночкін в доказ.

Имея временами очень неплохие заработки, как она поступала?

Она просто прекращала работать и проживала заработанное.

Имея зарплаты и в 100+ куе в год и в 200+, она не пыталась сделать существенные накопления и сделать так, чтобы деньги приносили деньги.

Прожив в США 18 лет она не имеет кредитки и соответственно не зарабатывает на ней. Но с финансовой грамотностью она не дружит совсем.Имея временами очень неплохие заработки, как она поступала?Она просто прекращала работать и проживала заработанное.Имея зарплаты и в 100+ куе в год и в 200+, она не пыталась сделать существенные накопления и сделать так, чтобы деньги приносили деньги.Прожив в США 18 лет она не имеет кредитки и соответственно не зарабатывает на ней.

Вот сейчас придет страшный кризис, все инвестиции и капиталы, кроме самых крупных, сгорят, а у нее впечатления от путешествий сохранятся.
Вот тогда она и посмеется над нами, глупыми хомяками.

Имея временами очень неплохие заработки, как она поступала?

Она просто прекращала работать и проживала заработанное.

Имея зарплаты и в 100+ куе в год и в 200+, она не пыталась сделать существенные накопления и сделать так, чтобы деньги приносили деньги.

Прожив в США 18 лет она не имеет кредитки и соответственно не зарабатывает на ней. Но с финансовой грамотностью она не дружит совсем.Имея временами очень неплохие заработки, как она поступала?Она просто прекращала работать и проживала заработанное.Имея зарплаты и в 100+ куе в год и в 200+, она не пыталась сделать существенные накопления и сделать так, чтобы деньги приносили деньги.Прожив в США 18 лет она не имеет кредитки и соответственно не зарабатывает на ней.

Вот сейчас придет страшный кризис, все инвестиции и капиталы, кроме самых крупных, сгорят, а у нее впечатления от путешествий сохранятся.

Те що влогині називають "лічностний рост" МД це визначають як "стрибання по буям".

News from France/USA/Canada/Turkey



(Або сценарій для кінофільму "Врятувати рядового Райана", частина 2)



Такого, що відбулося в середу 24 вересня, НЕ буває, НІКОЛИ НЕ було та НЕ могло бути.

Але воно сталося.

Все - завдячуючи українській діаспорі в зазначених вище країнах.

По порядку.



1. Коли у Франції 23:00 ночі вівторка, в Україні північ. Автор рядків спілкується з нашою українкою, яка мешкає в еміграції у Франції. Під час розмови вона показує український закордонний паспорт, який було випадково знайдено в супермаркеті Leclerc в містечку Franconville 95130 (Val d'Oise).

https://maps.app.goo.gl/RoDnGyeVoGUhze9X7



Хтось загубив... Прикро... Все б ніого, буває, але тому, хто загубив, 23 роки та ім"я в нього НЕ звичне. Таких чоловічих імен НЕ буває. Але такі імена бувають у чоловіків на Західній Україні - наприклад у Львові. Саме там я товаришував з людиною на ім"я Степан-Семен.

На прізвище Слабковський. Дуже гарна людина. Нічого дивного, крім того, що у цього хлопця - друге імя з двох - турецьке. Прізвище - українське. Аналогом може бути:

Kravchuk Nazar-Serkan.

Serkan... Саме так - у закордонному паспорті через дефіс після "Назар"....

Погодьтеся, не можливо не звернути увагу...



2. Коли у Франції 24:00 - в Туреччині 01:00 ночі, але це не заважає розповсюдити мною фото паспорта, в якому було приховано всі номери цифри та дати - серед громади українців в Анталії, де я особисто маю великий вплив на деякі питання, в тому числі юридичного плану.



3. Коли в Туреччині 01:00 ночі - в Канаді на півострові, де знаходиться місто Галіфакс, наша українка, яка дуже сумує не тільки за Україною, а й за колись майже рідною Туреччиною, повернувшись з роботи, помічає оголошення з пошуком того, хто знає людину на ім"я Nazar-Serkan. Вона таку людину НЕ знає, але коли мешкала в Туреччині - а зараз ледве зводить кінці з кінцями, заробляючи не більше 2 300 канадських доларів на місяць, та віддаючи з них 2 100 доларів за оренду квартири, вона була знайомою з жінкою, у якої син мав якесь (!) подвійне ім"я. Вона згадує імя та прізвище жінки та повідомляє автору рядків - можливо, та пані знає...



4. Коли в Туреччині 2 години ночі - у Франції 3 година ночі і раптом несподівано прокидається автор рядків та бачить повідомлення - всього два слова - про ім"я та прізвище якоїсь жінки. Він знаходить ту жінку пошуком в Гугл, який знає все та всіх - та відправляє повідомлення, лягаючи знову спати. Та сильно ні на що не сподіваючись...

Просто виконує свій борг/обов"язок людяного відношення до іншої незнайомої людини...



5. Коли у Франції 07:00 ранку - в місті Los Angeles (CA) - 22:00 вечора і віце-консул України в Анталії, який перебуває в Каліфорнії, читає повідомлення про пошук людини з незвичним подвійним ім"ям. Віце-консул України в Анталії - ну це ж треба!!!! - особисто колись (!) оформляв такій людині паспорт під час "виїзного обслуговування" на сході Туреччини та повідомляє про цей факт автору рядків.



6. Коли у Франції 08:00 ранку, автор рядків міцно спить, але на його смартфон одне за одним приходять повідомлення - не хочеш - прокидаєшся та читаєш повідомлення від мами того хлопця: РЯТУЙТЕ!!!!!! Рятуйте - це мій син!!!!



7. Коли у Франції 08:05 години ранку то недалеко від Парижу - не повірете - ридає хлопець з подвійним іменем: його паспорт вкрали 4,5 місяців тому. Всі 4,5 місяців він наполегливо намагається знайти паспорт і дзвонить у всі дзвони... "Нєт ніхто..."

Саме в середу 24 вересня в нього закінчується термін оренди квартири він не знає, що йому робити в цьому житті далі.

РЕАЛЬНО паспорт було вкрадено 4,5 місяців тому - і віце-консул України в Анталії прямо з Лос Анджелеса повідомляє автору рядка про те, що в того Назара-Серкана немає ніякої можливості оформити новий паспорт.



8. Коли у Франції 09:00 ранку мама Назара-Серкана вже повідомила сину номер телефона нашого українця - пана Володимира, в якого в руках є паспорт. Мама в мене питала: "Пан Володимир поверне паспорт за гроші - чи за яких умов?" - Та нехай син дзвонить та говорить з людиною...



9. Коли у Франції 09:10 ранку, затвор рядків вже випив кави та чекав новин від тієї української мами та того українського хлопця: паспорт буде в нього на руках, бо він вже переговорив з паном Володмиром (Дай Бог йому здоров"я) та знає, де його знайти у Франції.



10. Коли у Франції 11:00 ранку - в Канаді, і в США, і в Туреччині вже знають, що паспорт буде у хлопця на руках - без ніяких грошей та ніякого приниження . Паспорт було у хлопця вкрадено 4,5 місяців тому!



Текст від мами до автора рядків:



"Все документи вже у нас на руках. Досить не можу повірити, як це сталося. Це якесь чудо. 4,5 місяців такого стресу пережили і вже і надія вмерла. Але Земля кругла і ви знайшли мене - і син з документами. Завтра вилітає і ми побачимось. Дякую Дякую Дякую усім небайдужим людям.🙏🙏🙏🫶🏼Я буду усім розповідати, яка в нас міжнародна діаспора і разом які ми сильні!"

(наведено цитату без редагування).



Мені особисто мама надіслала повідомлення з текстом:

"Моя знайома, якій я розповіла, каже що у неї аж мурашки по тілу побігли - це справді дива. І син каже що 3 дні тому не міг заснути і плакав, і сильно просив допомоги у Бога - та Бог почув наші молитви і прислав вас... я цілий день плачу (цього разу від щастя) і дякую Богові за це диво..."



P.S. Хлопець повинен сьогодні прилетіти в Туреччину. Чесно кажучі, я не знаю, як це відбудеться з точки зору французьких прикордонників, тому що мабуть він перевищив кількість днів безвізового перебування в країні Шенгенської угоди.

Ну, побачимо... News from France/USA/Canada/Turkey(Або сценарій для кінофільму "Врятувати рядового Райана", частина 2)Такого, що відбулося в середу 24 вересня, НЕ буває, НІКОЛИ НЕ було та НЕ могло бути.Але воно сталося.Все - завдячуючи українській діаспорі в зазначених вище країнах.По порядку.1. Коли у Франції 23:00 ночі вівторка, в Україні північ. Автор рядків спілкується з нашою українкою, яка мешкає в еміграції у Франції. Під час розмови вона показує український закордонний паспорт, який було випадково знайдено в супермаркеті Leclerc в містечку Franconville 95130 (Val d'Oise).Хтось загубив... Прикро... Все б ніого, буває, але тому, хто загубив, 23 роки та ім"я в нього НЕ звичне. Таких чоловічих імен НЕ буває. Але такі імена бувають у чоловіків на Західній Україні - наприклад у Львові. Саме там я товаришував з людиною на ім"я Степан-Семен.На прізвище Слабковський. Дуже гарна людина. Нічого дивного, крім того, що у цього хлопця - друге імя з двох - турецьке. Прізвище - українське. Аналогом може бути:Kravchuk Nazar-Serkan.... Саме так - у закордонному паспорті через дефіс після "Назар"....Погодьтеся, не можливо не звернути увагу...2. Коли у Франції 24:00 - в Туреччині 01:00 ночі, але це не заважає розповсюдити мною фото паспорта, в якому було приховано всі номери цифри та дати - серед громади українців в Анталії, де я особисто маю великий вплив на деякі питання, в тому числі юридичного плану.3. Коли в Туреччині 01:00 ночі - в Канаді на півострові, де знаходиться місто Галіфакс, наша українка, яка дуже сумує не тільки за Україною, а й за колись майже рідною Туреччиною, повернувшись з роботи, помічає оголошення з пошуком того, хто знає людину на ім"я Nazar-Serkan. Вона таку людину НЕ знає, але коли мешкала в Туреччині - а зараз ледве зводить кінці з кінцями, заробляючи не більше 2 300 канадських доларів на місяць, та віддаючи з них 2 100 доларів за оренду квартири, вона була знайомою з жінкою, у якої син мав якесь (!) подвійне ім"я. Вона згадує імя та прізвище жінки та повідомляє автору рядків - можливо, та пані знає...4. Коли в Туреччині 2 години ночі - у Франції 3 година ночі і раптом несподівано прокидається автор рядків та бачить повідомлення - всього два слова - про ім"я та прізвище якоїсь жінки. Він знаходить ту жінку пошуком в Гугл, який знає все та всіх - та відправляє повідомлення, лягаючи знову спати. Та сильно ні на що не сподіваючись...Просто виконує свій борг/обов"язок людяного відношення до іншої незнайомої людини...5. Коли у Франції 07:00 ранку - в місті Los Angeles (CA) - 22:00 вечора і віце-консул України в Анталії, який перебуває в Каліфорнії, читає повідомлення про пошук людини з незвичним подвійним ім"ям. Віце-консул України в Анталії - ну це ж треба!!!! - особисто колись (!) оформляв такій людині паспорт під час "виїзного обслуговування" на сході Туреччини та повідомляє про цей факт автору рядків.6. Коли у Франції 08:00 ранку, автор рядків міцно спить, але на його смартфон одне за одним приходять повідомлення - не хочеш - прокидаєшся та читаєш повідомлення від мами того хлопця: РЯТУЙТЕ!!!!!! Рятуйте - це мій син!!!!7. Коли у Франції 08:05 години ранку то недалеко від Парижу - не повірете - ридає хлопець з подвійним іменем: його паспорт вкрали 4,5 місяців тому. Всі 4,5 місяців він наполегливо намагається знайти паспорт і дзвонить у всі дзвони... "Нєт ніхто..."Саме в середу 24 вересня в нього закінчується термін оренди квартири він не знає, що йому робити в цьому житті далі.- і віце-консул України в Анталії прямо з Лос Анджелеса повідомляє автору рядка про те, що в того Назара-Серкана немає ніякої можливості оформити новий паспорт.8. Коли у Франції 09:00 ранку мама Назара-Серкана вже повідомила сину номер телефона нашого українця - пана Володимира, в якого в руках є паспорт. Мама в мене питала: "Пан Володимир поверне паспорт за гроші - чи за яких умов?" - Та нехай син дзвонить та говорить з людиною...9. Коли у Франції 09:10 ранку, затвор рядків вже випив кави та чекав новин від тієї української мами та того українського хлопця: паспорт буде в нього на руках, бо він вже переговорив з паном Володмиром (Дай Бог йому здоров"я) та знає, де його знайти у Франції.10. Коли у Франції 11:00 ранку - в Канаді, і в США, і в Туреччині вже знають, що паспорт буде у хлопця на руках -Текст від мами до автора рядків:"Все документи вже у нас на руках. Досить не можу повірити, як це сталося.4,5 місяців такого стресу пережили і вже і надія вмерла.- і син з документами.Дякую Дякую Дякую усім небайдужим людям.🙏🙏🙏🫶🏼Я буду усім розповідати, яка в нас міжнародна діаспора і разом які ми сильні!"(наведено цитату без редагування).Мені особисто мама надіслала повідомлення з текстом:"Моя знайома, якій я розповіла, каже що у неї аж мурашки по тілу побігли - це справді дива. І син каже що 3 дні тому не міг заснути і плакав, і сильно просив допомоги у Бога - та Бог почув наші молитви і прислав вас... я цілий день плачу (цього разу від щастя) і дякую Богові за це диво..."Хлопець повинен сьогодні прилетіти в Туреччину. Чесно кажучі, я не знаю, як це відбудеться з точки зору французьких прикордонників, тому що мабуть він перевищив кількість днів безвізового перебування в країні Шенгенської угоди.Ну, побачимо... akurt

А интересная тема.

... А интересная тема....

Тема має місце до чорних лебедів іншого авфтора Талєба.

Якщо нерухомість почне пададати в ціні а ставки на іпотеку почнуть рости (кореляція цих лебедів близька 1), то Роберт (його LLC та трасти) із такоюж імовірністю банкрот(и). Але це таке.

Під час приливуу всі лодки піднімаються. Ось тоді розумні люди запасаються жирком.

А молодій тьоті аби пережити "відплив" в Мексиці, а ще ліпше на Філіпінах, там вона була би найгарнішою і найрозумнішою експаткою та дуже бажаною нареченою для інших експатів (і пенсіонерів).



Ночкін в доказ.



Эээ, насколько я знаю, инвесторы плана Киосаки, имеют множество ЛЛС, разделяя риски. Например, одна бухалтер из Флориды, каждый дом под эйрбиэндби покупает на отдельную ЛЛС. И правильно делает. В результате, выплаченным домам ничего не угрожает, а если накроет, то банки заберут только невыплаченные.
В случае с Азимовым, то вообще ничем не рискует. Хотя фактически скупает долги.
Но долги, по которым бОльшая часть кэшфлоу идет уже на построение эквити.
И опять таки, он лично чист, долги на ЛЛС.



Эээ, насколько я знаю, инвесторы плана Киосаки, имеют множество ЛЛС, разделяя риски. Например, одна бухалтер из Флориды, каждый дом под эйрбиэндби покупает на отдельную ЛЛС. И правильно делает. В результате, выплаченным домам ничего не угрожает, а если накроет, то банки заберут только невыплаченные.

В случае с Азимовым, то вообще ничем не рискует. Хотя фактически скупает долги.

Но долги, по которым бОльшая часть кэшфлоу идет уже на построение эквити.

И опять таки, он лично чист, долги на ЛЛС. Эээ, насколько я знаю, инвесторы плана Киосаки, имеют множество ЛЛС, разделяя риски. Например, одна бухалтер из Флориды, каждый дом под эйрбиэндби покупает на отдельную ЛЛС. И правильно делает. В результате, выплаченным домам ничего не угрожает, а если накроет, то банки заберут только невыплаченные.В случае с Азимовым, то вообще ничем не рискует. Хотя фактически скупает долги.Но долги, по которым бОльшая часть кэшфлоу идет уже на построение эквити.И опять таки, он лично чист, долги на ЛЛС. rjkz

