Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 вер, 2025 20:29
akurt написав:
вчора задав питання, де станом на 25 вересня приймають українців?
ТЦК, ЗСУ...
sergey_sryvkin
- Повідомлень: 2330
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 637 раз.
- Подякували: 673 раз.
1
Додано: Суб 27 вер, 2025 20:37
akurt написав:
Згаданий вами серіал - один з моїх улюблених.
Якщо серйозно, то коли людина опиняється за кордоном, його чекає неймовірна кількість незрозумілих і ніби-то найважливих питань, які не мають розвʼязку.
Якщо мати людину - наприклад з української діаспори - яка може підказати, спрямувати, «відкрити очі» - то найцінніша за кордоном річ.
Дивіться: я НЕ ДАРЕМНО вчора задав питання, де станом на 25 вересня приймають українців?
І що: є якась відповідь крім поради людини, яка бачила філіппінських дівчат тільки на каналі Pornhub?
В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео
BIGor
- Повідомлень: 10188
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1471 раз.
- Подякували: 1877 раз.
1
Додано: Суб 27 вер, 2025 21:54
BIGor написав:
В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео
Дякую, подивлюся.
Тут така історія: непоганий хлопець - син хороших приятелів - програміст - працює з Болгарії віддалено - зараз ТИМЧАСОВО мешкає саме в Болгарії.
Я йому раджу змінити на щось більш пристойне.
А що пристойне - спробуй визначитися...P.S.
Подивився. Ні, "Такой хоккей нам не нужен"
... (с).
Будемо шукати далі.
Є варіанти отримати докладну практичну інформацію: Іспанія (2 приятеля зачепилися), Австралія (один зачепився, але зв"язок укладено...)
akurt
- Повідомлень: 11316
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4029 раз.
- Подякували: 1491 раз.
1
5
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:39
BIGor написав: akurt написав:
Згаданий вами серіал - один з моїх улюблених.
Якщо серйозно, то коли людина опиняється за кордоном, його чекає неймовірна кількість незрозумілих і ніби-то найважливих питань, які не мають розвʼязку.
Якщо мати людину - наприклад з української діаспори - яка може підказати, спрямувати, «відкрити очі» - то найцінніша за кордоном річ.
Дивіться: я НЕ ДАРЕМНО вчора задав питання, де станом на 25 вересня приймають українців?
І що: є якась відповідь крім поради людини, яка бачила філіппінських дівчат тільки на каналі Pornhub?
В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео
Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.
1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.
Пи. Си.
В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.
Bolt
- Повідомлень: 3634
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 282 раз.
1
Додано: Нед 28 вер, 2025 10:40
sergey_sryvkin написав: akurt написав:
Дзвонять з Анталії: «Підкажіть: ми попали в аварію, що робити, викликати поліцію чи ні, страхову викликати чи ні?»
- Викликайте Берента!
як купити б/в авто. - До Берента!
Розбили лобове скло на Мерседесі… - До Берента!
Попали в аварію? - До Берента!
Better call Saul
Ну реально “Better”.
Не дай, Боже, попасти в ДТП, а за кордоном - тим більше.
Все закінчилося з мінімальними втратами для нашого українця:
- ранок суботи, він їхав на власному CR-V з авто номерами Німеччини, де тимчасово мешкає, працюючи на німецького роботодавця, по Анталії.
- в Анталії має власну 4-к квартиру площею в 150 кв.м. Куплену в 2021 році за 34 000$. Так, були такі ціни і такі квартири. Просто треба було вчасно читати цей форум (іншу гілку) та діяти.
- він їхав по вулиці з однобічним рухом та побачив, що «проскочив» порожнє місце. Зупинився, глянув в дзеркало «заднього» виду та різко почав здавати назад, щоби припаркуватися.
- за «Законом підлості» пані на легковику Golf вирішила саме в цю мить виїхати щ парковочного місця. Ну він їй «з усієї дурі» і зніс капот.
- в авто за кермом була жінка, її дитина та двоє братів.
- Викликай Берента!
Справу залагодили досить швидко та без проблем для нашого українця: пан Берент (справжній турок та справжній друг українців в Анталії - як власник СТО) говорить англійською, був на телефонному звʼязку, наш українець також говорить англійською, викликали поліцію, склали протокол, схеми накреслили, протоколи підписали, пики одне одному не били.
Better call Saul
Ну, правда…
akurt
- Повідомлень: 11316
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4029 раз.
- Подякували: 1491 раз.
1
5
Додано: Нед 28 вер, 2025 11:16
Bolt
- Повідомлень: 3634
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 282 раз.
1
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:05
Bolt написав: BIGor написав:
В Данії ще приймають, на цьому каналі є пару відео
Теж того блохера дивлюсь. Таки випердолив з Польщі.
1300 зл за кімнату 8 квадратів у Вроці платив.
Пи. Си.
В мене два троюрідних брата в Данії, непогана країна для тимчасового. притулку.
Він правильно зробив, Польща дуже дорога країна для проживання - туди треба їхати тільки з якоюсь дуже оплачуваною професією.
BIGor
- Повідомлень: 10188
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1471 раз.
- Подякували: 1877 раз.
1
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:23
Це конєшно піз...фіаско. Звідки ци два біженці? Їм не соромно двом лбам сидіть на соціалці?
Water
- Повідомлень: 3378
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 227 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:57
Water написав:
Це конєшно піз...фіаско. Звідки ци два біженці? Їм не соромно двом лбам сидіть на соціалці?
Якщо ви дивились відео, то біженство там тільки через табір для біженців. Вони ж казали - приїхали працювати. Хлопцям до 30-ти, якщо все буде гуд - пропрацюють на Данію ще 35 років. Думаю купівля курточки, маєк і шапки
цим біженцям для Данії окупиться з лихвою.
До речі, такого мислення дуже не вистачає польським чиновникам.
BIGor
- Повідомлень: 10188
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1471 раз.
- Подякували: 1877 раз.
1
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:42
BIGor написав: Water написав:
Це конєшно піз...фіаско. Звідки ци два біженці? Їм не соромно двом лбам сидіть на соціалці?
Якщо ви дивились відео, то біженство там тільки через табір для біженців. Вони ж казали - приїхали працювати. Хлопцям до 30-ти, якщо все буде гуд - пропрацюють на Данію ще 35 років. Думаю купівля курточки, маєк і шапки
цим біженцям для Данії окупиться з лихвою.
До речі, такого мислення дуже не вистачає польським чиновникам.
По-перше, вони не біженці, по-друге, другий явно не схожий шо він десь з окупації виїхав, а тупо приїхав посидіть на соціалці, а потім, якщо знімуть, піде десь працювать, можливо.
Water
- Повідомлень: 3378
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 227 раз.
