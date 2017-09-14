|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 08 лис, 2025 12:34
UA написав: fox767676 написав: UA написав:
Шо ти до того 2013 залип.
Реальні правителі залишились ті самі.
За змішення Овоща в ВР дали недостаючи голоси група Тигипка (Пінчук)
Ренат зробив вигляд нейтрального.
Власники вигнали найманого директора якій вирішив що він теж власник.
про шо ви , ротшильдів з рокфелерами ?
Україна тоді за дкілька місяців перетворилася з потенціально
великої держави на довічний сектор гази з культом якихось козаків гаврилюків
Розміняли багатовекторність мультифункціональність на аграрний додаток та мускульний щит Європи.
Заходу плювати що тут є пристойні спеціалісти - всім в окоп боронити гідність та європейський вибір
і зараз цим нитікам надто туго доходить що вони накоїли свого часу, вони продовжують відчайдушно чиплятися за утопічні ідеї як то знайти міфічну армію вєнка з силовиків чи вициганити якусь вундервафлю . А коли починає доходитм реальний стан справ - влпатовують фантастичні істерики
В кучми був вибір. Тигіпко (кандидатура від зятя), чи Яник (від обділеного батьківською турботою сина). Він зробив свій вибір не холодною голово, а гарячим сердцем.
Після 2019, для Заходу, українці стали дивакуватими чуваками які за інформаційні буси самі віддадуть все.
стали?
ти "Посіпаки" мультфільм бачив? Алюзію не зобачив?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41410
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 08 лис, 2025 12:37
fox767676 написав:
декларация о независимости 1991
там ще було в кінці щось щодо "переукладання союзного договору", але незламники: тут бачу, а тут щось нерозбірливо і дислексія.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41410
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 08 лис, 2025 12:41
fox767676 написав: UA написав:
Бери раніше.
Кучма вирішив приватизувати прибуткову Криворіжсталь на дітей.
ФПГ хто створив?
Небухаючий професійний аппаратчик Леонид Макарич був ідеальним на перехідний час.
Вибрали людину з алкогольною залежністю...
Так що 2002, це вже наслідки більш раннього вибору народу.
копать можно глубоко
хоть до крещения руси
если при нашей памяти - то декларация о суверенитете 1990 в которой провозглашалась безъядерность и внеблоковость. писали это руховцы. от этой декларации уже отталкивались одновременно декларация о независимости 1991 и конституция 1996.
переписывание пункта о внеблоковости в пользу ес и нато, в 2019, когда Украина была крайне уязвима , это один из главных провалов Порошенко и комманды.
как по мне, ессли б Ураине на заре независимости удалось отстоять хотя бы право на символический арсенал ЯО, и постоянное место в совбезе ООН, то и внутрення политика пошла бы другим путем, меньше было бу утечек мозгов и капиталов, более качественные кадры в госупрпавлении, не было бы случайных персонажей на высших постах.
но явно непоправимое и поддержанное киевлянами случилось именно тогда с чего я обычно начинаю
це апро католико-австіяцький напрям Данила Галицького що купився на корону?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41410
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 08 лис, 2025 12:47
flyman написав:
там ще було в кінці щось щодо "переукладання союзного договору", але незламники: тут бачу, а тут щось нерозбірливо і дислексія.
факт залишається фактом - Украина вийшла из СРСР під умови дуже обмеженого суверенітету
і тоді чомусь навіть націонал-демократичному флангу, та й на фоні всесвітньої перемоги сил демократії, 52 млн країни з піднесеним суспільно-полчтичним духом, не спало на думку переглянути ці умови
а задьоргалися лише тоді коли вже світовий авторитаризм оговтався
а демократії вже почали демонструвати кризу
це не дуже послідовно, м'яко кажучи
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4736
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 лис, 2025 13:00
M-Audio написав: Banderlog написав:
Щодо технологічної війни то штрафбатами її вести не можливо. Як ви собі уявляєте заград отряд для механізованого батальйону на бмп?
Росіяне якось жеж воюють, і навіть просуваються.
Потому что там к кнуту есть еще и пряник (деньги). А у нас и рады бы приложить к кнуту пряник но все пряники уже и так розданы "любым друзям". Что например мешает принять закон раздающий солдатам землю в собственность, по гектару\акру\сотке за год войны? Люди ЗАЩИЩАЮТ землю? Так сделайте чтоб эта земля была ИХ, в прямом смысле. Может кто-то из простого народа, которому той земли и так не видать, будет против? Но нет же - видимо просто дешевле землю оставить себе сказав фас бусификаторам и заплатив ломам за раскрутку атаки на ухилянтов через медиа. И так во всем.
Востаннє редагувалось katso
в Суб 08 лис, 2025 13:06, всього редагувалось 1 раз.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1440
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 лис, 2025 13:05
katso написав: M-Audio написав: Banderlog написав:
Щодо технологічної війни то штрафбатами її вести не можливо. Як ви собі уявляєте заград отряд для механізованого батальйону на бмп?
Росіяне якось жеж воюють, і навіть просуваються.
Потому что там к кнуту есть еще и пряник (деньги). А у нас и рады бы приложить к кнуту пряник но все пряники уже и так розданы "любым друзям"
Тут: "вернути священний борг неньці", але ж суспільство не егалітарне, як при СРСР, а станове. А кріпаку якось не дуже тепло від того, пан в нього богообраний, чи небінарний.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41410
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 08 лис, 2025 13:12
fox767676 написав: flyman написав:
там ще було в кінці щось щодо "переукладання союзного договору", але незламники: тут бачу, а тут щось нерозбірливо і дислексія.
факт залишається фактом - Украина вийшла из СРСР під умови дуже обмеженого суверенітету
і тоді чомусь навіть націонал-демократичному флангу, та й на фоні всесвітньої перемоги сил демократії, 52 млн країни з піднесеним суспільно-полчтичним духом, не спало на думку переглянути ці умови
а задьоргалися лише тоді коли вже світовий авторитаризм оговтався
а демократії вже почали демонструвати кризу
це не дуже послідовно, м'яко кажучи
про 52 млн
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41410
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 08 лис, 2025 13:59
Letusrock написав: Hotab написав:
А ви пане , впевнені, що до вашого Ужгорода ніколи не дійде?
тобто я маю як шаман чи песікот писати щось типу "по безпределу пхайте в буса пролетаріат по максимуму, туда-сюда 100тис Микол, ціна не питання"
щоб Ужгород був у безпеці?
Де я колись таке писав ? )
Постійна брехня - це твоя така принципова життева позиція ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12548
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 08 лис, 2025 14:14
Letusrock написав: Hotab написав:
Навіть коли точка зору дуже слабка і відповіді нема,
поки що кількість СЗЧ та рух фронту останні два роки показує що це у вас слабка точка зору (що чим більше бити при викраденні тим більш вмотивований)
Кількість СЗЧ ніхто офіційно не публікував
Те що Ігор Луценко назвав "офіційні дані", не робить їх офіційними даними
Рух фронту - рік тому, ти і тобі подібні репетали "Покровськ - все", "Покровськ - все".
Пройшов рік ...
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 08 лис, 2025 14:30, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12548
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 08 лис, 2025 14:19
Hotab написав:UA
Не что не портит так украинца как отсрочка и бронь.
Що про це каже особистий досвід? З відстрочкою став лише кращим, як коньяк ?
А з виїздом за кордон - став 7-зірковим )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12548
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|149798
|
|
|1493
|342756
|
|
|6076
|1033432
|
|