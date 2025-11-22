|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 лис, 2025 12:14
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Справа в тому, що є Закон, який в таких випадках ЗОБОВ"ЯЗУЄ Пенсійний фонд додавати до пенсії таку суму, щоби КОЖЕН отримував не менше ніж 3036 гривень.
Таку суму встановлено на 2025 рік.
Це для тих, в кого 15+ років стажу. А якщо нема страхового стажу, то призначається не пенсія за віком, а соціальна допомога. Яка до 2361 (може бути й менше, якщо є інші джерела доходу)
akurt написав:
Я писав про ПЕНСІЮ, а не про "соціальну допомогу".
Відчуйте різницю.
Все ж таки мінмалка для працюючих 2361, а приходится працювати бо ні 2 ні 3 тис не достатні для виживання:
А пенсія інвалідам 2 чи 3-ої групи взагалі від 2093.
2
4
Додано: Суб 22 лис, 2025 13:11
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3.
Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.
Таке враження що ІТ-шку спеціально злили під час війни щоб держава з аграрно-чавунної не перетворилась в аграрно-технологічну.
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 13:15
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3.
Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.
І за кордоном до наших ФОП нормально відносяться. Кум без проблем ще 6 місяців працював на німців в Німеччині як наш ФОП, але як тільки став податковим резидентом - так одразу змусили перейти на їх податки. Зараз оптимізує їх податки. Каже, що окрім просто переходу із дружиною на 3+5 категорії є ще ціле поле для оптимізацій де більшість покупок списуються як "для виробничих потреб" і їх вираховують з прибутку. Правда каже, що з шефом-німцем дуже важко домовитися, щоб підписав.
У Польщі таке враження, що кожен другий ФОП. Хіба що при купівлі цигарок не питають "чек або рахунок?". Один співробітник розповідав, що його дівчина оформила собі ФОП і купила автівку (вживану та недорогу). До певної суми витрати на купівлю авто можна відняти від податкової бази. А ще пальне. Казав, що він і своє авто заправляє на її податковий номер - ніхто не перевіряє пробіг і не співставляє з кількістю придбаних літрів.
Додано: Суб 22 лис, 2025 13:59
Дюрі-бачі написав:
Взагалі темі оптимізації сплати податків якось дуже мало уваги приділяють українці в еміграції. А зазвичай можна зекономити купу грошей.
Як приклад: друг в Казахстані платив із зарплати 20%, хоча одна заява про те, що він податковий резидент і ставка зменшується до 10% (на більшість доходу )/15% (на дохід понад ~5 тис. $).
Визнання себе податковим резидентом Казахстану має і плюс, і мінус.
Плюс у тому, що ставка податку на зарплату зменшується.
Мінус у тому, що резидентство означає обов’язок сплачувати податок із усього світового доходу
Але якщо у людини немає інших доходів за межами Казахстану, крім зарплати, то фактично цього мінуса немає — він просто користується нижчою ставкою і економить гроші
Додано: Суб 22 лис, 2025 14:36
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3.
Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.
І за кордоном до наших ФОП нормально відносяться. Кум без проблем ще 6 місяців працював на німців в Німеччині як наш ФОП, але як тільки став податковим резидентом - так одразу змусили перейти на їх податки. Зараз оптимізує їх податки. Каже, що окрім просто переходу із дружиною на 3+5 категорії є ще ціле поле для оптимізацій де більшість покупок списуються як "для виробничих потреб" і їх вираховують з прибутку. Правда каже, що з шефом-німцем дуже важко домовитися, щоб підписав.
%% ФОП зараз зменшується. Думаю вже не сильно більше 50%
4
9
3
Додано: Суб 22 лис, 2025 15:19
претоr написав:
Визнання себе податковим резидентом Казахстану має і плюс, і мінус.
Плюс у тому, що ставка податку на зарплату зменшується.
Мінус у тому, що резидентство означає обов’язок сплачувати податок із усього світового доходу
Але якщо у людини немає інших доходів за межами Казахстану, крім зарплати, то фактично цього мінуса немає — він просто користується нижчою ставкою і економить грош
Шеф не визнавав нічого. Прийшли податківці і самі його визнали. А також донарахували 20% від зарплати з України за весь період, крім перших 6 місяців після першого приїзду в Казахстан. Потім, в результаті переписки податкових визнали, що 18% сплачено в Україні ПДФО, тому треба доплатити всього 2%. А от визнати що він резидент і тому має платити лише 10/15% відмовились, бо "треба було заяву вчасно подати". Також відмовились визнавати 1.5% військового збору як податок. А Українська податкова, за перші 6 місяців, нарахувала ПДФО, але зарахувала що він сплачений в Казахстані 20%, але зверху нарахувала 1.5% військовго збору і його не зарахувала.
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 19:09
Дюрі-бачі написав:
Взагалі темі оптимізації сплати податків якось дуже мало уваги приділяють українці в еміграції. А зазвичай можна зекономити купу грошей.
Як приклад: друг в Казахстані платив із зарплати 20%, хоча одна заява про те, що він податковий резидент і ставка зменшується до 10% (на більшість доходу )/15% (на дохід понад ~5 тис. $).
Это до поры до времени.
Вначале столько новой информации и столько надо сделать новых вещей, чтто голова кругом идет.
Кроме того, нет однозначных сигналов от окружающих.
Могу привести такой пример.
Мой предшественник по должности рассказал, что за первые полгода, отработанные в США он получил возврат налогов на 11куе.
А приехал он в августе месяце за 2 года до меня с женой и двумя детьми.
Я не поверил и начал расспрашивать других людей как это возможно.
И от всех слыщал одно и тоже. Этто нелегально, незаконно, мошенничество с налогами, зачем тебе это надо - тебе еще гражданство получать.
Ну, я такой - столько людей говорят одинаковые вещи, надо их послушать.
А знакомая из НДж вообще предложила сделать нам бесплатно нашу налоговую декларацию. У нас забот было навалом, сказали огромное спасибо и она нам сделала. Мы даже получили какие-то возвраты и были довольны.
ЧЕрез год хоть мы и немного, но не до конца разгреблись, но так и не нашли вовремя бухгалтера (еще и ковид, не хотелось куда-то ходить) и эта знакомая опять сделала нам декларацию и еще за один год.
Потом начало появляться время и дошли руки до того, чтобы смотреть Ютуб на налоговые темы. И тут мы поняли, что с нашим доходом в первые 3 года мы могли подаваться на 2 налоговые программы на детей, которые..."саупадениенедумаю"...в сумме давали выплаты...в те самые 11 куе. По 5,5 куе на ребенка.
Но нам уже доходы не позволяли поддаваться на эти программы.
Таким образом мы недополучили 33 куе налоговых возвратов.
Вот на моем примере показано почему ньюкамеры не интересуются вопросами налоговых оптимизаций и почему это все-таки надо делать.
Додано: Суб 22 лис, 2025 19:20
Еще одно видео в попытке объяснить персонажам с конкретно-образным мышлением как работают цифры
Додано: Суб 22 лис, 2025 19:58
Дюрі-бачі написав:
Шеф не визнавав нічого. Прийшли податківці і самі його визнали. А також донарахували 20% від зарплати з України за весь період, крім перших 6 місяців після першого приїзду в Казахстан. Потім, в результаті переписки податкових визнали, що 18% сплачено в Україні ПДФО, тому треба доплатити всього 2%. А от визнати що він резидент і тому має платити лише 10/15% відмовились, бо "треба було заяву вчасно подати". Також відмовились визнавати 1.5% військового збору як податок. А Українська податкова, за перші 6 місяців, нарахувала ПДФО, але зарахувала що він сплачений в Казахстані 20%, але зверху нарахувала 1.5% військовго збору і його не зарахувала.
Казахстан тут є унікальним, адже навіть для внутрішньої зниженої ставки 10–15% потрібна заява. 1,5% збір не зараховується, бо це не податок. Ви підняли цікаву тему: з точки зору України кожен її громадянин, який отримує іноземну зарплату, має сплачувати 5% військового збору, доки не доведе, що не є резидентом. Чи багато громадян це реально виконує? Це ще одне цікаве питання, але, мабуть, риторичне
