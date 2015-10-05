Додано: П'ят 10 жов, 2025 00:33

rjkz

Я не фанат Зеленского, хотя голосовал за него и, в отличие от многих, не отрекаюсь от этого. И, возможно, и после войны проголосую за него. Если вообще пойду на выборы и не будет никого лучшего (пока не вижу).

И я не такой суровый, как fox767676.

Но 2 претензии у меня к нему есть.

Первая (и основная) - он пришёл к власти во многом как антитеза порошенковскому армовиру. Но придя к власти фактически продолжил его политику. Практически во всём.

Допускаю, что он просто побоялся обострения ситуации в стране и реакции "активистов" (скорее всего). Но когда он шёл на выборы это всё было, ничего нового после его прихода к власти не произошло. Он должен был иметь хоть какой-то план действий. И в отношении к нашим "активистам", и в отношении РФ (а не просто: "посмотреть в глаза Путину") . Если его не было или он боялся, то не стоило и идти.

Вторая. У меня нет к нему претензий по поведению во время войны. По Трампу я согласен с вами. По мобилизации не согласен с UA и не виню Зеленского в мобилизации. Я, как писал Banderlog, проводил бы её ещё жёстче. Если бы получилось. А если нет...

Вот тут вторая претензия. Я уже говорил - я не работаю ни в Генштабе, ни в ОП и не обладаю информацией. Могу судить только по общедоступной.

Исходя из неё, я считаю, что уже, как минимум, года 1,5 не видно каких-то шансов на победу (если иметь ввиду возврат к границам хотя бы 22.02.2022). И уже давно понятно, что "мировое сообщество" поддерживает нас, в основном, на словах, в лучшем случае. "Глобальному Югу" на нас с высокой колокольни. В прошлом году много усилий и времени было потрачено на всякие мировые саммиты и планы. Совершенно впустую. И в общем-то это было понятно заранее. Не знаю, на что он рассчитывал. Переоценивал силу Запада?

Надо было (скорее всего не напрямую, а через посредников, желательно с участием США) выходить на переговоры с РФ и предлагать политические уступки. От вступления в НАТО можно отказаться более, чем спокойно - они нас всё равно в обозримом будущем принимать не собираются. И сегодня не Трамп должен предлагать нам варианты мира, а мы должны выдвигать какие-то реальные предложения, а не просто соглашаться на прекращение огня по сегодняшней ЛБЗ без всяких условий.