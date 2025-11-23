akurt написав:Така можливість гіпотетично існує, а на практиці перетворюється на пшик:
- спочатку людина збере купу документів про здійснену за навчання дитини (наприклад в університеті) оплату;
- потім все це треба здати в Податкову (ще якщо приймуть без зауважень і витримано терміни подачі документів);
- потім там зарито камінь в процедурі: повернення коштів буде в 2 етапи: в поточному році менша частка (здається в 15% від суми повернення) і залишок - в наступному році - а сумарно то буде стільки грошей, що може й не вистачить на Корвалол та квитки на маршрутку для відвідувань Податкової.
Так що реально така можливість існує, а реально отримати якісь гроші від держави - майже ні.
Дуже дивно. Мій аспірант подав заявку на податкову знижку за 2024 за навчання в аспірантурі у вересні 2025, а в жовтні отримав 18% вартості навчання (трохи менше 200$) на вказану картку (пройшло 1.5 місяці ).
Подавав все онлайн в кабінеті. Із "купи" документів треба було договір про навчання і квитанції із банку про оплату.
P.S. Податкова декларація в кабінеті заповнюється на 99% автоматично і з неї можна багато цікавого дізнатися про те, що знає про тебе податкова. Наприклад: я дізнався про свої доходи від з ОВДП, які в рази перевищують реальні...
Не розумію людей яким "лінь" за кілька хвилин отримати від держави кілька сотень $.
Єдиний випадок коли я б не робив цього - якщо б мав якісь чорні доходи які треба приховати від податкової.