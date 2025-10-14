|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 жов, 2025 10:43
Gastarbaiter написав: The_Rebel написав:
Це все так, приміщення, обладнання, запаси... У теорії. А на практиці самі ж підтверджуєте, що акції падають, бо не модні. І дивлюся графік за останні роки був чіткий тренд вниз. А мене як потенційного дрібного інвестора в ці акції якось не буде зігрівати наявність значних активів за цими акціями, якщо вони падають, для мене це лише циферки на екрані. Тож для мене краще попасти в тренд і спробувати заробити на зростанні "модних" акцій. І в цьому є схожість з крипторинком - зростання "модних" акцій у великій мірі відбувається на вірі, що ціна і далі буде зростати.
Але є й недоліки, "модні" акції можуть скластися в декілька разів, якщо вийдуть з моди. Тож потрібно тримати руку на пульсі. І диверсифікація - наприклад, я взяв також акції Стелантіс, бо вони зараз дешеві із-за проблем з бізнесом та продажами. Придивлюся і до Volkswagen. Але їх треба брати на довгий термін хіба (5-10 років). В той час як "модні" акції ростуть тут і зараз
Реальний бізнес нескінченно падати не може. Подібне було в ковідні часи: нафтові компанії втратили 60-70% своєї капіталізації, а зараз оцінюються вище, ніж у 2019. Хто купив на дні у 2020 - той зараз має х3 і ще дивіденди за ці роки. Хто купив Теслу по 400 у 2021 - той... ну, нарешті може отримати свої гроші назад.
Хто вклався в золото років 10 тому має х10 без СМС і реєстрації. 😎
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3662
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 10:57
Gastarbaiter
Я розумію, тому й кажу про диверсифікацію, прикупив трошки й деякі "з реального бізнесу", в т.ч. Ексон мобіл, Стелантіс. Проте цього року вони стоять на місці і навіть в невеликому мінусі в мене, а левову частку дала та ж розпіарена і "модна" Нвідія, якщо рахувати в річному перерахунку то в моєму портфелі вона дала десь +80-90%. Хоча також подумую виходити вже з неї
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 830
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:19
Gastarbaiter написав:
Хто купив Теслу по 400 у 2021 - той... ну, нарешті може отримати свої гроші назад.
колись в тих роках купив тупо на самій горі, чи по 260, потім як впало, думав дорожче не буде, нічо 2х є.
А ось як писав лібо купити китайське ніо і люсі то там -99%))
Water написав:
А шо VW, воно за рік -4.4% по акціям дало, це ризиковано, бо постійно хтось піджимає у вигляді китайців
тому беркеш те що потрібно, просто росте. може хто дивиться що там помісячно, але в роках там теж плюс. Чого не скажеш про те китайське)) Хоча буд захоплює ринок, відкривають магазини. Але і україньці кофейні відкривають, це не значить що вони довго працюють)
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 382
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:37
Bolt написав:
Хто вклався в золото років 10 тому має х10 без СМС і реєстрації. 😎
Дуже спірно. За 10 років золото дало x3, що дійсно є крутим результатом. Але та ж Нвідіа за 10 років дала x280. Проте це треба було вгадати і вірити в неї на початках. В золото вірити легше)
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 830
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:38
The_Rebel написав:Gastarbaiter
Я розумію, тому й кажу про диверсифікацію, прикупив трошки й деякі "з реального бізнесу", в т.ч. Ексон мобіл, Стелантіс. Проте цього року вони стоять на місці і навіть в невеликому мінусі в мене, а левову частку дала та ж розпіарена і "модна" Нвідія, якщо рахувати в річному перерахунку то в моєму портфелі вона дала десь +80-90%. Хоча також подумую виходити вже з неї
Я ніяк не можу себе змусити вкладатися у хайпові акції чи кріпту.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3802
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 622 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 14 жов, 2025 14:05
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3662
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 14 жов, 2025 14:47
Китаєць: "Lord have mercy"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41143
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2861 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 15:00
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4519
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
-
Профіль
-
-
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41143
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2861 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 14 жов, 2025 16:08
фан-клуб Ніни на фінанс.уа росте
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41143
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2861 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|