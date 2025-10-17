Да нет там таких зарплат. 30 баксов в час если повезет, и то за них впахивать придется. Большинство за 20-ку пашут. Все что выше - уже надо что-то уметь нестандартное или иметь какую-то рисковую работу, которая может закончится потерей здоровья или свободы.
Распространенный миф, что в Америке есть средний класс. Его там нет и никогда не было. Есть элита, которая владеет большинством бизнеса и собственности. Есть беднота, которая некоторое время может пожить как средний класс с двумя машинами и домом. Но только в кредит. И только до того момента пока кто-то не заболеет или не попадет под сокращение. Тогда дом и машины придется продавать или отдавать банку. Но об этом не принято громко говорить - просто семья типа переезжает. Но в памяти у всех остается как семья среднего класса.
Половина работоспособного народа там вообще налогов не платит, то есть зарабатывает меньше 25к в год на домохозяйство.
Некоторые выбиваются в элиту идя по спинам. Но это не 200к и не 500к, это просто высокий доход, который зависит от колебаний рынка - можно и 10 лямов сделать или наоборот лям потерять. Но нет такой работы, где каждый год тебе бы вручали чек в полляма. Даже юристы и хирурги у которых прайс 500 баксов в час - по разному зарабатывают в разные года, потому что их клиенты не всегда бывают довольны результатом.