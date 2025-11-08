Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3033303430353036 Додано: Суб 08 лис, 2025 09:22 Re: Еміграція, заробітчанство Новый санта фе размерами больше тойоты-сотки(но полегче её наверно) гибридный обходится 1.6квадротурбоинжектором. И летают они по городу прям как М3/М5 барабашов

Повідомлень: 5483 З нами з: 16.06.15 Подякував: 295 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лис, 2025 09:34 барабашов написав: Новый санта фе размерами больше тойоты-сотки(но полегче её наверно) гибридный обходится 1.6квадротурбоинжектором. И летают они по городу прям как М3/М5 Новый санта фе размерами больше тойоты-сотки(но полегче её наверно) гибридный обходится 1.6квадротурбоинжектором. И летают они по городу прям как М3/М5

Тыщ 50 хотя бы ресурс у двигла есть? Тыщ 50 хотя бы ресурс у двигла есть? Bolt Повідомлень: 3707 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 283 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лис, 2025 09:53 Bolt написав: барабашов написав: Новый санта фе размерами больше тойоты-сотки(но полегче её наверно) гибридный обходится 1.6квадротурбоинжектором. И летают они по городу прям как М3/М5 Новый санта фе размерами больше тойоты-сотки(но полегче её наверно) гибридный обходится 1.6квадротурбоинжектором. И летают они по городу прям как М3/М5

Тыщ 50 хотя бы ресурс у двигла есть? Тыщ 50 хотя бы ресурс у двигла есть?

Якщо стати на ньому на трасу на 150 км/год - десь так і буде.



Інше питання, навіщо взагалі застрягати на темі 150км/год.

Де так можна і треба їздити? Хіба в Німеччині. А так то 130 км/год абсолютно достатньо для українських доріг , і дешевше для кишені - на європейських. Я на круїзі «130» проїхав автобани Угорщини та Польщі , абсолютно достатньо. Швидше не їхав майже ніхто. Ті одиниці що були, то мабуть доьре знають де їх можуть обілетити, а де ні. Якщо стати на ньому на трасу на 150 км/год - десь так і буде.Інше питання, навіщо взагалі застрягати на темі 150км/год.Де так можна і треба їздити? Хіба в Німеччині. А так то 130 км/год абсолютно достатньо для українських доріг , і дешевше для кишені - на європейських. Я на круїзі «130» проїхав автобани Угорщини та Польщі , абсолютно достатньо. Швидше не їхав майже ніхто. Ті одиниці що були, то мабуть доьре знають де їх можуть обілетити, а де ні. Hotab Повідомлень: 17084 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2530 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лис, 2025 10:31 Hotab написав: Інше питання, навіщо взагалі застрягати на темі 150км/год. Інше питання, навіщо взагалі застрягати на темі 150км/год.

Я эту тему поднял исключительно для понимания процессов.

Сам я в последнее время больше 100 не разгоняясь 😁 Я эту тему поднял исключительно для понимания процессов.Сам я в последнее время больше 100 не разгоняясь 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9076 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6503 раз. Подякували: 21680 раз. Профіль 134 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лис, 2025 10:31 В Німеччині ніде панове із швидкістю 150 не зможуть їздити, то міф.

Навіть не впевнений, що десь зможете їхати 120.

Траси в доволі поганому стані, безкінечні ремонти, зміни смуг руху та інше.

Останній раз рухався дорогами Німеччини в липні - то знаю про що говорю. Маршрут був: Дрезден - Франкфурт на Майні - Фрайбург - Базель.

Із швидкістю 150 останнім часом їздив: Туреччина (дозволена швидкість 130+перевищення 10%), Польщя (дозволена швидкість 140), Франція (дозволена швидкість 130), Сербія (дозволена швидкість 130).

В Німеччині самі проблемні автотраси.

Зазвичай їжджу, не порушуючи швидкісний режим: улюблена мною швидкість 110…130.

У Франції самий прикольний швидкісний режим: безкінечна часта зміна швидкості з 50 на 70, з 70 на 80, з 80 на 90, з 90 на 110 (це на державних безкоштовних трасах). На платних швидкісних трасах 130, але є ділянки і 110.

Так що думки/мріі про великі потужні автівки з потужними двигунами трохи перебільшені. akurt

Повідомлень: 11488 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4064 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лис, 2025 10:45 akurt написав: В Німеччині ніде панове із швидкістю 150 не зможуть їздити, то міф.

Навіть не впевнений, що десь зможете їхати 120. В Німеччині ніде панове із швидкістю 150 не зможуть їздити, то міф.Навіть не впевнений, що десь зможете їхати 120.

Всюди можна їхать 150. 120 місцями обмеження, або корки, або ремонти 80, або кордони. Всюди можна їхать 150. 120 місцями обмеження, або корки, або ремонти 80, або кордони. Water Повідомлень: 3530 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3033303430353036 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: M-Audio і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор