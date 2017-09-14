RSS
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 02:06

"Это не конфискация": что в ЕС хотят cделать с активами РФ" - https://www.dw.com/ru/eto-ne-konfiskacia-cto-v-es-hotat-cdelat-s-aktivami-rf/a-74256197
Еврокомиссия намерена начать выплачивать Киеву многомиллиардный кредит на основе замороженных активов РФ уже весной 2026 года. Как она себе это представляет - разбиралась DW.
Похоже, у нас таки есть шансы получить 145 млрд. российских активов в Европе.
По ссылке расписано, как Европа хочет решить эту проблему. Посмотрим.
По оценкам Международного валютного фонда, помимо военной помощи, Киеву в 2026-27 годах потребуется около 60 млрд долларов США (около 52 млрд евро) бюджетной поддержки. Чиновник Еврокомиссии не исключил, что в ближайшие два года общая сумма, необходимая Украине на оборону и для закрытия бюджетных дыр превысит 130 млрд евро, добавив, что со стороны США существенных взносов не ожидается.

"Неоказание поддержки, скорее всего, приведет к коллапсу Украины, что, по нашему мнению, подвергнет серьезной угрозе безопасности всю Европу", - отметил он.
......
В следующий раз лидеры Евросоюза и его стран обсудят эту тему на заседании Европейского совета 23-24 октября. После него Еврокомиссия рассчитывает представить более официальное предложение, чем нынешний план.

Высокопоставленный чиновник Еврокомиссии пояснил, что он непременно должен быть реализован до конца первого квартала 2026 года. "Для нас жестким сроком является начало второго квартала следующего года, когда мы хотим, чтобы все было готово и запущено, чтобы мы могли фактически распределить поддержку, - сообщил он. - Мы обсуждали это с украинскими властями: вероятно, в первом квартале они еще смогут справиться, но после этого ситуация станет более напряженной".

Несмотря на название статьи, практически это конфискация, т.к. условие возврата этих активов российские репарации Украине. Что практически всеми расценивается как нереальное событие.

"... Совершенно очевидно, что такая страна, как Бельгия, не может нести ответственность за сумму в 200 миллиардов евро, составляющую треть ее ВВП: гарантии должны быть предоставлены всеми странами ЕС".
....... По словам главы кабмина Бельгии, он спросил коллег-лидеров по ЕС, "кто готов, желает и может подписаться под тем, чтобы совместно разделить риск". Руководитель кабинета добавил, что хотел бы знать, "кто с ним сядет в эту лодку". Де Вевер также особо отметил, что на фоне угроз со стороны Кремля директор Euroclear уже живет под усиленной охраной. "То, что мы собираемся сделать, рискованно", - резюмировал он.
https://www.dw.com/ru/premer-belgii-predupredil-o-riskah-pri-ispolzovanii-zamorozennyh-aktivov-rf/a-74217310
