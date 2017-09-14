RSS
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:З прізвища? Ну від вас я не ожидав...


Так вона народжена Дрейфус

Вона є дочкою акторки Паскаль Одре та музичного продюсера Френсіса Дрейфуса, а також племінницею співака Юга Офре та фізика Жан-Поля Офре.


Дрейфус — це прізвище, яке має єврейське походження і пов'язане з німецьким містом Трір (Drei-fluss) або з німецьким ідишем Dreifuss, що означає "триногий". Це прізвище відоме завдяки відомій "Справі Дрейфуса" та Альфреду Дрейфусу, а також іншим видатним особистостям, таким як актор Річард Дрейфус, філософ Хьюберт Дрейфус та колишня президентка Швейцарії Рут Дрейфус.


євреї можуть брати гоє-подібні прізвища, а навпаки наврядчи :mrgreen:

  Banderlog написав:Стєсняюсь спросіть а Світлана Гринчук симпатична лічно Вам?


Cпитали б вже краще про юлю, а то я олдскульний Світлану довелось гуглити :)
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 23 лис, 2025 22:10, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 22:04

  thenewepic написав:Це дані того ж рівня достовірності, що і один мільйон загиблих кацапів, про які репортує український генштаб.

ви про що взагалі?
ні про який мільйон+ дохлих кацапів Генштаб ніколи не писав.

Генштаб ЗСУ повідомляє про загальні бойові втрати, куди входять не тільки загиблі, але й поранені, полонені та зниклі безвісти.


поранених в різні періоди і на різних ділянках від 50% до 75%.

кстаті, хто знає скільки у кацапів сзч?
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 22:23

  Shaman написав:........
я зрозумів, пропагандист - це не образа. добре. але як на мене звертання на ти теж не образа, так що ;)
звертання на ти не образа.
Но мы не англичане, у которых сегодня есть только "you". У нас есть "ты" и "вы".
И есть вполне определённые правила их употребления. Что называется этикет.
Можно, конечно, наплевать. Но я априори считаю, что здесь собрались приличные люди, а не дворовые босяки. Хотя это, к сожалению, не всегда оправдано.
Так что смотрите...

нізменні інстинкти - це так. що ж тоді сказати про сучасну руську пропаганду? радянська базувалася хоч на утопічних, але красивих ідеях
Современная росс. пропаганда построена на лжи.
Тут нечего обсуждать.

тепер я нагадаю про Квебек. якось же співіснують, й з перекладами впоралися. тому нчого не заважало Україні в срср бути як Квебек в Канаді. але щось не склалося. тому зараз просто відновлюємо рівновагу, а далі подивимось. для молоді українська мова взагалі не проблема, в них немає цього - всі мають розмовляти зі мною по руські
К сожалению, аналогия не годится.
В Канаде всего 2 основных языка, которые обладают официальным статусом. Есть ещё масса языков, но они не обладают никаким статусом с точки зрения законов. Больше всего людей (более миллиона), для которых родной язык — севернокитайский язык и кантонский диалект. При населении 40 млн. При этом 18 % — билингвы, в равной степени владеющие обоими (англ. и фр.). Самая высокая пропорция билингвов — в Квебеке (46,4 %). Не знаю, какой % владеет обоими языками, пусть не в равной степени. Думаю высокая. А среди тех кому нужно, так, наверно, все. И не знаю, как в действительности решается вопрос с документами и пр. Возможно, в связи с хорошим знанием обоих языков вопрос вообще не стоит.
Но это 2 языка. В Союзе, если говорить только о языках "республиканского значения", их было 15. Уж не говоря о всяких татарах.
А вот сегодня, действительно, "нічого не заважає".

це ж Раша - гадаю, не беруть в школу, й все. будуть вчитися на дому. хто у мусульман найбільш освічений - мулли? я гадаю, ці правильному навчать 8)
А, может, не надо гадать?
"це ж Раша" это, безусловно, сильный аргумент. :)
Я не знаю, вы не знаете. Лучше не писать. Или сначала узнать.
Кроме того, это может быть специально для того, чтобы мигранты не приезжали с семьями. Возможно, РФ в этом не заинтересована.

ви свідомо перекручуєте. порівнюєте наших заробітчан зі схожою ментальністю, й хлопів з Центральної Азію з трошки нижчим рівнем освіти. й рівень володіння мови набагато вищий. проблема ще з релігійністю, яка провокує трошки неадекватну реакцію мусульман, особливо по відношенню до жінок - це одна з головних проблем. а хлопцям простіше дати собі раду. як там в шахах - декілька атак за білих
.....
Я ничего не перекручиваю
Вы слишком преувеличиваете достоинства наших заробитчан. Да, у мусульман есть некоторые особенности, но тоже люди. Далеко не все из них преступники. Так же, как наши далеко не все ангелы. А насчёт рівня володіння іноземними мовами вы что-то увлеклись. Разве что русским матерным. Это в совершенстве. Правда, не уверен, что среднеазиаты (бывшие наши) владеют хуже.

P.s. Пока писал был очередной налёт и наблюдал очередной пожар.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 22:27

  fox767676 написав:Вона є дочкою акторки Паскаль Одре

  Banderlog написав:Стєсняюсь спросіть а Світлана Гринчук симпатична лічно Вам?


Cпитали б вже краще про юлю, а то я олдскульний Світлану довелось гуглити :)
старієте.
Гуглити раніше треба було, коли вона з захисту соросясного захисту довкілля в міністри енергетики з освітою економіста. нє,
я понімаю що в них є інші таланти) но відчуйте матрицю... хоть задайтесь питанням шо то за таланти?
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 22:28

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:На такой план я бы согласился. Но вряд ли он удовлетворит РФ. Очень сомневаюсь.


Семен Семеныч, для того и писался :D
14. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса.
15. Украина становится членом Европейского Союза.

бредовые пункты 14 - морковка ослику на минном поле, 15 - вранье (если становится т.е. present сontinious - то процесс уже идет и он необратимый, а они глотку орбану не могут закрыть)
Выгонят Орбана и примут нас. :)
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:я понімаю що в них є інші таланти) но відчуйте матрицю... хоть задайтесь питанням шо то за таланти?

зовнішньо середнячок, бува і красивіше
але можливо ділова та інші харизми
на зорі трудової діяльності працював в середньому банку
там дівок було причому без дрескоду
одна в леопардовій сукні допомогала щось там шукати під столом що я уронив
оінша була в кожаних щтанах та ошийнику двір тримали на поверх поки я неспошаючи зі сходів спускався
але самий сок там була віце-президент по роботі з віп-клієнтамиє
майже правління
не красуня , але дуже харизматична, особливо голос
на ДР вона по офісному телефону зателефонувала поздоровити
і говорила , говорила, говорила так що я кончив під кінець розмови,хоча рука тримала трубку, інша в зощиті помітки робила.
Так шо вони вміють.
