Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 жов, 2025 22:17
Панове, може в кого є освіта медична чи антропологічна, чи уринально-ректально-урологічно-анальна: ну дайте вже відповідь страждальцю про тих чорношкірих людей.
З чого вони, чи смачні, чи пахнуть, чи пітніють, чи користуються презервативами при контактах з білими, чи миють руки та чистять зуби, і як саме можна пристосувати до свого тіла: реально людина мучається.
А ще не дай Боже вийде на вулицю, а там чиясь дитина на ровері хотіла покататися, а ровер чорного кольору…
akurt
- Повідомлень: 11422
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4049 раз.
- Подякували: 1510 раз.
1
2
6
Додано: Нед 26 жов, 2025 22:30
rjkz написав:
Не обращал внимания на спецтехнику, может быть, но опять-же - бенз на каждом шагу заправки, а где тот газ брать - хз. Нет инфраструктуры.
Если я правильно понял, о чем речь, на складских форклифтах газовые баллоны съемные. Их есть больше, чем погрузчиков, и их куда-то возят заправлять. Это отдельная инфраструктура, которая не видна с дороги.
rjkz написав:
Всем известный факт - в США практически нет легковых дизельных автомобилей.
Даже вэны (микроавтобусы) бензиновые, дажн пикаптраки. Есть некоторый %% больших пикаптраков, я редко вроде видел.
Автобусы, траки (фуры) - да.
Эта традиция основывается на суровой целесообразности.
Огромный рынок автомобильных грузоперевозок обуславливает огромную потребность в дизеле, который обычно дороже бензина. Учитывая, что соотношение бензина и дизеля при переработке нефти постоянно (разные фракции), увеличивать потребность в дизеле за счет легковых машин самоубийственно. До недавнего времени это все понимали, вот и сложилась традиция: легковые на бензине, коммерческие на дизеле. Ее иногда пытались нарушать европейские премиум-бренды, но особой роли это не играло. А вот когда фольксваген попытался предложить рынку дешевые дизельные лушпайки, возникла реальная угроза топливному балансу. По этой причине был организован экологический скандал (проблема высосана из пальца), и легковые дизели были с треском выброшены с рынка. И поделом. Нефиг лезть в чужой монастырь со своим уставом!
Сибарит
- Форумчанин року
- Повідомлень: 9019
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6492 раз.
- Подякували: 21667 раз.
133
82
38
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 22:33
akurt написав:
- що нормальним є аналогіропетровської області - з вдячністю йому жінка, яка оформила собі інвалідність третьої групи, тому що працює санітаркою в психіатричній лікарні - приготувала яєчню та шмат смаженої свинини, тому що його батьки торгують свининою на ринку в Чаплиному, яке вже фактично знищене, і поїхала на роботу в Обласну психіатричну лікарню. Не може не поїхати, бо по штату з 12 санітарок, є тільки дві…
в) В цей час нагодований свининою чоловік - не тією, що його батьки продають на ринку - ту їсти не можна - хімічна отрута - надів мешти та сів у маршрутку Васильківка - Дніпро.
По прибутті в Дніпро пересів на іншу маршрутку, та доїхав до обʼєкта, де він працює за 1000 гривень на день. На все витратив зранку 1,5…2 години.
Це ж нормальним.
На обід витратив 200 гривень.
Ввечері повернувся тим же маршрутом додому - санітарка обласноі психлікарні вже чекає, щоби показати оцінку 10-ти річного сина в щоденнику.
Як він її отримав невідомо, бо школи на сьогодні вже не існує.
Ще місяць тому була.
Очень живой, колоритный и правдивый образ ,пан Акурт. Так оно и есть.
Я в свое время в юности зачитывался москальскими писателями, описывающими всю безысходность , грязь и отчаяние низшего класса. Ну типа Бунин, Чехов, Горький, Андреев.
Вот вы прямо мне их напомнили.
Если бы еще чоловика по дороге бусифицировали а жинка повесилась- так прямо топчик был бы.
Господар Вельзевула
- Повідомлень: 931
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 40 раз.
Додано: Нед 26 жов, 2025 22:47
akurt написав:
Панове, може в кого є освіта медична чи антропологічна, чи уринально-ректально-урологічно-анальна: ну дайте вже відповідь страждальцю про тих чорношкірих людей.
З чого вони, чи смачні, чи пахнуть, чи пітніють, чи користуються презервативами при контактах з білими, чи миють руки та чистять зуби, і як саме можна пристосувати до свого тіла
І про українців тоді також - щоб нас усіх расистами не назвали. Гадаю буде політкоректним при будь-якому згадуванні українців в Гамериці в якомусь загальному форматі, одразу згадувати також афроамериканців для порівняння. Щоб їх не принижувати
2587715
- Повідомлень: 269
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
Додано: Нед 26 жов, 2025 22:50
Сибарит написав:
Учитывая, что соотношение бензина и дизеля при переработке нефти постоянно (разные фракции), увеличивать потребность в дизеле за счет легковых машин самоубийственно.
То есть в Европе грузоперевозок нет?)
2587715
- Повідомлень: 269
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 11:42
Сибарит написав:
По этой причине был организован экологический скандал (проблема высосана из пальца), и легковые дизели были с треском выброшены с рынка.
Ну не знаю...
In terms of fuel sources, vehicles in Spain continue to be diesel-centric. While the percentage fell slightly by 1.3% in 2023, diesel still dominates at 60.3% of the total (18,525,837 vehicles).
60% у нас ездит на дизеле. И фиг продашь испанцу машину на бензине. Сейчас вроде новых машин на дизеле стало меньше - больше гибриды берут, но даже по б/у видно:
coches.net - основной сайт по машинам в Испании
280к объявлений
125к - дизель
100к - бензин
И я думаю эти дизеля еще лет 10 точно будут по стране катать, так как средний возраст машин в стране 12-13 лет.
slonomag
- Повідомлень: 710
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 184 раз.
1
2
Додано: Пон 27 жов, 2025 11:50
2587715 написав: Сибарит написав:
Учитывая, что соотношение бензина и дизеля при переработке нефти постоянно (разные фракции), увеличивать потребность в дизеле за счет легковых машин самоубийственно.
То есть в Европе грузоперевозок нет?)
В Европе много железных дорог. Не знаю, экономит ли это деньги, но топливо экономит знатно, ибо большинство электрифицированные, если я правильно помню.
M-Audio
- Повідомлень: 3467
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 639 раз.
- Подякували: 511 раз.
1
2
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:05
M-Audio написав:
В Европе много железных дорог. Не знаю, экономит ли это деньги, но топливо экономит знатно, ибо большинство электрифицированные, если я правильно помню.
В Штатах жд еще больше
2587715
- Повідомлень: 269
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:06
slonomag написав:
Ну не знаю...
In terms of fuel sources, vehicles in Spain continue to be diesel-centric. While the percentage fell slightly by 1.3% in 2023, diesel still dominates at 60.3% of the total (18,525,837 vehicles).
Но ведь Испания - это не США. Речь именно об американском топливном рынке и американском же дизельгейте.
Рынки грузовых автоперевозок в США и Европе существенно отличаются.
При населении Европы почти в 3 раза превышающем население США, объем грузоперевозок в денежном выражении больше всего в 2 раза. Сравнение "на душу населения", в данном случае имеет смысл, т.к. количество населения влияет на количество легковых автомобилей. В результате, соотношение потребления топлива разное.
Ну и несколько "технических мелочей" оказывают определенное влияние. В США большие расстояния, выше скорости (соответственно, и расход), меньше разрешенная грузоподъемность фуры.
Сибарит
- Форумчанин року
- Повідомлень: 9019
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6492 раз.
- Подякували: 21667 раз.
133
82
38
2
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:21
Сибарит написав: slonomag написав:
Ну не знаю...
In terms of fuel sources, vehicles in Spain continue to be diesel-centric. While the percentage fell slightly by 1.3% in 2023, diesel still dominates at 60.3% of the total (18,525,837 vehicles).
Но ведь Испания - это не США. Речь именно об американском топливном рынке и американском же дизельгейте.
Рынки грузовых автоперевозок в США и Европе существенно отличаются.
При населении Европы почти в 3 раза превышающем население США, объем грузоперевозок в денежном выражении больше всего в 2 раза. Сравнение "на душу населения", в данном случае имеет смысл, т.к. количество населения влияет на количество легковых автомобилей. В результате, соотношение потребления топлива разное.
Ну и несколько "технических мелочей" оказывают определенное влияние. В США большие расстояния, выше скорости (соответственно, и расход), меньше разрешенная грузоподъемность фуры.
Раз уж вы объединили Европу воедино, то почему не хотите также объединить Штаты с Мексикой и Канадой? Ведь большая часть дальних рейсов именно между странами
2587715
- Повідомлень: 269
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
