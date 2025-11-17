Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зрада реально відміняється: пан rjkz ВПЕРШЕ визнав, що ціни на житло підвищуються. До цього стверджував весь час протилежне. Офіційні дані такі: « Індекс цін на житло FHFA у США зріс на 2,3% порівняно із серпнем 2025 року, що є найнижчим показником із квітня 2012 року, порівняно з 2,4% у липні. Індекс цін на житло р/р у Сполучених Штатах у середньому становив 4,60 відсотка з 1992 року по 2025 рік, досягнувши історичного максимуму 19,10 відсотка у липні 2021 року та рекордного мінімуму -10,50 відсотка у листопаді 2008 року.» Джерело: https://ru.tradingeconomics.com/united- ... -index-yoy
А ось цікаве питання до учасників форуму, які мають освіту за спеціальністю «Фінанси та кредит»: Якщо зростання вартості житла склало в середньому за 1/3 сторіччя 4,6% за рік, то якою повинна бути іпотечна ставка? Можливо 0,005%?
BIGor написав:Щось тут не так, ріст цін означає (правило попит-пропозиція) що стало більше платоспроможного попиту. Незрозуміло чого плач і зрада?
Не совсем так. Цены растут на все, инфляция. На недвижимость - растут, но не везде. В целом, в лонгтерм растут в долларе, в золоте цены снижаются. Но рост зарплат существенно отстает от реальной инфляции.
Не зовсім так, інфляція означає що відбувається перерозподіл грошей. Ріст цін на нерухомість означають що у людей грошей все більше і більше, так би мовити на нерухомість йде аукціон на підвищення. Якщо грошей стало менше у американців котрим 25-35 років, то скоріше грошей набагато більше стало у інших американців, які і кинулись скупляти житло. Так що зрада відміняється.
Так і є. І це не тільки в США, а і в Європі. Років 30-40 тому законодавчо і системно більша підтримка була у молоді, а зараз підтримка змістилася на старше покоління. І вийшло так, що це одне й те саме покоління, просто зараз йому вже 50-60+. На прикладі емігрантів в ЮК періоду 90х. Навіть багато з них змогли заволодіти декількома таунхаусами в Лондоні, не кажучи вже про місцевих. Бо співвідношення зп до цін на будинки тоді було зовсім інше, тож хто взяв до 30 років, часто вже гасив до 40 і брав ще одну іпотеку, вже для здачі в оренду. У випадку лендлорда мого однокласника, де я прожив пару днів, у нього в 58 років вже було 3 таунхауса. І кожен він розділив на кімнати і здавав окремо, дозволити собі цілий таунхаус в оренду ніхто вже не міг. Зараз реально лише в 40 років починають брати першу іпотеку, але такими темпами добре коли до пенсії повезе виплатити, не втрачаючи при цьому роботу.
Все так і є - в тому числі для Великої Британії. Я наводив знову ж таки конкретний приклад: - наша людина знайшла роботу у Великій Британії приблизно 10 років тому. Викладач університету після закінчення одного з університетів України. - в минулому чи в позаминулому році взяв в іпотеку 3-р поверховий будинок в тому місті, де університет і робота. - ринкова ціна 340 000€; - його зарплатня 80 000 британських фунтів на рік (жінка працює також, але про її зарплатню не питав); - якщо наприклад хтось з форумчан отримує в місяць 80 000 гривень, а хата коштує 340 000 гривень, то за який термін наскирдує на хату? За 4 роки? за 5? - ні, дурних скирдувати немає: іпотека на 20 років.
Просто шикарна та проста арифметика як відповідь на питання «Одружуватися - чи не одружуватися і трохи почекати?» викладено людиною ось тут: https://youtube.com/shorts/3LaMbFZiO8U? ... OQTFXB2Ed- Він робить розрахунок з конкретними цифрами на прикладі реальної квартири за 140 000$ про те: - чи варто все життя жити в орендованому, принісши в дзьобику орендодавцю близько 1/2 мільйона доларів? - чи варто відкладати по 500$ на місяць На протязі 30 років щоби в старості купити собі притулок? - чи варто купити зараз та жити по-людські? Все - конкретні цифри.
Там у відео за моїм посиланням фігурує стандартна на сьогодні ставка 6,75%. При чому хлопець показує 4 варіанти можливих дій - при першому внеску 5% і першому внеску в 20% (на це в нього немає грошей). В США стандартний перший внесок все ж 20%.
Faceless написав:Все залежить від доступності і ставок. Якщо ставки як в нас були ще не так давно під 20% і вище, то будете скирдувати і 15 років і більше
Так в Україні іпотека й непотрібна (хіба єОселя, але її дають аж 7 тис. із 500+ тис. заявок): достатньо поїхати на заробітки. А от з США/Швейцарії/Німеччині їхати немає куди, тому доводиться влізати в рабство
akurt написав:- чи варто відкладати по 500$ на місяць На протязі 30 років щоби в старості купити собі притулок?
ИМХО якщо потрібно відкладати більше 5-10 років то іпотечне рабство не має альтернативи.
Мій погляд на цю проблему такий, що без іпотеки, тобто коли покупці на ринку нерухомості можуть витратити тільки те, що мають, а не ті захмарні суми, що їм доступні через іпотеку, за 5-10 років збирання коштів можна купити якусь нерухомість. За умови наявності на ринку пропозицій 30-річної іпотеки за 5-10 років можна назбирати на початковий внесок, плюс іпотечне рабство до кінця активного життя. А із подальшим "розвитком" іпотечного ринку, як бачимо, момент придбання власного житла (а насправді від одної десятої до одної п'ятої частки того житла) ще більше віддаляється.
Також очевидно, що коли ціни вже адаптувались під іпотечні кошти, купити житло без іпотеки стає зовсім нездійсненою задачею, в середньому випадку, звісно.