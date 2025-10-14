Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вже другий тиждень перебуває в Україні людина, яка має - крім громадянства України - ще й громадянство однієї з європейських країн. Не була в Україні вже 10 років.
Цікавими є враження: - Україна - це країна, де живуть чемні культурні і виховані люди. - здивована толерантністю та всебічною турботою про іншу людину. Без жартів. - вразила швидкість обслуговування та якість обслуговування в ПриватБанку. В двох європейських банках, клієнткою яких вона є - про таке і не мріяти. - відвідує різні державні установи з деяких питань - вражена тим, як співробітники уважно відносяться до її питань; - із задоволенням відвідує стоматолога - таке в її новій країні не насниться. Ні якістю, ні увагою, ні ціною. - дуже чистий обласний центр, в якому вона перебуває. Не все може пригадати, що було за часів її життя в цьому місті, дещо суттєво змінилося. - із задоволенням «катається» на автобусах, тролейбусах та трамваях. В своїй країні тільки на авто - вже відвикла від громадського транспорту. - ну і чисто жіноче враження: сказала, що всі українські жінки неймовірно красиві в смислі: доглянуті нігті, зачіски та взагалі зовнішній вигляд. Була так вражена, що їй стало соромно за її «панєвропейський» скромний простий вигляд та записалася і на брови, і на нігті, і на зачіску. Записалася аж на кінець жовтня: раніше місць не було…
Написано без жартів та перебільшення. Такі у людини враження.
P.S. В перший день перебування відвідала та ознайомилися з бомбосховищем: розташування та обладнання, умови перебування. «Береженого і Бог береже».