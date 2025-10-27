Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3007300830093010> Додано: Нед 26 жов, 2025 22:17 Панове, може в кого є освіта медична чи антропологічна, чи уринально-ректально-урологічно-анальна: ну дайте вже відповідь страждальцю про тих чорношкірих людей.

З чого вони, чи смачні, чи пахнуть, чи пітніють, чи користуються презервативами при контактах з білими, чи миють руки та чистять зуби, і як саме можна пристосувати до свого тіла: реально людина мучається.

А ще не дай Боже вийде на вулицю, а там чиясь дитина на ровері хотіла покататися, а ровер чорного кольору… akurt

Повідомлень: 11422 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4049 раз. Подякували: 1510 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 22:30 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Не обращал внимания на спецтехнику, может быть, но опять-же - бенз на каждом шагу заправки, а где тот газ брать - хз. Нет инфраструктуры. Не обращал внимания на спецтехнику, может быть, но опять-же - бенз на каждом шагу заправки, а где тот газ брать - хз. Нет инфраструктуры.

Если я правильно понял, о чем речь, на складских форклифтах газовые баллоны съемные. Их есть больше, чем погрузчиков, и их куда-то возят заправлять. Это отдельная инфраструктура, которая не видна с дороги.

rjkz написав: Всем известный факт - в США практически нет легковых дизельных автомобилей.

Даже вэны (микроавтобусы) бензиновые, дажн пикаптраки. Есть некоторый %% больших пикаптраков, я редко вроде видел.

Автобусы, траки (фуры) - да. Всем известный факт - в США практически нет легковых дизельных автомобилей.Даже вэны (микроавтобусы) бензиновые, дажн пикаптраки. Есть некоторый %% больших пикаптраков, я редко вроде видел.Автобусы, траки (фуры) - да.

Эта традиция основывается на суровой целесообразности.

Огромный рынок автомобильных грузоперевозок обуславливает огромную потребность в дизеле, который обычно дороже бензина. Учитывая, что соотношение бензина и дизеля при переработке нефти постоянно (разные фракции), увеличивать потребность в дизеле за счет легковых машин самоубийственно. До недавнего времени это все понимали, вот и сложилась традиция: легковые на бензине, коммерческие на дизеле. Ее иногда пытались нарушать европейские премиум-бренды, но особой роли это не играло. А вот когда фольксваген попытался предложить рынку дешевые дизельные лушпайки, возникла реальная угроза топливному балансу. По этой причине был организован экологический скандал (проблема высосана из пальца), и легковые дизели были с треском выброшены с рынка. И поделом. Нефиг лезть в чужой монастырь со своим уставом! Если я правильно понял, о чем речь, на складских форклифтах газовые баллоны съемные. Их есть больше, чем погрузчиков, и их куда-то возят заправлять. Это отдельная инфраструктура, которая не видна с дороги.Эта традиция основывается на суровой целесообразности.Огромный рынок автомобильных грузоперевозок обуславливает огромную потребность в дизеле, который обычно дороже бензина. Учитывая, что соотношение бензина и дизеля при переработке нефти постоянно (разные фракции), увеличивать потребность в дизеле за счет легковых машин самоубийственно. До недавнего времени это все понимали, вот и сложилась традиция: легковые на бензине, коммерческие на дизеле. Ее иногда пытались нарушать европейские премиум-бренды, но особой роли это не играло. А вот когда фольксваген попытался предложить рынку дешевые дизельные лушпайки, возникла реальная угроза топливному балансу. По этой причине был организован экологический скандал (проблема высосана из пальца), и легковые дизели были с треском выброшены с рынка. И поделом. Нефиг лезть в чужой монастырь со своим уставом! Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9019 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6492 раз. Подякували: 21667 раз. Профіль 133 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 22:33 akurt написав: - що нормальним є аналогіропетровської області - з вдячністю йому жінка, яка оформила собі інвалідність третьої групи, тому що працює санітаркою в психіатричній лікарні - приготувала яєчню та шмат смаженої свинини, тому що його батьки торгують свининою на ринку в Чаплиному, яке вже фактично знищене, і поїхала на роботу в Обласну психіатричну лікарню. Не може не поїхати, бо по штату з 12 санітарок, є тільки дві…

в) В цей час нагодований свининою чоловік - не тією, що його батьки продають на ринку - ту їсти не можна - хімічна отрута - надів мешти та сів у маршрутку Васильківка - Дніпро.

По прибутті в Дніпро пересів на іншу маршрутку, та доїхав до обʼєкта, де він працює за 1000 гривень на день. На все витратив зранку 1,5…2 години.

Це ж нормальним.

На обід витратив 200 гривень.

Ввечері повернувся тим же маршрутом додому - санітарка обласноі психлікарні вже чекає, щоби показати оцінку 10-ти річного сина в щоденнику.

Як він її отримав невідомо, бо школи на сьогодні вже не існує.

Ще місяць тому була.



- що нормальним є аналогіропетровської області - з вдячністю йому жінка, яка оформила собі інвалідність третьої групи, тому що працює санітаркою в психіатричній лікарні - приготувала яєчню та шмат смаженої свинини, тому що його батьки торгують свининою на ринку в Чаплиному, яке вже фактично знищене, і поїхала на роботу в Обласну психіатричну лікарню. Не може не поїхати, бо по штату з 12 санітарок, є тільки дві…в) В цей час нагодований свининою чоловік - не тією, що його батьки продають на ринку - ту їсти не можна - хімічна отрута - надів мешти та сів у маршрутку Васильківка - Дніпро.По прибутті в Дніпро пересів на іншу маршрутку, та доїхав до обʼєкта, де він працює за 1000 гривень на день. На все витратив зранку 1,5…2 години.Це ж нормальним.На обід витратив 200 гривень.Ввечері повернувся тим же маршрутом додому - санітарка обласноі психлікарні вже чекає, щоби показати оцінку 10-ти річного сина в щоденнику.Як він її отримав невідомо, бо школи на сьогодні вже не існує.Ще місяць тому була.



Очень живой, колоритный и правдивый образ ,пан Акурт. Так оно и есть.

Я в свое время в юности зачитывался москальскими писателями, описывающими всю безысходность , грязь и отчаяние низшего класса. Ну типа Бунин, Чехов, Горький, Андреев.

Вот вы прямо мне их напомнили.

Если бы еще чоловика по дороге бусифицировали а жинка повесилась- так прямо топчик был бы. Очень живой, колоритный и правдивый образ ,пан Акурт. Так оно и есть.Я в свое время в юности зачитывался москальскими писателями, описывающими всю безысходность , грязь и отчаяние низшего класса. Ну типа Бунин, Чехов, Горький, Андреев.Вот вы прямо мне их напомнили.Если бы еще чоловика по дороге бусифицировали а жинка повесилась- так прямо топчик был бы. Господар Вельзевула

Повідомлень: 931 З нами з: 11.09.24 Подякував: 8 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 22:47 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Панове, може в кого є освіта медична чи антропологічна, чи уринально-ректально-урологічно-анальна: ну дайте вже відповідь страждальцю про тих чорношкірих людей.

З чого вони, чи смачні, чи пахнуть, чи пітніють, чи користуються презервативами при контактах з білими, чи миють руки та чистять зуби, і як саме можна пристосувати до свого тіла Панове, може в кого є освіта медична чи антропологічна, чи уринально-ректально-урологічно-анальна: ну дайте вже відповідь страждальцю про тих чорношкірих людей.З чого вони, чи смачні, чи пахнуть, чи пітніють, чи користуються презервативами при контактах з білими, чи миють руки та чистять зуби, і як саме можна пристосувати до свого тіла І про українців тоді також - щоб нас усіх расистами не назвали. Гадаю буде політкоректним при будь-якому згадуванні українців в Гамериці в якомусь загальному форматі, одразу згадувати також афроамериканців для порівняння. Щоб їх не принижувати І про українців тоді також - щоб нас усіх расистами не назвали. Гадаю буде політкоректним при будь-якому згадуванні українців в Гамериці в якомусь загальному форматі, одразу згадувати також афроамериканців для порівняння. Щоб їх не принижувати 2587715

Повідомлень: 269 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 22:50 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: Учитывая, что соотношение бензина и дизеля при переработке нефти постоянно (разные фракции), увеличивать потребность в дизеле за счет легковых машин самоубийственно. Учитывая, что соотношение бензина и дизеля при переработке нефти постоянно (разные фракции), увеличивать потребность в дизеле за счет легковых машин самоубийственно. То есть в Европе грузоперевозок нет?) То есть в Европе грузоперевозок нет?) 2587715

Повідомлень: 269 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 жов, 2025 11:42 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: По этой причине был организован экологический скандал (проблема высосана из пальца), и легковые дизели были с треском выброшены с рынка. По этой причине был организован экологический скандал (проблема высосана из пальца), и легковые дизели были с треском выброшены с рынка.

Ну не знаю...

In terms of fuel sources, vehicles in Spain continue to be diesel-centric. While the percentage fell slightly by 1.3% in 2023, diesel still dominates at 60.3% of the total (18,525,837 vehicles).

60% у нас ездит на дизеле. И фиг продашь испанцу машину на бензине. Сейчас вроде новых машин на дизеле стало меньше - больше гибриды берут, но даже по б/у видно:

coches.net - основной сайт по машинам в Испании

280к объявлений

125к - дизель

100к - бензин

И я думаю эти дизеля еще лет 10 точно будут по стране катать, так как средний возраст машин в стране 12-13 лет. Ну не знаю...In terms of fuel sources, vehicles in Spain continue to be diesel-centric. While the percentage fell slightly by 1.3% in 2023, diesel still dominates at 60.3% of the total (18,525,837 vehicles).60% у нас ездит на дизеле. И фиг продашь испанцу машину на бензине. Сейчас вроде новых машин на дизеле стало меньше - больше гибриды берут, но даже по б/у видно:coches.net - основной сайт по машинам в Испании280к объявлений125к - дизель100к - бензинИ я думаю эти дизеля еще лет 10 точно будут по стране катать, так как средний возраст машин в стране 12-13 лет. slonomag Повідомлень: 710 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 жов, 2025 11:50 2587715 написав: Сибарит написав: Учитывая, что соотношение бензина и дизеля при переработке нефти постоянно (разные фракции), увеличивать потребность в дизеле за счет легковых машин самоубийственно. Учитывая, что соотношение бензина и дизеля при переработке нефти постоянно (разные фракции), увеличивать потребность в дизеле за счет легковых машин самоубийственно. То есть в Европе грузоперевозок нет?) То есть в Европе грузоперевозок нет?)

В Европе много железных дорог. Не знаю, экономит ли это деньги, но топливо экономит знатно, ибо большинство электрифицированные, если я правильно помню. В Европе много железных дорог. Не знаю, экономит ли это деньги, но топливо экономит знатно, ибо большинство электрифицированные, если я правильно помню. M-Audio Повідомлень: 3467 З нами з: 23.03.11 Подякував: 639 раз. Подякували: 511 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 жов, 2025 12:05 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: В Европе много железных дорог. Не знаю, экономит ли это деньги, но топливо экономит знатно, ибо большинство электрифицированные, если я правильно помню. В Европе много железных дорог. Не знаю, экономит ли это деньги, но топливо экономит знатно, ибо большинство электрифицированные, если я правильно помню. В Штатах жд еще больше В Штатах жд еще больше 2587715

Повідомлень: 269 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 жов, 2025 12:06 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Ну не знаю...

In terms of fuel sources, vehicles in Spain continue to be diesel-centric. While the percentage fell slightly by 1.3% in 2023, diesel still dominates at 60.3% of the total (18,525,837 vehicles). Ну не знаю...In terms of fuel sources, vehicles in Spain continue to be diesel-centric. While the percentage fell slightly by 1.3% in 2023, diesel still dominates at 60.3% of the total (18,525,837 vehicles).

Но ведь Испания - это не США. Речь именно об американском топливном рынке и американском же дизельгейте.

Рынки грузовых автоперевозок в США и Европе существенно отличаются.

При населении Европы почти в 3 раза превышающем население США, объем грузоперевозок в денежном выражении больше всего в 2 раза. Сравнение "на душу населения", в данном случае имеет смысл, т.к. количество населения влияет на количество легковых автомобилей. В результате, соотношение потребления топлива разное.

Ну и несколько "технических мелочей" оказывают определенное влияние. В США большие расстояния, выше скорости (соответственно, и расход), меньше разрешенная грузоподъемность фуры. Но ведь Испания - это не США. Речь именно об американском топливном рынке и американском же дизельгейте.Рынки грузовых автоперевозок в США и Европе существенно отличаются.При населении Европы почти в 3 раза превышающем население США, объем грузоперевозок в денежном выражении больше всего в 2 раза. Сравнение "на душу населения", в данном случае имеет смысл, т.к. количество населения влияет на количество легковых автомобилей. В результате, соотношение потребления топлива разное.Ну и несколько "технических мелочей" оказывают определенное влияние. В США большие расстояния, выше скорости (соответственно, и расход), меньше разрешенная грузоподъемность фуры. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9019 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6492 раз. Подякували: 21667 раз. Профіль 133 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 жов, 2025 12:21 Сибарит написав: slonomag написав: Ну не знаю...

In terms of fuel sources, vehicles in Spain continue to be diesel-centric. While the percentage fell slightly by 1.3% in 2023, diesel still dominates at 60.3% of the total (18,525,837 vehicles). Ну не знаю...In terms of fuel sources, vehicles in Spain continue to be diesel-centric. While the percentage fell slightly by 1.3% in 2023, diesel still dominates at 60.3% of the total (18,525,837 vehicles).

Но ведь Испания - это не США. Речь именно об американском топливном рынке и американском же дизельгейте.

Рынки грузовых автоперевозок в США и Европе существенно отличаются.

При населении Европы почти в 3 раза превышающем население США, объем грузоперевозок в денежном выражении больше всего в 2 раза. Сравнение "на душу населения", в данном случае имеет смысл, т.к. количество населения влияет на количество легковых автомобилей. В результате, соотношение потребления топлива разное.

Ну и несколько "технических мелочей" оказывают определенное влияние. В США большие расстояния, выше скорости (соответственно, и расход), меньше разрешенная грузоподъемность фуры. Но ведь Испания - это не США. Речь именно об американском топливном рынке и американском же дизельгейте.Рынки грузовых автоперевозок в США и Европе существенно отличаются.При населении Европы почти в 3 раза превышающем население США, объем грузоперевозок в денежном выражении больше всего в 2 раза. Сравнение "на душу населения", в данном случае имеет смысл, т.к. количество населения влияет на количество легковых автомобилей. В результате, соотношение потребления топлива разное.Ну и несколько "технических мелочей" оказывают определенное влияние. В США большие расстояния, выше скорости (соответственно, и расход), меньше разрешенная грузоподъемность фуры. Раз уж вы объединили Европу воедино, то почему не хотите также объединить Штаты с Мексикой и Канадой? Ведь большая часть дальних рейсов именно между странами Раз уж вы объединили Европу воедино, то почему не хотите также объединить Штаты с Мексикой и Канадой? Ведь большая часть дальних рейсов именно между странами 2587715

Повідомлень: 269 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3007300830093010> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор