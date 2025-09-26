Разве что после зарождения следующей цивилизации.
Додано: Чет 25 вер, 2025 16:42
Разве что после зарождения следующей цивилизации.
Додано: Чет 25 вер, 2025 18:15
А я никого и не упрекал.
С чего началось?
С видоса мадамы, которая любит материться.
Вы посмотрели этот видос?
Там она гонит по полной на Киосаки только на том основании, что у него 1,2 млрд долгов и он не собирается их гасить.
Там-же она дает посыл, что чувак живет на кредитках.
Складывается впечатление, что Киосаки всем должен и за ним суровые парни с утюгом и паяльником охотится.
В этом случае мне пришлось дать оценку ее финансовой грамотности и что-то сказать о Киосаки.
Она-же не сделал самую базовое бухгалтерское действие, которое показывает реальное положение дел.
Баланс.
Если у него 1,2 млрд долгов и фсЁ, то это одно.
Если у него, условно, 1,2 млрд долгов и 3 млрд активов - это совсем другое.
И, повторюсь, насколько я знаю, основная тема Киосаки - это недвига, а долги по недвиге секьритизированы. То есть, недвига, которая дает кэщфлоу и растет (возможно) в цене, находится в залоге у банка.
С этим нет проблемы.
Но мадам преподносит это как некое мошенничество.
Мошенников в современном мире и вправду можно встретить где угодно.
Но Киосаки делает обычный бизнес на недвиге.
Насчет того, что каждый живет как считает нужным.
Давайте опять вернемся к мадаме.
У нее и вправду очень тяжелая судьба.
Детство прошло на Троещине, неблагополучная семья, с 8 лет работала на книжном рынке на Петровке.
В 19 лет уехала в США по воркэндтревел и буквально за несколько дней до истечения визы, диверсифицировала визу на студенческую. Причем, что интересно, несмотря что всем известный турЫст утверждал, что это невозможно, сделала это через курсы Инглиша и НЕ выезжая из США. Но турЫсты они такие - слышал звон, но щокЫ надувает аки Ким Чен Ын.
Затем работала в "шоубизнесе", то есть стриптизершей, потом официанткой.
По ее-же признаниям, сменила довольно много партнеров.
Деньги не сберегала.
Потом думала, что "делает карьеру" в айти, пока ее не выкинули и кинули.
И тут она запела "Ой, мне 38, работы нет, семьи нет, денег нет, жилья нет".
Причем, я не могу сказать, что она глупая. Отнюдь. У нее довольно живой ум.
Но работает своеобразно.
Вот не знаю почему, но напоминает мне Стрекозу из всем известной басни.
Ну, так, если "лето красное пропела", то чего уж гнобить муравьев.
Киосаки много-много лет строил свой бизнес.
И книги писал и на них заработал.
И игра его "крысиные бега" приносит ему деньги.
Но ей деньги сберегать и приумножать было не интересно, она жила как хотела и никто бы ей слова не сказал, если-бы она не начала ныть на весь Ютуб и поносить "муравья".
Додано: Чет 25 вер, 2025 18:45
Я би сказав, шо Кріт із іншої байки про Дюймівочку (Tommelise).
Додано: Чет 25 вер, 2025 18:59
Вспомнился скарбезный анекдот на эту тему.
Не переживайте, у меня с духовным миром полная гармония.
Можем поговорить о литературе, архитектуре, поэзии, классической музыке. живопись и балет - поговорить могу, но без энтузиазма.
Поэтому остались стремления достичь гармонии в материальном и физическом.
Для гармонии в физическом плане - стараюсь разнообразно и полезно питаться, бегаю, играю иногда в баскетбол, занимаюсь с гантелями, отжимаюсь, качаю пресс, много хожу пешком и получаю от этого удовольствие.
Порадуйтесь насколько я гармоничный и многогранный.
А главное - скромный.
Додано: Чет 25 вер, 2025 22:11
Пропоную скласти рейтинг країн, в які станом на 1 жовтня 2025 року ще можуть переїхати на прожиття Українці.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 вер, 2025 02:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 00:18
Вдачі йому.
Він сидів 4.5 місяці і нікуди заяви не подавав? Бо якщо подавав, паспорт буде недійсний по міжнародних базах.
З власного досвіду, якось при вильоті з Братислави погранець не знайшов останній штамп коли я прилетів у Шенген. А його і не поставили, вже не пам`ятаю де саме, чи то у Будапешті, чи то у Відні. Добре шо у мене були квитки на літак до Шенгену, я показав шо тільки як 3 дні назад прилетів, але не у Братиславу.
Також з власного досвіду крадіжок. Якось у берлінському метро у мене з задньго карману джинсів стирчав якійсь пухленький буклєт-реклама. Так ось, невеличка зграя молодих арабів мене обступили, весело гомоніли, все як у дітячому садочку. І тут один якось дуже вдало у мене цей буклєт практично витягнув, але я його якось чудом встиг за руку спіймать. Питаю- поліс? Тут якраз зупинка, всі арабчата шмигнули у двері, цей сіпнувся, ага, щаз. Так він зі мною ще одну зупинку проїхав і я його відпустив. Шо з нього взять, але гадаю цей урок він запам`ятав. А портмоне, телефон де? Правильно, десь дуже далеко засунуті, бо хлопці схоже ніколи не їздили в нашому метро.
Ще обережно на пляжах, бо був один випадок, хлопець залишився у плавках. АЛЕ телефон, ключі він мав при собі у якійсь спеціальній захисній сумочці, сумував шо у речах залишились коштовні окуляри для зору, сказав шо волоцюги їх просто викинуть десь на смітник, це його ще більше засмутило.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 02:33
Дуже цікаві спостереження.
В позаминулому році ми з жінкою були запрошені на художню виставку в Барселону.
Прилетіли із Стамбула. Прикордонний контроль.
Не звернули увагу на дії іспанського прикордонника: питань до нас не було.
З Барселони поїхали на Мадрид - з Мадрида летіли на Булапешт, а звідти - на Стамбул (виїзд з Шенгенськоі зони).
Ось тут не мене, а жінку пригальмували: немає штампа прибуття в Іспанію (тобто вʼїзду в Шенгенську зону).
Була проблема НА РІВНОМУ МІСЦІ, ледве відбилися.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:52
Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:57
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Іноді хочеться, щоби час життя пригальмувало, куди ж воно так швидко несеться?
А похреснику жінки хочеться, щоби трохи пришвидшився.
В листопаді мине 2 роки, як після закінчення спочатку українського університету (бакалавр), а потім канадського університету (магістр) працює в найбільшому банку Канади.
На сьогодні вже має достатньо «умовних балів» для подачі документів на отримання Виду на прожиття в Канаді.
Але коли виповниться 2 роки офіційної роботи та ще й на такій посаді, та ще й в такій установі, то кількість умовних балів буквально плигне уверх!
Ех, швидше б листопад…
