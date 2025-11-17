Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3044304530463047 Додано: Пон 17 лис, 2025 19:24 Дюрі-бачі написав: [А от з США/Швейцарії/Німеччині їхати немає куди, тому доводиться влізати в рабство [А от з США/Швейцарії/Німеччині їхати немає куди, тому доводиться влізати в рабство

Реально цікаве у вас розуміння рабства.

Але приємно, що бороните від рабства людей найбільш знедолених країн світу: США, Швейцарії та Німеччини.

Оскільки ці знедолені рабством країни майже в такому ж порядку фігурують в одному особливому переліку, то заради обʼєктивності треба додати: Японія, Швеція, Австралія, Канада та Велика Британія.

Одна з населених рабами країн - номер 12 в світовому рейтингу голомозих - навіть від жебрацтва пообіцяла одній позбавленій рабства країні продати аж 100 літаків.

https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings



P.S. Цікаво, що у відповідності до відомої приказки «Жебрак бачить жебрака здалека» на січень та лютий встановлені такі захмарні ціни на авіаквитки компаніями Lufthansa та United Airlines:

Los Angeles – Geneva: $448-$468.

Реально цікаве у вас розуміння рабства.Але приємно, що бороните від рабства людей найбільш знедолених країн світу: США, Швейцарії та Німеччини.Оскільки ці знедолені рабством країни майже в такому ж порядку фігурують в одному особливому переліку, то заради обʼєктивності треба додати: Японія, Швеція, Австралія, Канада та Велика Британія.Одна з населених рабами країн - номер 12 в світовому рейтингу голомозих - навіть від жебрацтва пообіцяла одній позбавленій рабства країні продати аж 100 літаків.P.S. Цікаво, що у відповідності до відомої приказки «Жебрак бачить жебрака здалека» на січень та лютий встановлені такі захмарні ціни на авіаквитки компаніями Lufthansa та United Airlines:Los Angeles – Geneva: $448-$468.Як бачте, дійсно все подорожчало «на 30-100+%».

Додано: Пон 17 лис, 2025 20:54 akurt написав: P.S. Цікаво, що у відповідності до відомої приказки «Жебрак бачить жебрака здалека» на січень та лютий встановлені такі захмарні ціни на авіаквитки компаніями Lufthansa та United Airlines:

Los Angeles – Geneva: $448-$468.

Як бачте, дійсно все подорожчало «на 30-100+%».

Los Angeles – Geneva: $448-$468.

Як бачте, дійсно все подорожчало «на 30-100+%». P.S. Цікаво, що у відповідності до відомої приказки «Жебрак бачить жебрака здалека» на січень та лютий встановлені такі захмарні ціни на авіаквитки компаніями Lufthansa та United Airlines:Los Angeles – Geneva: $448-$468.Як бачте, дійсно все подорожчало «на 30-100+%».

17 лютого Lufthansa через Мюнхен 368 ойро.

