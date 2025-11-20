RSS
Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 22:26

В 140 дол сексу нема

Кажуть одного лисого гагауза якось філіпінка пробувала розвести на секс. Але у неї нічого не вийшло, бо у нього колись одного разу вже був секс, і цей гештальт у нього закритий.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 22:55

  flyman написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Американець аналогічно не повірить, що мій приятель Володимир в ці дні і прямо зараз чудово себе відчуває в великому місті "Харків", де здає аж дві квартири орендарям - обидві 3-к - одну здає за 5 000 гривень, а іншу за 8 000 гривень - повністю щасливий, бо того вистачає НЕ працювати та утримувати родину...

Не наш знайомий? Бо 13 000 грн, це всього 310 дол. США на сімью. Тобто харчування печеною картоплею засмаженою на сонці.

знайомому на Філіпінах

Подивився, це він цей бомжатник орендує?
Те шо він купив, це буде коштувать такі самі гроші у якійсь найдорожчій країні, тунець біля 0.5 ойро банка, макарони 0.7 ойро 0.5 кг, фарш десь 5 ойро кіло.
Бурячки, рибу, рис він не купує, бо дорого.
Схоже він не тільки до стоматолога не ходе, бо дорого, а ще й зубну пасту не купує, бо теж дорого.
Дівчині бюджет на їжу помножить на 3, ось реальний бюджет, десь біля 300-400 ойро на місяць на людину.
Не знаю скільки він сплачує за бомжатник, але криси там точно є.
Хотів би подивиться на ту дівчину, яка погодиться з тим товаріСЧем там жить. Гадаю дівчини ніякої нема, не було і нє нада, бо дорого.
Це конєшно 3.14 і це є мрія flyman'а? :shock:
UPD: Спитав у ЧатЖПТ бюджет якщо оренда у цьому Себу, він сказав від 80 тис. песо до 120 тис. песо, ось і підрахуй.
Востаннє редагувалось Water в Чет 20 лис, 2025 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 23:06

Гештальд закритий

Water

Це конєшно 3.14 і це є мрія flyman'а? :shock:


Згідно блогу він так і живе. І теж там нема в витратах ні зубної пасти, ні шоколадки для Ізольди .
