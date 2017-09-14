Координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине предупредил, что конфликт «все больше становится похож на затяжную войну», и все надежды на его быстрое урегулирование тают.



«В этом году были периоды, когда существовал осторожный оптимизм в отношении того, что всё это может закончиться прямо сейчас. На практике же нет ощущения, что это закончится в ближайшее время », — сказал он.



Выступая в Женеве, помощник генерального секретаря ООН Маттиас Шмале также предупредил, что «этот год оказался более смертоносным, чем 2024-й, с точки зрения жертв среди гражданского населения», и число жертв увеличилось на 30% в годовом исчислении.



Шмале заявил, что его все больше беспокоит «усиление военного давления и атак вдоль линии фронта » в связи с увеличением числа эвакуаций из зон конфликта.



Он также выразил обеспокоенность по поводу «ключевых объектов коммунального обслуживания», которые все чаще страдают от российских атак , включая учреждения здравоохранения, на которые в период с января по октябрь было совершено более 360 нападений, а также объекты по производству и распределению энергии.



« Если зима будет намного холоднее, чем в прошлом году , как на данный момент ожидается, если разрушение энергии продолжится, а темпы восстановления не будут соответствовать темпам разрушения, мы очень обеспокоены [этим ] », — сказал он, предупредив, что это может «превратиться в крупный кризис».



«Если… у нас будет суровая зима и люди в таких городах, как Запорожье , Харьков или Днепр, расположенных вблизи линии фронта… в многоэтажных домах останутся без электричества и чистой воды на несколько дней подряд, то с имеющимися ресурсами мы никак не сможем отреагировать на серьезный кризис в рамках этого кризиса », — сказал он.