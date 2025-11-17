Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зрада реально відміняється: пан rjkz ВПЕРШЕ визнав, що ціни на житло підвищуються. До цього стверджував весь час протилежне. Офіційні дані такі: « Індекс цін на житло FHFA у США зріс на 2,3% порівняно із серпнем 2025 року, що є найнижчим показником із квітня 2012 року, порівняно з 2,4% у липні. Індекс цін на житло р/р у Сполучених Штатах у середньому становив 4,60 відсотка з 1992 року по 2025 рік, досягнувши історичного максимуму 19,10 відсотка у липні 2021 року та рекордного мінімуму -10,50 відсотка у листопаді 2008 року.» Джерело: https://ru.tradingeconomics.com/united- ... -index-yoy
А ось цікаве питання до учасників форуму, які мають освіту за спеціальністю «Фінанси та кредит»: Якщо зростання вартості житла склало в середньому за 1/3 сторіччя 4,6% за рік, то якою повинна бути іпотечна ставка? Можливо 0,005%?
BIGor написав:Щось тут не так, ріст цін означає (правило попит-пропозиція) що стало більше платоспроможного попиту. Незрозуміло чого плач і зрада?
Не совсем так. Цены растут на все, инфляция. На недвижимость - растут, но не везде. В целом, в лонгтерм растут в долларе, в золоте цены снижаются. Но рост зарплат существенно отстает от реальной инфляции.
Не зовсім так, інфляція означає що відбувається перерозподіл грошей. Ріст цін на нерухомість означають що у людей грошей все більше і більше, так би мовити на нерухомість йде аукціон на підвищення. Якщо грошей стало менше у американців котрим 25-35 років, то скоріше грошей набагато більше стало у інших американців, які і кинулись скупляти житло. Так що зрада відміняється.
Так і є. І це не тільки в США, а і в Європі. Років 30-40 тому законодавчо і системно більша підтримка була у молоді, а зараз підтримка змістилася на старше покоління. І вийшло так, що це одне й те саме покоління, просто зараз йому вже 50-60+. На прикладі емігрантів в ЮК періоду 90х. Навіть багато з них змогли заволодіти декількома таунхаусами в Лондоні, не кажучи вже про місцевих. Бо співвідношення зп до цін на будинки тоді було зовсім інше, тож хто взяв до 30 років, часто вже гасив до 40 і брав ще одну іпотеку, вже для здачі в оренду. У випадку лендлорда мого однокласника, де я прожив пару днів, у нього в 58 років вже було 3 таунхауса. І кожен він розділив на кімнати і здавав окремо, дозволити собі цілий таунхаус в оренду ніхто вже не міг. Зараз реально лише в 40 років починають брати першу іпотеку, але такими темпами добре коли до пенсії повезе виплатити, не втрачаючи при цьому роботу.