Еміграція. заробітчанство

Посмотрел немного.

Не очень заинтересовало, да, есть разница в акцентах, но в видосе (по крайней мере первые несколько минут его особо нет).

Чтобы понять насколько велика разница в произношении в разных штатах...

во время первого президентства Трампа, были слушания в Конгрессе по его импичменту. Выступала конгрессвумен из НЙ. Я понимал примерно 80% от того, что она говорила. Через некоторое время выступал чувак от Техаса. Я не понимал ничего. Абсолютно.

Другой пример, один хороший человек, приехавший в США в 1992 году и работавший на инженерной позиции в НЙ был послан с коренным американцем в командировку в Техас. Во время паузы в переговорах он говорит напарнику, "чего ты молчишь, я его не понимаю совершенно" - "а я его тоже понять не могу" "кто из нас американец, я или ты?"

Кстати, сегодня позвонили по телефону и оставили голосовое сообщение.

Я ничего разобрать не мог, очевидно, звонивший - индус. Позвал ребенка, у которого с Инглишем проблем нет, и он смог разобрать очень немного.

Пока не включили транслейтор, нем могли понять абсолютно ничего. Оказалось все очень просто. Речь шла о том, во сколько он завтра приедет.

Но разобрать было нереально.

Ну, если об акцентах речь зашла и Инглише

За что Вы так не любите красные машины? Это самый безопасный цвет (есть соответствующая статистика и логичное обоснование), а стоят они также, как и аналоги любых других цветов 😁

Только живя в НЙ, можно сохранить постсоветское представление об автомобиле как предмете статуса. Это даже у нас проходит. А в американском городке без тротуаров, где до магазина напротив нужно проехать 20 миль, а при ещё 30, чтобы вернуться, вопрос, покупать ли автомобиль вообще не стоит.

Давайте ещё пылесосами меняться 😁



Вопрос жить сегодня в кредит или копить на потом, это не вопрос финансовой грамотности. Это философия отношения к жизни. Ни один из вариантов не может быть ни правильным, ни неправильным.



В Вашем примере лёгкая недостача легко перекрывается отказом от одного отпуска.



ну як кажуть, це чисто щоб до__ придраться.



беремо польщу, курс зміцнився, а щоб там хто не писав але інфляція точно +50% і не потрібні мені ваші статистики і гпт.

молоко було 2 зараз 4.

рядом хата була 600к зара 1,2млн.

а всі пишуть інфляція 2.8% хаха, 2.8%, ні це не помилка, 2.8%. ну як кажуть, це чисто щоб до__ придраться.беремо польщу, курс зміцнився, а щоб там хто не писав але інфляція точно +50% і не потрібні мені ваші статистики і гпт.молоко було 2 зараз 4.рядом хата була 600к зара 1,2млн.а всі пишуть інфляція 2.8% хаха, 2.8%, ні це не помилка, 2.8%. BeneFuckTor Повідомлень: 405 З нами з: 21.11.19 Подякував: 265 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лис, 2025 11:17 Еміграція. заробітчанство



News from USA

(або друга серія відомого фільму "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", 2008 ‧ Романтика/Фентезі ‧ 2 год 46 хв)



Наш неймовірно важкий час, коли часто-густо "дах їде" та нормальна людина раптом стає вкрай нервовою, яку важко вгамувати або зупинити, приводить до неймовірних подій, коли перестають діяти будь-які моральні принципи: порядність, добродійність і совість, а серед вчинків перевагу набирають інсинуації, брехня, погрози та навішування ярликів.

Ми це знову почали бачити на сотанніх 2-х сторінках форуму. На жаль...



Мало хто знає, але в США, якщо емігрант отримав паспорт громадянина, може легко змінити не тільки імʼя, але і прізвище.

Наприклад: була людина українцем на ім"я Іван та прізивщем Литвиненко, а раптом став

"Chris Herrik".



Саме така Загадкова історія трапилася з чоловіком, з яким я був знайомий з 2013 року.

Справіжній емігрант. Із справжніх - самий справжній. В 2014 році був студентом третього курсу одного з вишів України.

В травні 2014 відправився у складі однієї спеціальної делегації в США на якусь конференцію. Були прийняті учасники делегації навіть в Конгресі США.



Потім відбулися події 2014 року...

Він зрозумів, що повертатися небезпечно та попросив політичний притулок. Час йшов та йшов - а Рішення від США не було ніякого. Хоча варіант там був "чистий" та прозорий...



За цей час він влаштувався на роботу далекобійником та заробляв до 10 000 доларів на місяць.

Дома майже не бував - спеціалізація на дуже великих вантажівках на дуже великі відстані.

"Вовка ноги кормлять"...

Я з ним регулярно спілкувався, бо в мене було багато знайомих з числа спільних друзів

Важко повірити, але з одним зустрівся несподівано в Анталії - він відкрив невеличке кафе...



Пройшло довгих 10 (!) років - він орендував будинок в пригороді Чикаго, купив дорогого легковика, в гості приїжджала його мама та сестра... всі ці роки він не мав права залишати територію США.



З"явилися ознаки того, що з політичним притулком все склалося як треба і навіть громадянство отримав... після довгих років повної невизначеності...

Я нічого не міг зрозуміти: раптом перестав працювати його номер телефона, я не міг знайти його у Фейсбук. Аккаунт видалено.

Гугл як відомо знає все - я легко було його знайшов в Інстаграмм - і там вже видалено...

На сьогодні залишилась згадка тільки на форумі одного з університетів в США...

Він його закінчив вже років 5 тому та мабуть не відвідує...

Тепер він мабуть Chris Herrik... Все все все змінив... всі акаунти видалив... Майже зник...



во время первого президентства Трампа, были слушания в Конгрессе по его импичменту. Выступала конгрессвумен из НЙ. Я понимал примерно 80% от того, что она говорила. Через некоторое время выступал чувак от Техаса. Я не понимал ничего. Абсолютно.

Другой пример, один хороший человек, приехавший в США в 1992 году и работавший на инженерной позиции в НЙ был послан с коренным американцем в командировку в Техас. Во время паузы в переговорах он говорит напарнику, "чего ты молчишь, я его не понимаю совершенно" - "а я его тоже понять не могу" "кто из нас американец, я или ты?"

Кстати, сегодня позвонили по телефону и оставили голосовое сообщение.

Я ничего разобрать не мог, очевидно, звонивший - индус. Позвал ребенка, у которого с Инглишем проблем нет, и он смог разобрать очень немного.

Пока не включили транслейтор, нем могли понять абсолютно ничего. Оказалось все очень просто. Речь шла о том, во сколько он завтра приедет.

https://www.youtube.com/shorts/EKmQ3qc7NN4

Пардон, не помню как правильно вставлять видео с ЮТ.



молоко було 2 зараз 4.

рядом хата була 600к зара 1,2млн.

а всі пишуть інфляція 2.8% хаха, 2.8%, ні це не помилка, 2.8%. беремо польщу, курс зміцнився, а щоб там хто не писав але інфляція точно +50% і не потрібні мені ваші статистики і гпт.молоко було 2 зараз 4.рядом хата була 600к зара 1,2млн.а всі пишуть інфляція 2.8% хаха, 2.8%, ні це не помилка, 2.8%.

