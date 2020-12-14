Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:30
Я понимаю, шо тут бомонд элитный…
Но жизнь простых смертных «немного» не такая рожевоокулярная, есть нюансы…
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:32
«прості смертні» не купують і не здають в оренду нерухомість
може їм варто спробувати стати трохи складнішими?
2
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:40
Он не покупает и не здает.
Я ему говорил за такие ЗП, шо вот почитал мол то да се Он послал меня нах и сказал вам передать тоже…
Додано: Пон 17 лис, 2025 12:42
передавай йому щоб менше бухав і все буде
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:01
Он рукожоп. Даже в сраном Днепре плиточник влегкую треху зела имеет (это если он плиточник,с оборудованием,и кладет красиво но быстро).
Волоско недавно в инсте рассказывал про Ровенских пацанов , турбоплиточников. Какой-то крутой магазин лицевали, вдвоем за полтора месяца лям гривен чисто за работу получили, но большинству до них как до луны раком.Пацаны боги укладки.
Естественный отбор, ленивым рукожопам всегда плохо будет.
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:10
kingkongovets написав: 150 доларів на день. Як в Україні формується новий клас
“Зараз уже робота будівельника — престижна. Можна бути не айтівцем, а будівельником і заробляти також нормальні гроші», — каже Володимир Рибак, маляр, що став відомим через TikTok.
В Україні вартість послуг у сфері робітничих спеціальностей щодня підвищується. Нині плиточникам пропонують до 120 тисяч гривень у місяць, сантехнікам до 100 тисяч, а електрикам до 80 000.
https://hromadske.ua/ekonomika/254214-1 ... 2BKk2Hq-Kg
у таксистов в киеве это минимальный план в день
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:12
І скільки ж це поїздок в середньому треба зробити?
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:23
12-15
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:46
Я хоч давно якось не їздив таксі, але навіть якщо 15 - у нас середня поїздка по Києву таки не 10 баксів, десь вдвічі дешевше, і з тих таксисту йде в кращому разі половина.
Думаю на 150 баксів заробітку треба поїздок 30-40 зробити, а це годин 16
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:48
400-500 грн чистими з поїздки?
Грязними 600+ з поїздки? Це хіба вночі зі спец перепусткою))
