Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2968296929702971> Додано: Вів 07 жов, 2025 22:33 Схожа «пандемія» була десь 1,5 року тому в Туреччині: ніде не брали викопані з попід груші гроші - тільки із синьою смужкою.

Але тут така цікава річ була: ДЕРЖАВНІ турецькі банки брали всі підряд.

Нікого не дурили.

В мене тільки одну сотку не взяли ніде - всі інші забрали і не хрюкали!

Ту сотку я віддав нашому українцю - він мешкає в США - випадково зустрілися в Європі - він з першого разу вставив в банкомат в США на прийом - було зараховно.

Так що реально хтось когось дурить. Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 жов, 2025 04:30, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11349 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4034 раз. Подякували: 1506 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 жов, 2025 23:17

Реально адекватна 30-ти річна українська людина з адекватними думками і - головне (!) - діями!

https://youtu.be/r7QqJMblzJc?si=8xVgzPe9MWCUub_Z На сьогодні найбільш адекватною людиною, яка може розказати правду тим, хто реально цікавиться життям в еміграції, я особисто вважаю пана на відео нижче. Він з Івано-Франківська. Нічого не примальовує, та не прибрехує: все як було: важко так важко, дуже важко - так дуже важко, а вийшло як краще - так вийшло як краще!Реально адекватна 30-ти річна українська людина з адекватними думками і - головне (!) - діями! Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 жов, 2025 04:28, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11349 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4034 раз. Подякували: 1506 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 жов, 2025 01:32 А на скільки в Україні відрізняються курси "білих" та "синіх" долярів? Або, наприклад, за обмін старих на нові скільки хочуть комісії? Gastarbaiter Повідомлень: 3793 З нами з: 26.02.18 Подякував: 705 раз. Подякували: 619 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 жов, 2025 01:42 Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: А на скільки в Україні відрізняються курси "білих" та "синіх" долярів? Або, наприклад, за обмін старих на нові скільки хочуть комісії? Зараз різниця 15-25 копійок Зараз різниця 15-25 копійок Faceless

Модератор Повідомлень: 36691 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8252 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 жов, 2025 07:11 akurt написав: На сьогодні найбільш адекватною людиною, яка може розказати правду тим, хто реально цікавиться життям в еміграції, я особисто вважаю пана на відео нижче. Він з Івано-Франківська. Нічого не примальовує, та не прибрехує: все як було: важко так важко, дуже важко - так дуже важко, а вийшло як краще - так вийшло як краще!

Реально адекватна 30-ти річна українська людина з адекватними думками і - головне (!) - діями!

https://youtu.be/r7QqJMblzJc?si=8xVgzPe9MWCUub_Z На сьогодні найбільш адекватною людиною, яка може розказати правду тим, хто реально цікавиться життям в еміграції, я особисто вважаю пана на відео нижче. Він з Івано-Франківська. Нічого не примальовує, та не прибрехує: все як було: важко так важко, дуже важко - так дуже важко, а вийшло як краще - так вийшло як краще!Реально адекватна 30-ти річна українська людина з адекватними думками і - головне (!) - діями!

Цікаво, скільки він за фотку на грінку бере, якщо йому тільки на чай 5 баксів лишили?! Цікаво, скільки він за фотку на грінку бере, якщо йому тільки на чай 5 баксів лишили?! Bolt Повідомлень: 3653 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 жов, 2025 09:53 Faceless написав: Gastarbaiter написав: А на скільки в Україні відрізняються курси "білих" та "синіх" долярів? Або, наприклад, за обмін старих на нові скільки хочуть комісії? Зараз різниця 15-25 копійок Зараз різниця 15-25 копійок

Це залежить від розміру населеного пункту. В умовному Дрогобичі розводять люд на 20 коп. В той же день у Львові пару копійок, або взагалі можна домовитись в обміннику, якщо здаєш більшу суму. Це залежить від розміру населеного пункту. В умовному Дрогобичі розводять люд на 20 коп. В той же день у Львові пару копійок, або взагалі можна домовитись в обміннику, якщо здаєш більшу суму. gonchik74

Повідомлень: 1038 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 165 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 жов, 2025 09:58 gonchik74 написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: А на скільки в Україні відрізняються курси "білих" та "синіх" долярів? Або, наприклад, за обмін старих на нові скільки хочуть комісії? Зараз різниця 15-25 копійок Зараз різниця 15-25 копійок

Це залежить від розміру населеного пункту. В умовному Дрогобичі розводять люд на 20 коп. В той же день у Львові пару копійок, або взагалі можна домовитись в обміннику, якщо здаєш більшу суму. Це залежить від розміру населеного пункту. В умовному Дрогобичі розводять люд на 20 коп. В той же день у Львові пару копійок, або взагалі можна домовитись в обміннику, якщо здаєш більшу суму.

А в умовному Дрогобичі нема відділень Ощаду, чи там курс ще гірше, ніж ринковий мінус 20 А в умовному Дрогобичі нема відділень Ощаду, чи там курс ще гірше, ніж ринковий мінус 20 Hotab Повідомлень: 16638 З нами з: 15.02.09 Подякував: 394 раз. Подякували: 2505 раз. Профіль 4 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 жов, 2025 12:40 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: А на скільки в Україні відрізняються курси "білих" та "синіх" долярів? Або, наприклад, за обмін старих на нові скільки хочуть комісії? Зараз різниця 15-25 копійок Зараз різниця 15-25 копійок

Це залежить від розміру населеного пункту. В умовному Дрогобичі розводять люд на 20 коп. В той же день у Львові пару копійок, або взагалі можна домовитись в обміннику, якщо здаєш більшу суму. Це залежить від розміру населеного пункту. В умовному Дрогобичі розводять люд на 20 коп. В той же день у Львові пару копійок, або взагалі можна домовитись в обміннику, якщо здаєш більшу суму. Ну Київ, оптова обмінка - достатньо великий населений пункт? Ну Київ, оптова обмінка - достатньо великий населений пункт? Faceless

Модератор Повідомлень: 36691 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8252 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 жов, 2025 18:12 won написав: rjkz, а от ще таке до вас питання є: чи є в штатах така ситуація як неадекватний фінмон?

Контекст: в Україні фінансовий моніторинг банків починає задавати питання клієнту "звідки гроші" десь +- при досягненні порогу в 400кгрн (трохи менше 10k$) і якщо такий обіг коштів набрався накопичувальним залишком за період +- останній квартал-рік (в різних банках по-різному, але середнє можем вважати таким). Причому - увага: банк визнає лише дохід, який отриманий лише за останні 3-5 років, і не більше. Квартира, зп, заощадження - але це все має бути зароблено лише в останні 3 - максимум 5 років.

Виникає така думка, що в Україні свідомо не дозволяють жити людям, багатшим від бідняків. Ну тобто а якщо людина відклала 20к$, але протягом 10 років? Це реалістичний темп - по 2к/рік, там по 150-200$. У нас нема захмарних зп, щоб багатьом людям було доступне відкладання по 2000-4000$ в місяць.

А банку не підходить навіть офіційний дохід - але отриманий там 5-10 років тому. Вони кажуть - "ви його вже проїли, покажіть нам свіжі доходи". Іншими словами, людям просто не дозволяється заробити і відкласти там за років 10 50-100к доларів.

Підкажіть, чи є в штатах (і в світі) свій поріг "давності" походження коштів, чи в нас все ж якась дика штука відбувається, якої нема більш ніде? rjkz, а от ще таке до вас питання є: чи є в штатах така ситуація як неадекватний фінмон?Контекст: в Україні фінансовий моніторинг банків починає задавати питання клієнту "звідки гроші" десь +- при досягненні порогу в 400кгрн (трохи менше 10k$) і якщо такий обіг коштів набрався накопичувальним залишком за період +- останній квартал-рік (в різних банках по-різному, але середнє можем вважати таким). Причому - увага: банк визнає лише дохід, який отриманий лише за останні 3-5 років, і не більше. Квартира, зп, заощадження - але це все має бути зароблено лише в останні 3 - максимум 5 років.Виникає така думка, що в Україні свідомо не дозволяють жити людям, багатшим від бідняків. Ну тобто а якщо людина відклала 20к$, але протягом 10 років? Це реалістичний темп - по 2к/рік, там по 150-200$. У нас нема захмарних зп, щоб багатьом людям було доступне відкладання по 2000-4000$ в місяць.А банку не підходить навіть офіційний дохід - але отриманий там 5-10 років тому. Вони кажуть - "ви його вже проїли, покажіть нам свіжі доходи". Іншими словами, людям просто не дозволяється заробити і відкласти там за років 10 50-100к доларів.Підкажіть, чи є в штатах (і в світі) свій поріг "давності" походження коштів, чи в нас все ж якась дика штука відбувається, якої нема більш ніде?



Наскількі я знаю, фінмон якийсь є, але я з ним поки (ттт) не зтикався.

Я теж побоювався таких негараздів, але даремно.

Те що можу сказати.

Протягом 182 днів після приїзду в якості постійного мешканця, можна покласти будь-яку суму на рахунок в банку й в банка й податкової не буде питаннь.

Але ця сума має бути задекларована при в"їзді.

Або треба мати документи про походження на всяк випадок якщо ці кошти прийшли іншим шляхом в ці 182 дні. Й ці кошти не оподатковуються якщо вони не зароблені на теріторіі США.

Після 183 днів особа стає налоговим резідентом США й має декларувати та сплачувати податки з усіх надходжень по всьому світу.

Там є якісь пороги до яких можна не включати в декларації.

Також можна до певного порогу (він дуууже високий) не включати грошові подарунки, але якщо це дійсно подарунки, а не якісь дохід.

Не впевненний, але виглядає так, що моніторінгом банки не займаються.

Схоже, що це робить податкова. Але вибірково.

Взагалі, американська система побудована на довірі. Але якщо її втратити, то розплата буде жорстокою.

Вважається що разовий заробіток який підлягає декларуванню, десь має бути вище за 300 (чи 400) доларів за один раз.

Я в минулому році крім зарплатні, дівідендів й доходу від продажу акцій, заробив 150 доларів за 40 хвилинну роботу, й отримав особистий чек.

Це можна було не декларувати. Але я це зробив.

Ніхто не перевіряє рахунки в банках якщо на то немає постанови суду або надсуттєвих підстав з боку правоохороних структур.

Ніхто не ганяється за кимось в спробі доказати несплату податків з якоїсь тисячі. Але є автоматичне оцінювання декларацій, так звані "червоні прапорці", які можуть викликати підозри в податкової й тоді буде не перелюбки.

Взагалі, Штати - страна з доволі вільними правилами для капіталів, але ці правила мають виконуватися. Й якщо все робити по правилах, то можна на них ще й заробляти, а якщо хоч й чесно, але не за правилами - втрачати.

Коли були спроби тиснути на капітал - він тікав з країни, а коли цього тиску нема - він прибуває в країну з країн де почуває себе в небезпеці або не комфортно.

Наскількі я знаю, занепокоєння банку або податкової викликає все що пов"язано з готівковими грошима. Особливо якщо це має системний характер.

Також в аеропортах стоять засоби для прихованого виявлення й оцінювання об"ему готівки. Судячи зі всього я колись став об"єктом такого процесу. Давно, в 00-х.

Тож, все досить вільно, але...але. Наскількі я знаю, фінмон якийсь є, але я з ним поки (ттт) не зтикався.Я теж побоювався таких негараздів, але даремно.Те що можу сказати.Протягом 182 днів після приїзду в якості постійного мешканця, можна покласти будь-яку суму на рахунок в банку й в банка й податкової не буде питаннь.Але ця сума має бути задекларована при в"їзді.Або треба мати документи про походження на всяк випадок якщо ці кошти прийшли іншим шляхом в ці 182 дні. Й ці кошти не оподатковуються якщо вони не зароблені на теріторіі США.Після 183 днів особа стає налоговим резідентом США й має декларувати та сплачувати податки з усіх надходжень по всьому світу.Там є якісь пороги до яких можна не включати в декларації.Також можна до певного порогу (він дуууже високий) не включати грошові подарунки, але якщо це дійсно подарунки, а не якісь дохід.Не впевненний, але виглядає так, що моніторінгом банки не займаються.Схоже, що це робить податкова. Але вибірково.Взагалі, американська система побудована на довірі. Але якщо її втратити, то розплата буде жорстокою.Вважається що разовий заробіток який підлягає декларуванню, десь має бути вище за 300 (чи 400) доларів за один раз.Я в минулому році крім зарплатні, дівідендів й доходу від продажу акцій, заробив 150 доларів за 40 хвилинну роботу, й отримав особистий чек.Це можна було не декларувати. Але я це зробив.Ніхто не перевіряє рахунки в банках якщо на то немає постанови суду або надсуттєвих підстав з боку правоохороних структур.Ніхто не ганяється за кимось в спробі доказати несплату податків з якоїсь тисячі. Але є автоматичне оцінювання декларацій, так звані "червоні прапорці", які можуть викликати підозри в податкової й тоді буде не перелюбки.Взагалі, Штати - страна з доволі вільними правилами для капіталів, але ці правила мають виконуватися. Й якщо все робити по правилах, то можна на них ще й заробляти, а якщо хоч й чесно, але не за правилами - втрачати.Коли були спроби тиснути на капітал - він тікав з країни, а коли цього тиску нема - він прибуває в країну з країн де почуває себе в небезпеці або не комфортно.Наскількі я знаю, занепокоєння банку або податкової викликає все що пов"язано з готівковими грошима. Особливо якщо це має системний характер.Також в аеропортах стоять засоби для прихованого виявлення й оцінювання об"ему готівки. Судячи зі всього я колись став об"єктом такого процесу. Давно, в 00-х.Тож, все досить вільно, але...але. rjkz

Повідомлень: 17846 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8726 раз. Подякували: 5506 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 жов, 2025 18:25 Hotab написав: Я б доповнив питання…

А отой фін моніторинг (якщо він існує) він має інформацію з усіх банків (єдиний?) , чи можна як у нас , кожному безробітному бомжу мати до 400 т грн (10 тис дол ) в кожному з 20 банків, і ніхто у бомжа не спитає, де він взяв 200 тис дол.



А можна прийти у відділ продажів забудовника і вивалити йому кеша тисяч 200 дол, купити хату, а потім продати і махати цими 200 тис дол як світлими (відбіленими) не просто в Україні, а по всьому світу? Я б доповнив питання…А отой фін моніторинг (якщо він існує) він має інформацію з усіх банків (єдиний?) , чи можна як у нас , кожному безробітному бомжу мати до 400 т грн (10 тис дол ) в кожному з 20 банків, і ніхто у бомжа не спитає, де він взяв 200 тис дол.А можна прийти у відділ продажів забудовника і вивалити йому кеша тисяч 200 дол, купити хату, а потім продати і махати цими 200 тис дол як світлими (відбіленими) не просто в Україні, а по всьому світу?



Я так розумію, всі кошти на рахунках автоматично оцінюються системою.

Й ніхто не запитує скільки коштів на рахунках в американських банках.

Але кожен резидент США зобов"язан інформувати податкову, якщо на закордонному рахунку, або рахунках зберігається більш ніж 10 тисяч доларів США, це також стосується готівки.

Розраховуватися готівковими грошима в таких об"ємах не прийнято, але, думаю, це можливо, за умови підтвердження походження грошей.

Забудовник коли буде вносити ці кошти на рахунок, він потурбує "прапорець" й до нього можуть виникнути питання. Й він відповість від кого він отримав ці кошти.

Потім виникнуть питання до того хто дав забудовникові цій кеш, й так далі по ланцюжку.

Взагалі, скоріш за все, забудовник або відмовиться від кешу, або приведе кліента в банк, де ці гроші будуть прийняті банком й відразу зараховані на рахунок забудовника. Бо ризикувати з такими сумами, та ще й якщо там виявляться незрозумілого походження купюри - ніхто не хоче собі ускладнювати життя.

До речі, колись чув думку, що рух всіх купюр в 100 долларів автоматично відслідковується, й якщо йде незрозумілий рух великих сум, то цим починають займатися. Я так розумію, всі кошти на рахунках автоматично оцінюються системою.Й ніхто не запитує скільки коштів на рахунках в американських банках.Але кожен резидент США зобов"язан інформувати податкову, якщо на закордонному рахунку, або рахунках зберігається більш ніж 10 тисяч доларів США, це також стосується готівки.Розраховуватися готівковими грошима в таких об"ємах не прийнято, але, думаю, це можливо, за умови підтвердження походження грошей.Забудовник коли буде вносити ці кошти на рахунок, він потурбує "прапорець" й до нього можуть виникнути питання. Й він відповість від кого він отримав ці кошти.Потім виникнуть питання до того хто дав забудовникові цій кеш, й так далі по ланцюжку.Взагалі, скоріш за все, забудовник або відмовиться від кешу, або приведе кліента в банк, де ці гроші будуть прийняті банком й відразу зараховані на рахунок забудовника. Бо ризикувати з такими сумами, та ще й якщо там виявляться незрозумілого походження купюри - ніхто не хоче собі ускладнювати життя.До речі, колись чув думку, що рух всіх купюр в 100 долларів автоматично відслідковується, й якщо йде незрозумілий рух великих сум, то цим починають займатися. rjkz

Повідомлень: 17846 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8726 раз. Подякували: 5506 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 2968296929702971> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор