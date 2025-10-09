RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2971297229732974
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:17

  Water написав:
  tzeery608 написав:На границе могут проверить :разрешено только 1кг мяса на человека к ввозу надо ехать семьей !

А нашо вам такі складнощі? :shock:
Ви багато зекономите на одному кіло м`яса на людину? :shock:

  tzeery608 написав:да есть такое я заходила на форум ELeclerc так там местные жаловались что цены во Франции выше чем ближе к границам Швейцарии типа швейцарцы приезжают закупаются и поднимают им цены !

Якось нелогічно ви пишете, так ціни вище, чи нижче?
Особисто я не знаю як там і шо по цінам провінцій Франції, мене це не цікавило ніколи. У кожній країні є шось своє, специфічне, якісь враження від країни, ось за цим і потрібно їхать, а не за кіло м`яса. Шо ви потім згадаєте, як у вас митниця м`ясо важила?

Да мы просто гуляем с пользой от остановки трамвая до границы с Францией 100 метров дорогой прекрасный вид на Альпы колоритные деревушки перед супермаркет
куча машин на швейцарских номерах посидим в местном Макдональде и обратно! И да митница проверяет но очень редко и в основном машины ! Закон есть закон
tzeery608
Аватар користувача
 
Повідомлень: 67
З нами з: 18.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:25

Ну і дуже вірно! Я вас розумію!
Щойно повернулися із жінкою майже з такого променаду: приятель мешкає в Бельгії і чув, що в одному з малих містечок Франції є старовинна церква часів Західної Римської імперії, і біля тієї церкви ж дивний велетенський дуб, і вони б дуже в Бельгії хотіли б отримати жолуді від того дуба.
Ну я зʼїздив просто так. Прямо як ви. Просто так.
Неймовірно атмосферне місце! Дуб є. Церква є. Як і всі церкви у Франції - зачинена. Поїхав в мерію міста щоби відкрили - і мерія зачинена.
Ну і добре. Ледве знайшов 4 жолудя - відправлю Бельгію.
Зображення
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11355
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4034 раз.
Подякували: 1506 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
  #<1 ... 2971297229732974
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.