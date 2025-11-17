Реально цікаве у вас розуміння рабства.
Але приємно, що бороните від рабства людей найбільш знедолених країн світу: США, Швейцарії та Німеччини.
Оскільки ці знедолені рабством країни майже в такому ж порядку фігурують в одному особливому переліку, то заради обʼєктивності треба додати: Японія, Швеція, Австралія, Канада та Велика Британія.
Одна з населених рабами країн - номер 12 в світовому рейтингу голомозих - навіть від жебрацтва пообіцяла одній позбавленій рабства країні продати аж 100 літаків.
P.S. Цікаво, що у відповідності до відомої приказки «Жебрак бачить жебрака здалека» на січень та лютий встановлені такі захмарні ціни на авіаквитки компаніями Lufthansa та United Airlines:
Los Angeles – Geneva: $448-$468.
Як бачте, дійсно все подорожчало «на 30-100+%».