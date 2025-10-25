RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30013002300330043005>
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:57

Re: Еміграція, заробітчанство

Барабашову раптом відкрилось просвітлення, що лоу-кост може везти за 50 дол кілька тис км ..
Краще пізніше…

В 2021 році з Херсону до Кракова за 29 євро були квитки

Навіщо фантомні спогади про наболілі бі-турбо з витратою 15л/100 км - то взагалі загадка.
Hotab
 
Повідомлень: 16908
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 20:11

Re: Еміграція, заробітчанство

Расстояние от Хирсона до Кракау вдвое больше чем от Исткоаст до Гонолулу
Но "салями" через пару часов и вчерашнее полупереваренное барбекю как газоотвод метана в стринги мешают сосредоточиться даме 44+ на математике.
Впрочем она летает к Вагнеровцам в гости на электровертолёте фирмы BYD который заряжается от солнечных панелей на пропеллере.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5460
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:21

Не варто перекладати на іврит назви українських та польських міст. Українці проковтнуть.
Поляки впіймають та пейси відірвуть.

х х х х
Ціноутворення авіаквитків - то мистецтво.
Он я в середу летів із Швейцарії (Базель) в Анталію - Corendоn airlines зовсім не low cost - квитки по 35€ в один бік. А політ продовжується аж 3,5 години! Зараз у вільному продажі хоч на кожний день. Саме по 35€. Тобто по 10€ за 1 годину польоту, або приблизно по 10€ за 1000 км.
Авіапереліт на Гавайі продовжується 4,5 години туди і 4 години в зворотньому напрямку - мінімальну ціну я бачив туди і назад 168$.
На найближчі дати приблизно по 250$ туди і назад.
За ціною вечері на двох в звичайній реєсторації хоч в США, хоч в місті пана барабашов.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 жов, 2025 21:28, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11416
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4049 раз.
Подякували: 1510 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:27

  akurt написав:Не варто перекладати на іврит назви українських та польських міст.
Поляки впіймають та пейси відірвуть.

х х х х
Ціноутворення авіаквитків - то мистецтво.
Он я в середу летів із Швейцарії (Базель) в Анталію - Corendоn airlines зовсім не low cost - квитки по 35€ в один бік. А політ продовжується аж 3,5 години! Зараз у вільному продажі хоч на кожний день. Саме по 35€. Тобто по 10€ за 1 годину польоту, або приблизно по 10€ за 1000 км.
Авіапереліт на Гавайі продовжується 4,5 години туди і 4 години в зворотньому напрямку - мінімальну ціну я бачив туди і назад 168$.
На найближчі дати приблизно по 250$ туди і назад.
За ціною вечері на двох в звичайній реєсторації хоч в США, хоч в місті пана барабашов.

То де відпочивіють афроамериканці та індуси, розкажіть?
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 235
З нами з: 25.12.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:32

Цікаве питання, відповідь на нього ми частково висвітлювали:
Один з учасників цього форуму - гадаю зараз читає - зараз мешкає в Канаді - переїхав за програмою CUAET. Він з Канади літає відпочивати або на Кубу, або в Південну Америку.
Казав, що Куба краще, але важливо вибрати правильну пору року.
Щодо Вндіі - в мене найкращі враження від відпочинку в штаті Керала на самому майже півдні. Поїхав би ще раз. Був тоді, коли ше літали літаки щ Одеси на Абу Дабі.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11416
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4049 раз.
Подякували: 1510 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:34

  akurt написав:Цікаве питання, відповідь на нього ми частково висвітлювали:
Один з учасників цього форуму - гадаю зараз читає - зараз мешкає в Канаді - переїхав за програмою CUAET. Він з Канади літає відпочивати або на Кубу, або в Південну Америку.
Казав, що Куба краще, але важливо вибрати правильну пору року.
Щодо Вндіі - в мене найкращі враження від відпочинку в штаті Керала на самому майже півдні. Поїхав би ще раз. Був тоді, коли ше літали літаки щ Одеси на Абу Дабі.
Це ж просте питання - індуси та афроамериканці куди зі штатів чи Канади літають відпочивати?
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 235
З нами з: 25.12.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:36

2587715
Вони не втомлюються
Hotab
 
Повідомлень: 16908
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:39

  2587715 написав:Посоветуйте им киа на газу взять вместо тесл

КІА на газу це точно за USA?
Water
 
Повідомлень: 3470
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:47

  akurt написав:Corendоn airlines

Обережно з цим анталійським Корегондоном, вони можуть так взять і відмінить літак і ви нічого не компенсуєте, тільки вартість квитків. Тому там такі дешеві квитки, шо люди летять на свій страх і ризик.
Читайте відгуки в інтернет.
У них якійсь стадіон в Анталії, але там постійно зачинено.
Дороги в Турції гірші за Французські, як місцеві, так і отойоли. Плюс стада баранів в автомобілях та без.
Water
 
Повідомлень: 3470
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:51

  Water написав:
  2587715 написав:Посоветуйте им киа на газу взять вместо тесл

КІА на газу це точно за USA?

в штатах разве нет LPG?
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 235
З нами з: 25.12.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 30013002300330043005>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, smdtranz і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5101)
25.10.2025 20:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.