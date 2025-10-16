Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Мадама увлекательно рассказывает свои случаи из жизни.

Ну я там у нее пытался интересный мне опыт выцепить, но много болтовни - пустая трата времени.

Кстати, о времени. Я ее на ускоренной слущаю.

И если ее ситуация в Шарлотт, кусочками была пока она была в Шарлотт, то после ее отъезда оттуда, она или не вспоминала уже или я пропустил.

В общем, потом стало не интересно. Я перестал слушать.

Повеселила картинка..



Запад от Украины отличается только качеством жилья, ну и если брать весь наш постсовковый социум - то можно в принципе обобщить эту теорию на все пространство бывшего СССР.



Кто бы что там не говорил про высокие зарплаты, медицину, образование, хорошие дороги, отсутствие коррупции - все это разбивается в пух, как только вы с этим сталкиваетесь на практике.



Высокие зарплаты съедаются еще более высокими ценами и налогами. Медицина оказывается недоступной во многих привычных нам аспектах, как то выбор врача по отзывам скорее всего не будет покрыт страховкой и очередь на прием может занять несколько месяцев, и если вы захотите услышать мнение нескольких специалистов, то чтоб сделать это быстро вам, скорее всего придется заложить дом. Образование сводится по качеству не к программе обучения, а к конкурентной среде вокруг и если у вас не будет денег на лигу Плюща, то ваши дети будут обучаться среди индусов и арабов, у которых высшее образование не является традиционным приоритетом. Хорошие дороги практически неразличимы для большого диаметра, отсутствие коррупции нивелируется чудовищной бумажной волокитой и более высоким уровнем мелкой преступности в среде мигрантов. А часто и не мелкой (см.кейс Заруцкой).



И если отбросить все выше перечисленное, то единственное в чем Украина однозначно проигрывает (если не считать войну), то это качество жилья. Практически любое самое бюджетное жилье на Западе, продаваемое ли или сдаваемое в ренту, будет лучше самого лучшего жилья в Украине. Мы как-то проскочили этап формирования новой нормальности для среды обитания. Мы слишком долго жили друг у друга на головах по 3 поколения в однушке-двушке, и считали это нормальным, потому что так все тогда жили.



Но на Западе так не жили никогда. Средний класс все века жил в просторном жилье, а низы никогда не формировали тренды развития. И потому все что строилось и обустраивалось, по большей части за деньги среднего класса, который вкладывал туда разумный инвестиционный подход и опыт предыдущих поколений.



У нас же средний класс, не говоря уже об аристократии, вырезали на корню. Людей с опытом жизни в просторном и удобном жилье практически извели, или заставили забыть все что они помнили. И класс, который ранее никогда не принимал никаких решений стал рисовать образ будущего сообразно своим представлениям о прекрасном. Что и привело нас к 9м2 на человека. От этого люди и бегут.



Многие возвращаются полечить зубы или пройти все обследования по божеским ценам. Но жить в квартирах с натяжными потолками никто не хочет. Люди просто не понимают в чем разница между тем жильем которое там, и тем которое тут у них. Даже когда они покупают тут участок или квартиру, то все равно старый бекграунд играет свою роль - у них не получается просто скопировать западный образец, когда им объявляют цены на остекление или показывают веер отделки кухонных фасадов - их происхождение берет верх, и они сокращают количество окон и увеличивают размер кухни, полагая, что таким образом лишь улучшают исходный вариант, но на самом деле просто превращая его в тот же совковый отстой из-за которого они бежали в другую страну.



Молодые девушки подписаны на инстаграмы известных звезд, не для того чтоб следить за их судьбой, а для того чтоб ловить тренды, быть в стриме и следить за актуальностью своего гардероба. Но у нас почему-то нет культуры такого же отношения к своему жилью. Наши женщины не смотрят блоги по интерьерам или современным трендам в архитектуре. Им это кажется сложным, дорогим и непривычным. И авторитетом для них скорее является подруга сделавшая ремонт недавно, а не что-то там за океаном. Повеселила картинка..Запад от Украины отличается только качеством жилья, ну и если брать весь наш постсовковый социум - то можно в принципе обобщить эту теорию на все пространство бывшего СССР.Кто бы что там не говорил про высокие зарплаты, медицину, образование, хорошие дороги, отсутствие коррупции - все это разбивается в пух, как только вы с этим сталкиваетесь на практике.Высокие зарплаты съедаются еще более высокими ценами и налогами. Медицина оказывается недоступной во многих привычных нам аспектах, как то выбор врача по отзывам скорее всего не будет покрыт страховкой и очередь на прием может занять несколько месяцев, и если вы захотите услышать мнение нескольких специалистов, то чтоб сделать это быстро вам, скорее всего придется заложить дом. Образование сводится по качеству не к программе обучения, а к конкурентной среде вокруг и если у вас не будет денег на лигу Плюща, то ваши дети будут обучаться среди индусов и арабов, у которых высшее образование не является традиционным приоритетом. Хорошие дороги практически неразличимы для большого диаметра, отсутствие коррупции нивелируется чудовищной бумажной волокитой и более высоким уровнем мелкой преступности в среде мигрантов. А часто и не мелкой (см.кейс Заруцкой).И если отбросить все выше перечисленное, то единственное в чем Украина однозначно проигрывает (если не считать войну), то это качество жилья. Практически любое самое бюджетное жилье на Западе, продаваемое ли или сдаваемое в ренту, будет лучше самого лучшего жилья в Украине. Мы как-то проскочили этап формирования новой нормальности для среды обитания. Мы слишком долго жили друг у друга на головах по 3 поколения в однушке-двушке, и считали это нормальным, потому что так все тогда жили.Но на Западе так не жили никогда. Средний класс все века жил в просторном жилье, а низы никогда не формировали тренды развития. И потому все что строилось и обустраивалось, по большей части за деньги среднего класса, который вкладывал туда разумный инвестиционный подход и опыт предыдущих поколений.У нас же средний класс, не говоря уже об аристократии, вырезали на корню. Людей с опытом жизни в просторном и удобном жилье практически извели, или заставили забыть все что они помнили. И класс, который ранее никогда не принимал никаких решений стал рисовать образ будущего сообразно своим представлениям о прекрасном. Что и привело нас к 9м2 на человека. От этого люди и бегут.Многие возвращаются полечить зубы или пройти все обследования по божеским ценам. Но жить в квартирах с натяжными потолками никто не хочет. Люди просто не понимают в чем разница между тем жильем которое там, и тем которое тут у них. Даже когда они покупают тут участок или квартиру, то все равно старый бекграунд играет свою роль - у них не получается просто скопировать западный образец, когда им объявляют цены на остекление или показывают веер отделки кухонных фасадов - их происхождение берет верх, и они сокращают количество окон и увеличивают размер кухни, полагая, что таким образом лишь улучшают исходный вариант, но на самом деле просто превращая его в тот же совковый отстой из-за которого они бежали в другую страну.Молодые девушки подписаны на инстаграмы известных звезд, не для того чтоб следить за их судьбой, а для того чтоб ловить тренды, быть в стриме и следить за актуальностью своего гардероба. Но у нас почему-то нет культуры такого же отношения к своему жилью. Наши женщины не смотрят блоги по интерьерам или современным трендам в архитектуре. Им это кажется сложным, дорогим и непривычным. И авторитетом для них скорее является подруга сделавшая ремонт недавно, а не что-то там за океаном. 2587715

На Заході не було стільки руйнувань і воєн, он акурт робив фотки якогось затхлого французького будинку ери Людовіка Сонечка, а може і раніше.

Крім того, Захід пройшов урбанізацію тоді коли тут вона ще не починалася. Так що не треба тут про "високу культури житлового простору". В Парижі тісняться в кавалірках 10м2 зато "без натяжної стелі". На Заході не було стільки руйнувань і воєн, он акурт робив фотки якогось затхлого французького будинку ери Людовіка Сонечка, а може і раніше.Крім того, Захід пройшов урбанізацію тоді коли тут вона ще не починалася. Так що не треба тут про "високу культури житлового простору". В Парижі тісняться в кавалірках 10м2 зато "без натяжної стелі". flyman

На Заході не було стільки руйнувань і воєн, он акурт робив фотки якогось затлого французького будинку ери Людовіка Сонечка, а може і раніше.

Крім того, Захід пройшов урбанізацію тоді коли тут вона ще не починалася. Так що не треба тут про "високу культури житлового простору". В Парижі тісняться в кавалірках 10м2 зато "без натяжної стелі". На Заході не було стільки руйнувань і воєн, он акурт робив фотки якогось затлого французького будинку ери Людовіка Сонечка, а може і раніше.Крім того, Захід пройшов урбанізацію тоді коли тут вона ще не починалася. Так що не треба тут про "високу культури житлового простору". В Парижі тісняться в кавалірках 10м2 зато "без натяжної стелі".

News from USA



Судячи із останніх подій візового та не візового ґатунку, США ретельно «затягують паски» та починають активно збирати гроші з тих, хто хоче приторкнутися до «країни щастя».

Наші українці, які заїхали в США за Програмою U4U, як відомо, заїхали без віз, а по так званому @паролю@, за яким запускали в країну візові офіцери на кордоні.

Цей індивідуальний пароль «працював» 2 роки та по закінченню його дії треба було подавати заявку на його оновлення - так званий «репароль». Такі кейси з приходом Трампа не розглядаються місяцями і люди перебувають у «підвішеному стані».

Так ось новинка: якщо кейс розглянуто та «репароль» надано - поздоровляємо - внеси в бюджет США 1 000$.

Процедура повторюється тепер щорічно.

Дрібничка - а бюджету США приємно.

За неофіційними даними за Програмою U4U заїхало близько 300 000 українців.

Приблизно, як говорив колись один гуморист:

«300 000 українців дадуть по одній тисячі доларів… - це буде… це буде… будуть це шалені гроші!»

News from USA

Судячи із останніх подій візового та не візового ґатунку, США ретельно «затягують паски» та починають активно збирати гроші з тих, хто хоче приторкнутися до «країни щастя».

Наші українці, які заїхали в США за Програмою U4U, як відомо, заїхали без віз, а по так званому @паролю@, за яким запускали в країну візові офіцери на кордоні.

Цей індивідуальний пароль «працював» 2 роки та по закінченню його дії треба було подавати заявку на його оновлення - так званий «репароль». Такі кейси з приходом Трампа не розглядаються місяцями і люди перебувають у «підвішеному стані».

Так ось новинка: якщо кейс розглянуто та «репароль» надано - поздоровляємо - внеси в бюджет США 1 000$.

Процедура повторюється тепер щорічно.

Дрібничка - а бюджету США приємно.

За неофіційними даними за Програмою U4U заїхало близько 300 000 українців.

Приблизно, як говорив колись один гуморист:

«300 000 українців дадуть по одній тисячі доларів… - це буде… це буде… будуть це шалені гроші!»

https://youtu.be/QxPmzgBTf78?si=0-SV2Ky328HJekmG

Wooow!

Как человек, который прожил в США уже столько лет, чтобы не считаться ньюкамером, хотя опыта и не много, но именно по поднятым вопросам могу сказать , все написанное - чушь в большей мере чем правда.

Жилье нормальное?

Дома, построенные изовнаипалок, которые сносятся ветром, водой, ураганом или торнадо. Это обыденность жизни в США, тут постоянно эти явления природы, но они упорно строят по дендрофекальной технологии.

Планировки? Да, если у тебя миллионов эдак хотябы несколько, ты можешь себе позволить такого размера жилье, что скорей всего оно покроет потребности семьи.

Если у тебя до миллиона, то ты купишь себе жилье с какими-то компромиссами.

Если у тебя до полумиллиона, то ты если купишь жилье, то это будет сплошной компромисс (по локации, размеру, свежести и тд).

Если говорить о мортгидже (ипотеке), то да, не так сложно получить "свое" жилье здесь и сейчас, но человеку дадут мортгидж, когда у него все в ажуре, возьмут даунпеймент (обычно 20%) и будет он преимущественно платить первые лет 5 только %% по кредиту, сама сумма принципала (тела) будет уменьшаться оооочень медленно. И вот, счастливый обладатель свежего мортгиджа, обычно это человек годам к 35-40, начинает фактически гасить тело кредита к 45-50 годам.

И это если все в порядке. А за 30-то лет всякое может произойти. И происходит.

Увольнение. Болезнь. Развод. Кризис. И вдруг оказывается, что чел внес 20% даунпеймента, клоузинг фи, мортгидж орижинейтинг фи, и еще разные мелкие платежи. Прошло 5-7 лет платежей в полный рост (сейчас платежи по мортгиджу существенно выше рента), но случился дефолт по платежам и после 3-х месяцев неплатежей, префоркложе, форкложе, эвикшн, аукцион. И дом уходит обычно ниже рынка. Если не было существенного роста за эти годы, то за счастье хоть что-то получить после продажи дома. Потому как на эти суммы еще ложатся расходы по отчуждению. Кроме того, у несчастного падает его кредитскор, портится на 7 лет кредитная история. И ему очень тяжело будет с таким грузом просто снять жилье.

Да, можно продать дом. Но на это ложатся еще расходы по подготовке дома и расходы на продажу. А откуда у чела деньги если он не планировал, просто форс мажор.

Все остальное - тоже, если суешься в воду не зная броду.

ТурЫстов меньше слушать, больше собирать местную инфу, не селиться в неблагополучных локациях, тщательно выбирать РСР (терапевт) или педиатра, которые будут направлять к проверенным специалистам.

Правильно планировать и выбирать страховку.

Ну и так далее.

И постоянно общаться с местными местными, меньше слушать тех кто пересказывает рассказы из третьих рук.

В Общем, "Учиться эмиграции настоящим образом" (с) Wooow!Как человек, который прожил в США уже столько лет, чтобы не считаться ньюкамером, хотя опыта и не много, но именно по поднятым вопросам могу сказать , все написанное - чушь в большей мере чем правда.Жилье нормальное?Дома, построенные изовнаипалок, которые сносятся ветром, водой, ураганом или торнадо. Это обыденность жизни в США, тут постоянно эти явления природы, но они упорно строят по дендрофекальной технологии.Планировки? Да, если у тебя миллионов эдак хотябы несколько, ты можешь себе позволить такого размера жилье, что скорей всего оно покроет потребности семьи.Если у тебя до миллиона, то ты купишь себе жилье с какими-то компромиссами.Если у тебя до полумиллиона, то ты если купишь жилье, то это будет сплошной компромисс (по локации, размеру, свежести и тд).Если говорить о мортгидже (ипотеке), то да, не так сложно получить "свое" жилье здесь и сейчас, но человеку дадут мортгидж, когда у него все в ажуре, возьмут даунпеймент (обычно 20%) и будет он преимущественно платить первые лет 5 только %% по кредиту, сама сумма принципала (тела) будет уменьшаться оооочень медленно. И вот, счастливый обладатель свежего мортгиджа, обычно это человек годам к 35-40, начинает фактически гасить тело кредита к 45-50 годам.И это если все в порядке. А за 30-то лет всякое может произойти. И происходит.Увольнение. Болезнь. Развод. Кризис. И вдруг оказывается, что чел внес 20% даунпеймента, клоузинг фи, мортгидж орижинейтинг фи, и еще разные мелкие платежи. Прошло 5-7 лет платежей в полный рост (сейчас платежи по мортгиджу существенно выше рента), но случился дефолт по платежам и после 3-х месяцев неплатежей, префоркложе, форкложе, эвикшн, аукцион. И дом уходит обычно ниже рынка. Если не было существенного роста за эти годы, то за счастье хоть что-то получить после продажи дома. Потому как на эти суммы еще ложатся расходы по отчуждению. Кроме того, у несчастного падает его кредитскор, портится на 7 лет кредитная история. И ему очень тяжело будет с таким грузом просто снять жилье.Да, можно продать дом. Но на это ложатся еще расходы по подготовке дома и расходы на продажу. А откуда у чела деньги если он не планировал, просто форс мажор.Все остальное - тоже, если суешься в воду не зная броду.ТурЫстов меньше слушать, больше собирать местную инфу, не селиться в неблагополучных локациях, тщательно выбирать РСР (терапевт) или педиатра, которые будут направлять к проверенным специалистам.Правильно планировать и выбирать страховку.Ну и так далее.И постоянно общаться с местными местными, меньше слушать тех кто пересказывает рассказы из третьих рук.В Общем, "Учиться эмиграции настоящим образом" (с) rjkz

Увольнение. Болезнь. Развод. Кризис. И вдруг оказывается, что чел внес 20% даунпеймента, клоузинг фи, мортгидж орижинейтинг фи, и еще разные мелкие платежи. Прошло 5-7 лет платежей в полный рост (сейчас платежи по мортгиджу существенно выше рента), но случился дефолт по платежам и после 3-х месяцев неплатежей, префоркложе, форкложе, эвикшн, аукцион. И дом уходит обычно ниже рынка. Если не было существенного роста за эти годы, то за счастье хоть что-то получить после продажи дома. Потому как на эти суммы еще ложатся расходы по отчуждению. Кроме того, у несчастного падает его кредитскор, портится на 7 лет кредитная история. И ему очень тяжело будет с таким грузом просто снять жилье.

Я знаю замечательное слово "банкротство", которого почему-то очень боятся наши люди (кажется, мы это уже обсуждали).

Суть процедуры:

Легли Абрам и Сара спать. Час ночи, а абрам все ворочается.

- Абрам че тебе не спится?

- Да понемаешь Сара, я Мойше со второва этажа сотню баксов уже год как

должен.

Та выходит на балкон и орет:

- Мойша, тебе мой Абрам сотню баксов должен?

Тот:

- Да, должен.

- Таки он их тебе не отдаст!

Возвращается к мужу в постель и говорит:

- Спи Абрам спокойно, пусть он теперь поворочается!



Нами банкротство воспринимается как трагедия или, как минимум, позор, а на самом деле это просто процедура защиты от кредиторов.

В результате, если это единственное жилье семьи без кричащих излишеств, из всех описанных последствий останется только потеря кредитного рейтинга.

Незнание законов не освобождает от ответственности, а знание иногда освобождает. Поэтому, перед тем, как вылазить в ипотеку, желательно накопить небольшую заначку, которой хватит на оплату услуг лоера по банкротствам.



ВАЖНО!!!

https://youtu.be/eoUbj_7wwlg?si=Mu25xJiOLHxK9D8E Таку ничку, тікі хтось здати мусив.

