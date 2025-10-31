Разворовали страну - люди в аварийном жилье десятилетиями жить вынуждены!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:19
Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:28
Одна моя приятельниця в цьому випадку говорила:
"Шутка юмора классная!"
Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:31
Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:45
Збуджуєтесь тільки від білизни червоного кольору, а також червоного кольору кепок та червоних прапорів?
Прикольно... Про червоні кепки чую вперше...
Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:48
Еміграція, заробітчанство
Європа почала змінювати законодавство та правила прийому біженців. Не тільки з України.
Всі чули про проблеми для українців в Польщі, Словачичині, Чехії, Німеччині, США.
Цікава подія відбулася у Франції - інформація чисто щодо "дзвіночка".
Деякі питання можуть змінюватися швидко та НЕСПОДІВАНО.
Парламент Франції ВПЕРШЕ (!!!) став на бік опозиції - одіозної партії, яку очолює сумнозвісна Марі Лепен та підтримав пропозицію денонсувати Угоду ще 1968 року (!) про "особливо лояльні умови" прийому у Франції громадян Алжиру.
Громадяни Алжиру могли заїжджати у Францію в багатьох випадках без віз, в пріоритетному порядку отримувати Вид на прожиття та право на роботу... Угода ще за 1968 рік!
Цікаві цифри голосування - щось типу "Погодився через "НЕ МОЖУ": "за" - 185 голосів, "проти" - 184 голоси. Прийнято! Отак 1 (один) голос може змінити все для громадян іншої держави.
P.S. Чисто історично пізнавально. Алжир був колонією Франції. ФРАНЦУЗИ ВИКОРИСТОВУВАЛИ ЯК КУРОРТ. ЩОСЬ ТИПУ ОСТРОВА КУБА ДЛЯ ГРОМАДЯН США. Тривала боротьба за незалежність з кінця 50-х років ХХ сторіччя до 1962 року. В 1962 РОЦІ ОТРИМАВ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ - ВСІ ГРОМАДЯНИ Франції ТЕРМІНОВО ЗАЛИШИЛИ КРАЇНУ. Франція відчувала якусь вину за те, що робила в своїй колонії, та встановила певні преференції для громадян тієї країни.
ЦІкаво, що громадяни Франції, які виїхали в 1962 році, отримали у Франції великі преференції - а військові - величезні пенсії.
Дзвіночок цікавий: одне голосування з перевагою в 1 голос.
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|