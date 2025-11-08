RSS
Суб 08 лис, 2025 09:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Re: Еміграція, заробітчанство

Новый санта фе размерами больше тойоты-сотки(но полегче её наверно) гибридный обходится 1.6квадротурбоинжектором. И летают они по городу прям как М3/М5
барабашов
Суб 08 лис, 2025 09:34

  барабашов написав:Новый санта фе размерами больше тойоты-сотки(но полегче её наверно) гибридный обходится 1.6квадротурбоинжектором. И летают они по городу прям как М3/М5

Тыщ 50 хотя бы ресурс у двигла есть?
Суб 08 лис, 2025 09:53

  Bolt написав:
  барабашов написав:Новый санта фе размерами больше тойоты-сотки(но полегче её наверно) гибридный обходится 1.6квадротурбоинжектором. И летают они по городу прям как М3/М5

Тыщ 50 хотя бы ресурс у двигла есть?

Якщо стати на ньому на трасу на 150 км/год - десь так і буде.

Інше питання, навіщо взагалі застрягати на темі 150км/год.
Де так можна і треба їздити? Хіба в Німеччині. А так то 130 км/год абсолютно достатньо для українських доріг , і дешевше для кишені - на європейських. Я на круїзі «130» проїхав автобани Угорщини та Польщі , абсолютно достатньо. Швидше не їхав майже ніхто. Ті одиниці що були, то мабуть доьре знають де їх можуть обілетити, а де ні.
Суб 08 лис, 2025 10:31

  Hotab написав:Інше питання, навіщо взагалі застрягати на темі 150км/год.

Я эту тему поднял исключительно для понимания процессов.
Сам я в последнее время больше 100 не разгоняясь 😁
Сибарит
Суб 08 лис, 2025 10:31

В Німеччині ніде панове із швидкістю 150 не зможуть їздити, то міф.
Навіть не впевнений, що десь зможете їхати 120.
Траси в доволі поганому стані, безкінечні ремонти, зміни смуг руху та інше.
Останній раз рухався дорогами Німеччини в липні - то знаю про що говорю. Маршрут був: Дрезден - Франкфурт на Майні - Фрайбург - Базель.
Із швидкістю 150 останнім часом їздив: Туреччина (дозволена швидкість 130+перевищення 10%), Польщя (дозволена швидкість 140), Франція (дозволена швидкість 130), Сербія (дозволена швидкість 130).
В Німеччині самі проблемні автотраси.
Зазвичай їжджу, не порушуючи швидкісний режим: улюблена мною швидкість 110…130.
У Франції самий прикольний швидкісний режим: безкінечна часта зміна швидкості з 50 на 70, з 70 на 80, з 80 на 90, з 90 на 110 (це на державних безкоштовних трасах). На платних швидкісних трасах 130, але є ділянки і 110.
Так що думки/мріі про великі потужні автівки з потужними двигунами трохи перебільшені.
akurt
Суб 08 лис, 2025 10:45

  akurt написав:В Німеччині ніде панове із швидкістю 150 не зможуть їздити, то міф.
Навіть не впевнений, що десь зможете їхати 120.

Всюди можна їхать 150. 120 місцями обмеження, або корки, або ремонти 80, або кордони.
