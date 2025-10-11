Всі панове вірно визначили місто.
Чудово!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:17
Сумні новини з США.
Ну як сумні. Цікаві.
Ілон Маск приколюється, та суттєво знизив ціни свої електричні авто.
Мені однаково, що НЕ безквартирний та НЕ безлошадний «турЫст» знає все швидше та більш кваліфіковано, ніж відірваний від життя дослідник дотичних напружень в шарах асфальту…
Дивимося:
Тесла Y 39 990$.
Я не помилився: “Y”.
Це вам не плисти поромом з чорношкірими безхатченками безкоштовним поромом на безкоштовний острів поблизу Нью Йорка.
Ніби-то і білий, але живеш як - вибачаюсь - чорний. В смислі “Black”.
Ту не те що думати треба було, то просто не треба було натягувати на себе манію величності.
Звісно, що «обідно»: за документами про нерухомість ти - киянин. А без документів тих - ти ніби-то і мешканець New York.
Але лох. З малої букви.
А все чого: не можна зраджувати відвертих друзів.
Не можна.
P.S. Ви ж не сумніваєтесь, що наші люди в США не всі лОхи? Мудро! В останній день встигли зробитии замовлення із компенсацією від уряду в сумі 7500$.
Мудро. Просто. Без визначення «дотичних прискорень в шарах асфальту».
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|