Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 10:30

Зрада реально відміняється: пан rjkz ВПЕРШЕ визнав, що ціни на житло підвищуються.
До цього стверджував весь час протилежне.
Офіційні дані такі:
« Індекс цін на житло FHFA у США зріс на 2,3% порівняно із серпнем 2025 року, що є найнижчим показником із квітня 2012 року, порівняно з 2,4% у липні. Індекс цін на житло р/р у Сполучених Штатах у середньому становив 4,60 відсотка з 1992 року по 2025 рік, досягнувши історичного максимуму 19,10 відсотка у липні 2021 року та рекордного мінімуму -10,50 відсотка у листопаді 2008 року.»
Джерело: https://ru.tradingeconomics.com/united- ... -index-yoy

А ось цікаве питання до учасників форуму, які мають освіту за спеціальністю «Фінанси та кредит»:
Якщо зростання вартості житла склало в середньому за 1/3 сторіччя 4,6% за рік, то якою повинна бути іпотечна ставка?
Можливо 0,005%?
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 11:28

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:Щось тут не так, ріст цін означає (правило попит-пропозиція) що стало більше платоспроможного попиту. Незрозуміло чого плач і зрада?


Не совсем так.
Цены растут на все, инфляция.
На недвижимость - растут, но не везде.
В целом, в лонгтерм растут в долларе, в золоте цены снижаются.
Но рост зарплат существенно отстает от реальной инфляции.

Не зовсім так, інфляція означає що відбувається перерозподіл грошей. Ріст цін на нерухомість означають що у людей грошей все більше і більше, так би мовити на нерухомість йде аукціон на підвищення. Якщо грошей стало менше у американців котрим 25-35 років, то скоріше грошей набагато більше стало у інших американців, які і кинулись скупляти житло. Так що зрада відміняється.

Так і є. І це не тільки в США, а і в Європі. Років 30-40 тому законодавчо і системно більша підтримка була у молоді, а зараз підтримка змістилася на старше покоління. І вийшло так, що це одне й те саме покоління, просто зараз йому вже 50-60+. На прикладі емігрантів в ЮК періоду 90х. Навіть багато з них змогли заволодіти декількома таунхаусами в Лондоні, не кажучи вже про місцевих. Бо співвідношення зп до цін на будинки тоді було зовсім інше, тож хто взяв до 30 років, часто вже гасив до 40 і брав ще одну іпотеку, вже для здачі в оренду. У випадку лендлорда мого однокласника, де я прожив пару днів, у нього в 58 років вже було 3 таунхауса. І кожен він розділив на кімнати і здавав окремо, дозволити собі цілий таунхаус в оренду ніхто вже не міг. Зараз реально лише в 40 років починають брати першу іпотеку, але такими темпами добре коли до пенсії повезе виплатити, не втрачаючи при цьому роботу.
