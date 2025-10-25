|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:57
Барабашову раптом відкрилось просвітлення, що лоу-кост може везти за 50 дол кілька тис км ..
Краще пізніше…
В 2021 році з Херсону до Кракова за 29 євро були квитки
Навіщо фантомні спогади про наболілі бі-турбо з витратою 15л/100 км - то взагалі загадка.
5
4
4
Додано: Суб 25 жов, 2025 20:11
Расстояние от Хирсона до Кракау вдвое больше чем от Исткоаст до Гонолулу
Но "салями" через пару часов и вчерашнее полупереваренное барбекю как газоотвод метана в стринги мешают сосредоточиться даме 44+ на математике.
Впрочем она летает к Вагнеровцам в гости на электровертолёте фирмы BYD который заряжается от солнечных панелей на пропеллере.
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:21
Не варто перекладати на іврит назви українських та польських міст. Українці проковтнуть.
Поляки впіймають та пейси відірвуть.
х х х х
Ціноутворення авіаквитків - то мистецтво.
Он я в середу летів із Швейцарії (Базель) в Анталію - Corendоn airlines зовсім не low cost - квитки по 35€ в один бік. А політ продовжується аж 3,5 години! Зараз у вільному продажі хоч на кожний день. Саме по 35€. Тобто по 10€ за 1 годину польоту, або приблизно по 10€ за 1000 км.
Авіапереліт на Гавайі продовжується 4,5 години туди і 4 години в зворотньому напрямку - мінімальну ціну я бачив туди і назад 168$.
На найближчі дати приблизно по 250$ туди і назад.
За ціною вечері на двох в звичайній реєсторації хоч в США, хоч в місті пана барабашов.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 25 жов, 2025 21:28, всього редагувалось 1 раз.
1
2
6
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:27
То де відпочивіють афроамериканці та індуси, розкажіть?
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:32
Цікаве питання, відповідь на нього ми частково висвітлювали:
Один з учасників цього форуму - гадаю зараз читає - зараз мешкає в Канаді - переїхав за програмою CUAET. Він з Канади літає відпочивати або на Кубу, або в Південну Америку.
Казав, що Куба краще, але важливо вибрати правильну пору року.
Щодо Вндіі - в мене найкращі враження від відпочинку в штаті Керала на самому майже півдні. Поїхав би ще раз. Був тоді, коли ше літали літаки щ Одеси на Абу Дабі.
1
2
6
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:34
Це ж просте питання - індуси та афроамериканці куди зі штатів чи Канади літають відпочивати?
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:36
2587715
Вони не втомлюються
5
4
4
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:39
2587715 написав:
Посоветуйте им киа на газу взять вместо тесл
КІА на газу це точно за USA?
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:47
Corendоn airlines
Corendоn airlines
Обережно з цим анталійським Корегондоном, вони можуть так взять і відмінить літак і ви нічого не компенсуєте, тільки вартість квитків. Тому там такі дешеві квитки, шо люди летять на свій страх і ризик.
Читайте відгуки в інтернет.
У них якійсь стадіон в Анталії, але там постійно зачинено.
Дороги в Турції гірші за Французські, як місцеві, так і отойоли. Плюс стада баранів в автомобілях та без.
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:51
Water написав: 2587715 написав:
Посоветуйте им киа на газу взять вместо тесл
КІА на газу це точно за USA?
в штатах разве нет LPG?
