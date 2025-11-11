Додано: Вів 11 лис, 2025 19:14

rjkz написав: Короче, рекомендую для обладателей конкретно-образного мышления.

Кто не в состоянии увидеть картину целиком:

Короче, рекомендую для обладателей конкретно-образного мышления.Кто не в состоянии увидеть картину целиком:

Как я и сказал: система рано или поздно стабилизируется в той точке, когда, чтобы осилить среднемесячный платёж по среднему дому, среднему покупателю надо впахивать, как два коня. Поскольку впахивать, как два коня, хотят далеко не все, продажи падают, экономика перекособочивается, и банкиры идут к правительству с требованием, что надо что-то с этим делать. Сначала придумали, что в семье же два взрослых, вот пусть они и впахивают, как два коня, вдвоём. Сработало. Правда, детей рожать перестали почти, потому что времени на них нет, но это даже и лучше, дети отвлекают от впахивания, а их нехватка в экономике станет заметна лет через 20, и это уже будет не наша проблема. Потом оказалось, что уже и впахивая вдвоем ипотеку не потянуть. Придумали 30-летние ипотеки, снизили ежемесячную нагрузку, всё хорошо, впахиваем дальше, но дольше. Потом то же самое произошло и с 30-летними ипотеками, опять никто не может себе позволить, что ж такое? А давайте раздавать ипотеки без первого взноса и ещё и с кэшбэком за взятие кредита. О как тут карта попёрла-то! Прямо ипотечный бум. Правда, совсем недолго длилось, рухнуло в 2008-м так, что уже почти двадцать лет аукается. Потом ковид, и потом всё вернулось, и ипотеку никто не может позволить. Что делать? Давайте теперь 50-летние ипотеки, чтобы ежемесячный платеж на несколько сотен уменьшить, и народ опять себе мог бы его позволить. Сколько пройдёт времени, прежде чем система опять стабилизируется, и опять окажется, что уже и 50-летние ипотеки средний покупатель уже не может выплачивать? И что тогда делать? 100-летнюю ипотеку семейного типа? Со слоганом "ещё и вашим правнукам станется"?А что меня больше повеселило, что чем более "развит" ипотечный рынок, тем в более позднем возрасте семь может себе позволить купить собственное жильё. Хотя единственная разумная цель этого механизма -- это как раз снизить этот возраст. Как и с любым другим кредитом rationing (блин, не смог подобрать слово) в том, что можно взять и пользоваться сейчас, а не ждать, пока удастся скопить нужную сумму. На самом деле это подтверждает, что всё это не для покупателей недвижимости, а для банкиров и их владельцев. А дойная корова в этом процессе -- не "средний" работяга, а тот, кто чуточку выше среднего. Именно он пойдёт к банкиру на поклон, и будет доказывать, что он этот ежемесячный платёж осилит. Точно так же, как было бы совсем без банкиров. Средний работяга не может насобирать на дом за обозримый срок, а средний класс -- насобирал бы и без ипотеки, если бы в результате ипотеки цены не были бы задраны до небес. Грустно.