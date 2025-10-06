|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:43
akurt написав:
Краків-Дніпро 2500 гривень.
Рахуйте це десь 50€. Відправлення о 12:30.
3. Автобус пройшов через Львів приблизно о 19:00, кордон з Польщею пройшов швидко, у Львові пасажирів ретельно розсадили
5. Автобус на Дніпро йшов всю ніч - пройшов через працьовитий Кривій Ріг та вже о 13:20 пасажири були в верхній частині міста Дніпро.
Добу трястись по автобусах? Дама не шукає легких шляхів.
Чим не влаштувли потяг 003Л, який йде швидше автобуса, купе приблизно за тисячу грн, або з Перемишля 032Д?
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:14
Ваші варіанти доволі цікаві, комусь вони підійдуть більше.
Ми з нею вирішили що варіант: літак плюс автобус до Дніпра буде краще.
1. Спочатку тоді додайте, як з Кракова попасти на потяг 003Л - автобусом знову і там десь 8 годин. Пересадка у Львові з автобуса на потяг. З двома валізами. Я вам ще одну правду скажу: час прибуття автобусів з Польщі в Україну НЕВІДОМИЙ. Розклад є - гарантій прибуття за розкладом немає... На кордоні можна стояти і 8, і 12 годин...
2. З Кракова попасти в Перемишль теоретично легко електричкою (62 злотих, але знову пересадка - десь 4 години на вокзалі в Пшемислі) - з очікуванням до вечора і квиток тільки на потяг з Пшемисля коштує дорожче, ніж автобус Краків-Дніпро. Тобто: літак на Краків - електричка на PKP Krakow - електричка на PKP Przemysl - дві валізи в зубах - потяг ввечері.
2. Вказаний потяг 003Л відходить зі Львова о 21:55 - то треба французько-українській дамі сидіти у Львові під обстрілами десь з 18:00 до 22:00? Вона якраз у Львові перебувала в знаменитий і самий жахливий для Львова вечір з 4 на 5 жовтня.
Ну, не знаю...
Мій варіант дамі підійшов більше: я привіз в аеропорт Тулузи - літак на Краків - вийшла із зони прильоту в Кракові - ВІДРАЗУ (!) зупинка автобуса - валізи в багажник автобуса - встала в Дніпрі (була комфортна пересадка у Львові з автобуса на автобус - швидко виїхали за межі Львова).
І ще врахуйте: квиток на автобус з Кракова купується/бронюється БЕЗ оплати - хто зна, як долетить літак лоукостера та чи не буде закрито дронами аеропорт Кракова... А так заплатила готівкою при посадці.
До речі: автобус з Кракова був повний! Тобто всі пасажири автобуса з Кракова вирішили, що варіант нормальний. А там були пасажири і на Київ, і на Харків, і на Дніпро...
P.S. Запропонований вами варіант "літак-потяг" реально гарний і я його рекомендую український діаспорі в Анталії в інших випадках:
- літак до Кишинева - далі потяг на Київ.
- літак до Бухареста - далі потяг на Київ.
- літак до Відня - далі потяг до Ужгорода, а далі потяг на Київ.
Саме так - через Кишинів - до мене прибувають гості в Анталію із Запоріжжя 25 жовтня.
Як будуть назад добиратися - ще не думали, варіант нарОдиться сам собою.
Я й сам ще не знаю як буду добиратися - мабуть в грудні - з Анталії - на Тулузу...
З листопада багато авіарейсів не будуть виконуватися - наприклад той же "Краків-Тулуза" - не сезон. Поки що розглядаю варіанти:
Стамбул-Бордо, Стамбул-Марсель, Анталія - Франкфурт або Анталія-Мюнхен.
Додано: Пон 06 жов, 2025 16:23
akurt написав:
[/b]Запропонований вами варіант "літак-потяг"
реально гарний і я його рекомендую український діаспорі в Анталії в інших випадках:
- літак до Кишинева - далі потяг на Київ.
Теж саме, якщо на Дніпро.
Літак Паріс(BVA)-Кишинів на листопад 47 ойро.
UPD: Валізи це окрема тема. Дівчата не шукають легких шляхів. Валізи відправляються перевізником десь за тиждень до того як. Після приїзду йде у відділення та забирає, або замовляє доставку додому.
UPDD: Прямі рейси Анталія-Паріс, Анталія-Базель ніхто не відміняв. А далі вирішуйте чим краще, потягом, чи EasyJet до Тулузи. Паріс зміна аеропорту.
Додано: Пон 06 жов, 2025 18:38
Про шлях через Базель я знаю: як раз 22 жовтня ним і відлітаю в Анталію. І саме так не перший раз.
Перевірений маршрут: Toulouse - Basel - Antalya.
Basel - Toulouse: EasyJet.
Є цікаві квитки за цим маршрутом з Анталії на 12 грудня із зручною стиковкою рейсів.
Але я не знаю точно, до якого числа буду в Анталії (буду дивитися по погоді та вирішенню певних справ), але точно знаю, що повинен бути у Франції не пізніше середини грудня, тому що 28 грудня зранку відлітаю з Toulouse на Chicago (Air France).
Аеропорт Paris (Beauvais) як на мене - досить незручний. Далеко від Парижу, квиток на автобус дорогий. Правда, в мережі зустрічав варіанти “хитрого” економного доізду.
Зручний, якщо по прильоту брати там авто в прокат. Саме так я раніше робив.
Зміна аеропортів в Парижі - не “наш варіант”.
На США я лечу з пересадкою в Paris (CDG).
