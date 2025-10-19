Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2993299429952996> Додано: Нед 19 жов, 2025 16:17 Тут медицину обговорюють...

Так вже випадково сталося, що я можу порівнювати медицину мінімум в чьотирьох краінах.



Перше місце за доступністю та якістю: Україна.



Друге місце: Туреччина.

Неймовірно якісне обслуговування + діагностика та легкість запису до спеціалістів.



Третє місце не можу стверджувати однозначно, бо особисто не звертався: це Німеччина.

Керуюсь тільки фактами найближчі приятелів.

Зараз другий рік там лікується від раку подруга жінки - в Україні її вже готували до поховання. В Німеччині поставили на ноги. Жива - здорова. Більше нічого не скажу, але факт є фактом.

Крім того, в Німеччині мешкає родина іншого приятеля - він з Харкова - ми познайомилися в гірськолижному центрі Анталії та разом майже щоденно каталися на лижах - а його жінка лежала в найкращій в Туреччині клініці лікування раком - в Medical Park Antalya. Рак крові, турки поставили на ноги (всього да 120 000€. З них Украінська держава заплатила 100 000€.). Реально витягнули з того світу - а зараз вони в Німеччині під наглядом німецьких лікарів - не так давно спілкувався - я обережно надавав компліменти жінці його - виглядає чудово.



Четверте - і мабуть найгірші місця - займають Нідерланди та Франція.

В Нідерландах все лікування виключно Парацетамолом. До спеціаліста можна попасти, якщо вдасться документально та практично - краще з юристом - довЕсти, що лікування Парацетамолом не допомогло.

У Франції практично неможливо укласти Угоду з "Сімейним лікарем" їх просто немає, а без іх направлення нікуди не поїсти.

Додано: Нед 19 жов, 2025 16:22 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: безземельна людина тому що не може заробити в своїй країні - а в іншій вона може бути затребуваним спеціалістом. Читаю багато емігрантів, навіть в Польщі собі люди з доволі посередніми доходами беруть житло в іпотеку, що в Україні взагалі було малореальним.

В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.

Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу.



Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу. В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу. 2587715

Додано: Нед 19 жов, 2025 16:33 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу.

Чого ж, в нас таки існує і іпотека, і автокредити. Мало того, з сучасним ростом ставок і іпотека до 22, і поточні пільгові програми порівнювані по ставкам з європейськими і американськими



Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу. В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу. Чого ж, в нас таки існує і іпотека, і автокредити. Мало того, з сучасним ростом ставок і іпотека до 22, і поточні пільгові програми порівнювані по ставкам з європейськими і американськими Чого ж, в нас таки існує і іпотека, і автокредити. Мало того, з сучасним ростом ставок і іпотека до 22, і поточні пільгові програми порівнювані по ставкам з європейськими і американськими Faceless

Додано: Нед 19 жов, 2025 18:10 ну от я зайшов на сайт Ощадбанка https://www.oschadbank.ua/credit/kredit-pid-ipoteku - змінна ставка від 17%, стала від 19,7%. Плюс сюди додайте купу додаткових сталих платежів як страхування життя, страхування нерухомості ітд. Де тут схожість до ставок ЄС чи США?

Повідомлень: 10235 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1478 раз. Подякували: 1888 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 жов, 2025 18:10 Faceless написав: 2587715 написав: BIGor написав: безземельна людина тому що не може заробити в своїй країні - а в іншій вона може бути затребуваним спеціалістом. Читаю багато емігрантів, навіть в Польщі собі люди з доволі посередніми доходами беруть житло в іпотеку, що в Україні взагалі було малореальним. безземельна людина тому що не може заробити в своїй країні - а в іншій вона може бути затребуваним спеціалістом. Читаю багато емігрантів, навіть в Польщі собі люди з доволі посередніми доходами беруть житло в іпотеку, що в Україні взагалі було малореальним. В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.



Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу. В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу. Чого ж, в нас таки існує і іпотека, і автокредити. Мало того, з сучасним ростом ставок і іпотека до 22, і поточні пільгові програми порівнювані по ставкам з європейськими і американськими Чого ж, в нас таки існує і іпотека, і автокредити. Мало того, з сучасним ростом ставок і іпотека до 22, і поточні пільгові програми порівнювані по ставкам з європейськими і американськими



Если не будут платить по мортгиджу - да, заберут предмет залога.

Если будут основания, которые покажут, что к детям применяется насилие или дети будут умирать от голода или дети живут в запрещенных услових проживания по принуждению родителей, то заберут детей.

Но как сводить в одно предложение "заберут детей и заберут жилье"?

Если заберут жилье, то если там что-то останется от реализации на аукционе (такое может быть, а может не быть)после погащения суммы задолженности то вернут.

Люди могут снять жилье.

Нормально, количество людей, которые живут в своем и арендном примерно сопоставимо.

Если говорить про демштаты, то для оказавшихся в непростой ситуации людей, есть масса вспомогательных программ. Особенно если есть дети. Причем эти программы не надо долго и нудно выбивать, достаточно позвонить по телефону, пройти идентификацию и после небольшого интервью получить фудстемпы (деньги на питание), медикейд (медицинскую страховку) и еще массу всяких помощей (в этом черные хорошо разбираются, у них свои люди расставлены на всех позициях в соцслужбах).

Когда-то можно было бесконечно сидеть на велфере, чем и занимались эмигранты из бссср. А фигли? За жилье платит 8-я программа, за медицину медикейд, за еду - фудстемпы. Велфер давал достаточно наличных. Сейчас вроде как велфер не настолько вырос как обесценился доллар и там людей к каким-то работам иногда привлекают - убирать в парках или что-то типа того. Чтобы все это получать, надо было доказать, что ты бедный. Для этого нельзя было иметь денег и активов (СД, сейвинги, стоки) на сумму более 2к и дорогую машину. Ну так бывшие "наши" работали за наличку и каталиись на либо юзаной машине либо на машине, которая зарегистрирована была на родственников.

Додано: Нед 19 жов, 2025 18:49 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: ну от я зайшов на сайт Ощадбанка https://www.oschadbank.ua/credit/kredit-pid-ipoteku - змінна ставка від 17%, стала від 19,7%. Плюс сюди додайте купу додаткових сталих платежів як страхування життя, страхування нерухомості ітд. Де тут схожість до ставок ЄС чи США?

До 22 року можна було взяти без держпрограм по ставці нижче 10%, фіксовану на перші роки (до 5).

Зараз, зі зрозумілих причин, є сенс хіба в держпрограмах.

Хоча є й за 15%:

https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka

Зараз, зі зрозумілих причин, є сенс хіба в держпрограмах.

Хоча є й за 15%:

https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka До 22 року можна було взяти без держпрограм по ставці нижче 10%, фіксовану на перші роки (до 5).Зараз, зі зрозумілих причин, є сенс хіба в держпрограмах.Хоча є й за 15%: Faceless

Модератор Повідомлень: 36787 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8261 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 жов, 2025 19:00 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Так что какой-то катастрофы не произойдет.

Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.

А в Украине ну прям таки медом намазано? Так что какой-то катастрофы не произойдет.Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.А в Украине ну прям таки медом намазано? rjkz написав: Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?

Так а зачем на этом останавливаться? Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?Так а зачем на этом останавливаться? За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.



Люди почему-то думают, что стоит им переехать и все чего у них не было в Украине им сразу бесплатно дадут. Дадут может и сразу, но в долг и по конской цене. rjkz написав: за еду - фудстемпы. за еду - фудстемпы. На продуктовых карточках долго не проживешь. Их хватит только на самую дешевую еду, от которой наберешь вес и посадишь все остальное - по внешности любого нейтива даже видно по карточкам ли он еду покупает или нет. Чудес не бывает - никто бесплатно тебе ничего не даст. Просто в Украине тебе сразу все прайсу предлагают, а в штатах по тройному прайсу, но с отложенным платежом. А платить сейчас и меньше или потом, но больше - выбор личный у каждого. За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.Люди почему-то думают, что стоит им переехать и все чего у них не было в Украине им сразу бесплатно дадут. Дадут может и сразу, но в долг и по конской цене.На продуктовых карточках долго не проживешь. Их хватит только на самую дешевую еду, от которой наберешь вес и посадишь все остальное - по внешности любого нейтива даже видно по карточкам ли он еду покупает или нет. Чудес не бывает - никто бесплатно тебе ничего не даст. Просто в Украине тебе сразу все прайсу предлагают, а в штатах по тройному прайсу, но с отложенным платежом. А платить сейчас и меньше или потом, но больше - выбор личный у каждого. 2587715

Повідомлень: 212 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 жов, 2025 19:15 2587715 написав: rjkz написав: Так что какой-то катастрофы не произойдет.

Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.

А в Украине ну прям таки медом намазано? Так что какой-то катастрофы не произойдет.Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.А в Украине ну прям таки медом намазано? rjkz написав: Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?

Так а зачем на этом останавливаться? Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?Так а зачем на этом останавливаться? За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.



Люди почему-то думают, что стоит им переехать и все чего у них не было в Украине им сразу бесплатно дадут. Дадут может и сразу, но в долг и по конской цене. rjkz написав: за еду - фудстемпы. за еду - фудстемпы. На продуктовых карточках долго не проживешь. Их хватит только на самую дешевую еду, от которой наберешь вес и посадишь все остальное - по внешности любого нейтива даже видно по карточкам ли он еду покупает или нет. Чудес не бывает - никто бесплатно тебе ничего не даст. Просто в Украине тебе сразу все прайсу предлагают, а в штатах по тройному прайсу, но с отложенным платежом. А платить сейчас и меньше или потом, но больше - выбор личный у каждого. За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.Люди почему-то думают, что стоит им переехать и все чего у них не было в Украине им сразу бесплатно дадут. Дадут может и сразу, но в долг и по конской цене.На продуктовых карточках долго не проживешь. Их хватит только на самую дешевую еду, от которой наберешь вес и посадишь все остальное - по внешности любого нейтива даже видно по карточкам ли он еду покупает или нет. Чудес не бывает - никто бесплатно тебе ничего не даст. Просто в Украине тебе сразу все прайсу предлагают, а в штатах по тройному прайсу, но с отложенным платежом. А платить сейчас и меньше или потом, но больше - выбор личный у каждого.

Додано: Нед 19 жов, 2025 19:47 Якось тяжко французам соціалізуватися в Канаді

і в них в грудні у Франції були блекаути через Україну



і в них в грудні у Франції були блекаути через Україну Якось тяжко французам соціалізуватися в Канадіі в них в грудні у Франції були блекаути через Україну Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 жов, 2025 20:04, всього редагувалось 1 раз. flyman

Додано: Нед 19 жов, 2025 19:51 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Якось тяжко французам соціалізуватися в Канаді

а филипинкам?

