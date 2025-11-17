Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3043304430453046 Додано: Пон 17 лис, 2025 10:30

До цього стверджував весь час протилежне.

Офіційні дані такі:

« Індекс цін на житло FHFA у США зріс на 2,3% порівняно із серпнем 2025 року, що є найнижчим показником із квітня 2012 року, порівняно з 2,4% у липні. Індекс цін на житло р/р у Сполучених Штатах у середньому становив 4,60 відсотка з 1992 року по 2025 рік, досягнувши історичного максимуму 19,10 відсотка у липні 2021 року та рекордного мінімуму -10,50 відсотка у листопаді 2008 року.»

Джерело: https://ru.tradingeconomics.com/united- ... -index-yoy



А ось цікаве питання до учасників форуму, які мають освіту за спеціальністю «Фінанси та кредит»:

Якщо зростання вартості житла склало в середньому за 1/3 сторіччя 4,6% за рік, то якою повинна бути іпотечна ставка?

Не совсем так.

Цены растут на все, инфляция.

На недвижимость - растут, но не везде.

В целом, в лонгтерм растут в долларе, в золоте цены снижаются.

Не зовсім так, інфляція означає що відбувається перерозподіл грошей. Ріст цін на нерухомість означають що у людей грошей все більше і більше, так би мовити на нерухомість йде аукціон на підвищення. Якщо грошей стало менше у американців котрим 25-35 років, то скоріше грошей набагато більше стало у інших американців, які і кинулись скупляти житло. Так що зрада відміняється. Не зовсім так, інфляція означає що відбувається перерозподіл грошей. Ріст цін на нерухомість означають що у людей грошей все більше і більше, так би мовити на нерухомість йде аукціон на підвищення. Якщо грошей стало менше у американців котрим 25-35 років, то скоріше грошей набагато більше стало у інших американців, які і кинулись скупляти житло. Так що зрада відміняється.

Я наводив знову ж таки конкретний приклад:

- наша людина знайшла роботу у Великій Британії приблизно 10 років тому. Викладач університету після закінчення одного з університетів України.

- в минулому чи в позаминулому році взяв в іпотеку 3-р поверховий будинок в тому місті, де університет і робота.

- ринкова ціна 340 000€;

- його зарплатня 80 000 британських фунтів на рік (жінка працює також, але про її зарплатню не питав);

- якщо наприклад хтось з форумчан отримує в місяць 80 000 гривень, а хата коштує 340 000 гривень, то за який термін наскирдує на хату?

За 4 роки? за 5?

https://youtube.com/shorts/3LaMbFZiO8U? ... OQTFXB2Ed-

Він робить розрахунок з конкретними цифрами на прикладі реальної квартири за 140 000$ про те:

- чи варто все життя жити в орендованому, принісши в дзьобику орендодавцю близько 1/2 мільйона доларів?

- чи варто відкладати по 500$ на місяць На протязі 30 років щоби в старості купити собі притулок?

- чи варто купити зараз та жити по-людські?

При чому хлопець показує 4 варіанти можливих дій - при першому внеску 5% і першому внеску в 20% (на це в нього немає грошей).

ИМХО якщо потрібно відкладати більше 5-10 років то іпотечне рабство не має альтернативи. ИМХО якщо потрібно відкладати більше 5-10 років то іпотечне рабство не має альтернативи.

Мій погляд на цю проблему такий, що без іпотеки, тобто коли покупці на ринку нерухомості можуть витратити тільки те, що мають, а не ті захмарні суми, що їм доступні через іпотеку, за 5-10 років збирання коштів можна купити якусь нерухомість. За умови наявності на ринку пропозицій 30-річної іпотеки за 5-10 років можна назбирати на початковий внесок, плюс іпотечне рабство до кінця активного життя. А із подальшим "розвитком" іпотечного ринку, як бачимо, момент придбання власного житла (а насправді від одної десятої до одної п'ятої частки того житла) ще більше віддаляється.



