#<1 ... 2971297229732974 Додано: Чет 09 жов, 2025 21:17 Water написав: tzeery608 написав: На границе могут проверить :разрешено только 1кг мяса на человека к ввозу надо ехать семьей ! На границе могут проверить :разрешено только 1кг мяса на человека к ввозу надо ехать семьей !

А нашо вам такі складнощі?

Ви багато зекономите на одному кіло м`яса на людину?



tzeery608 написав: да есть такое я заходила на форум ELeclerc так там местные жаловались что цены во Франции выше чем ближе к границам Швейцарии типа швейцарцы приезжают закупаются и поднимают им цены ! да есть такое я заходила на форум ELeclerc так там местные жаловались что цены во Франции выше чем ближе к границам Швейцарии типа швейцарцы приезжают закупаются и поднимают им цены !

Якось нелогічно ви пишете, так ціни вище, чи нижче?

Особисто я не знаю як там і шо по цінам провінцій Франції, мене це не цікавило ніколи. У кожній країні є шось своє, специфічне, якісь враження від країни, ось за цим і потрібно їхать, а не за кіло м`яса. Шо ви потім згадаєте, як у вас митниця м`ясо важила? А нашо вам такі складнощі?Ви багато зекономите на одному кіло м`яса на людину?Якось нелогічно ви пишете, так ціни вище, чи нижче?Особисто я не знаю як там і шо по цінам провінцій Франції, мене це не цікавило ніколи. У кожній країні є шось своє, специфічне, якісь враження від країни, ось за цим і потрібно їхать, а не за кіло м`яса. Шо ви потім згадаєте, як у вас митниця м`ясо важила?

Да мы просто гуляем с пользой от остановки трамвая до границы с Францией 100 метров дорогой прекрасный вид на Альпы колоритные деревушки перед супермаркет

куча машин на швейцарских номерах посидим в местном Макдональде и обратно! И да митница проверяет но очень редко и в основном машины ! Закон есть закон Да мы просто гуляем с пользой от остановки трамвая до границы с Францией 100 метров дорогой прекрасный вид на Альпы колоритные деревушки перед супермаркеткуча машин на швейцарских номерах посидим в местном Макдональде и обратно! И да митница проверяет но очень редко и в основном машины ! Закон есть закон tzeery608

Додано: Чет 09 жов, 2025 21:25

Щойно повернулися із жінкою майже з такого променаду: приятель мешкає в Бельгії і чув, що в одному з малих містечок Франції є старовинна церква часів Західної Римської імперії, і біля тієї церкви ж дивний велетенський дуб, і вони б дуже в Бельгії хотіли б отримати жолуді від того дуба.

Ну я зʼїздив просто так. Прямо як ви. Просто так.

Неймовірно атмосферне місце! Дуб є. Церква є. Як і всі церкви у Франції - зачинена. Поїхав в мерію міста щоби відкрили - і мерія зачинена.

Ну і добре. Ледве знайшов 4 жолудя - відправлю Бельгію.

Ну і дуже вірно! Я вас розумію!Щойно повернулися із жінкою майже з такого променаду: приятель мешкає в Бельгії і чув, що в одному з малих містечок Франції є старовинна церква часів Західної Римської імперії, і біля тієї церкви ж дивний велетенський дуб, і вони б дуже в Бельгії хотіли б отримати жолуді від того дуба.Ну я зʼїздив просто так. Прямо як ви. Просто так.Неймовірно атмосферне місце! Дуб є. Церква є. Як і всі церкви у Франції - зачинена. Поїхав в мерію міста щоби відкрили - і мерія зачинена.Ну і добре. Ледве знайшов 4 жолудя - відправлю Бельгію. akurt

