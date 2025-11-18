Посмотрел немного.
Не очень заинтересовало, да, есть разница в акцентах, но в видосе (по крайней мере первые несколько минут его особо нет).
Чтобы понять насколько велика разница в произношении в разных штатах...
во время первого президентства Трампа, были слушания в Конгрессе по его импичменту. Выступала конгрессвумен из НЙ. Я понимал примерно 80% от того, что она говорила. Через некоторое время выступал чувак от Техаса. Я не понимал ничего. Абсолютно.
Другой пример, один хороший человек, приехавший в США в 1992 году и работавший на инженерной позиции в НЙ был послан с коренным американцем в командировку в Техас. Во время паузы в переговорах он говорит напарнику, "чего ты молчишь, я его не понимаю совершенно" - "а я его тоже понять не могу" "кто из нас американец, я или ты?"
Кстати, сегодня позвонили по телефону и оставили голосовое сообщение.
Я ничего разобрать не мог, очевидно, звонивший - индус. Позвал ребенка, у которого с Инглишем проблем нет, и он смог разобрать очень немного.
Пока не включили транслейтор, нем могли понять абсолютно ничего. Оказалось все очень просто. Речь шла о том, во сколько он завтра приедет.
Но разобрать было нереально.
Ну, если об акцентах речь зашла и Инглише