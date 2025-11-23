Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3053305430553056> Додано: Нед 23 лис, 2025 20:14 akurt написав: Така можливість гіпотетично існує, а на практиці перетворюється на пшик:

- спочатку людина збере купу документів про здійснену за навчання дитини (наприклад в університеті) оплату;

- потім все це треба здати в Податкову (ще якщо приймуть без зауважень і витримано терміни подачі документів);

- потім там зарито камінь в процедурі: повернення коштів буде в 2 етапи: в поточному році менша частка (здається в 15% від суми повернення) і залишок - в наступному році - а сумарно то буде стільки грошей, що може й не вистачить на Корвалол та квитки на маршрутку для відвідувань Податкової.

Так що реально така можливість існує, а реально отримати якісь гроші від держави - майже ні.

Дуже дивно. Мій аспірант подав заявку на податкову знижку за 2024 за навчання в аспірантурі у вересні 2025, а в жовтні отримав 18% вартості навчання (трохи менше 200$) на вказану картку (пройшло 1.5 місяці ).

Подавав все онлайн в кабінеті. Із "купи" документів треба було договір про навчання і квитанції із банку про оплату.

P.S. Податкова декларація в кабінеті заповнюється на 99% автоматично і з неї можна багато цікавого дізнатися про те, що знає про тебе податкова. Наприклад: я дізнався про свої доходи від з ОВДП, які в рази перевищують реальні...

Не розумію людей яким "лінь" за кілька хвилин отримати від держави кілька сотень $.

Повідомлень: 5711 З нами з: 29.07.22 Подякував: 909 раз. Подякували: 641 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лис, 2025 20:40 Дюрі-бачі написав: P.S. Податкова декларація в кабінеті заповнюється на 99% автоматично і з неї можна багато цікавого дізнатися про те, що знає про тебе податкова. Наприклад я дізнався про свої доходи від брокерів з ОВДП, які в рази перевищують реальні...

Не розумію людей яким "лінь" за кілька хвилин отримати від держави кілька сотень $.

Єдиний випадок коли я б не робив цього - якщо б мав якісь чорні доходи які треба приховати від податкової.

Не розумію людей яким "лінь" за кілька хвилин отримати від держави кілька сотень $.

Я також вважаю що це якісь зайві страхи, але факт, мало хто знає, а ще менше користається.

Повідомлень: 7172 З нами з: 19.04.12 Подякував: 109 раз. Подякували: 1137 раз. Профіль 2 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лис, 2025 20:58 Re: Еміграція, заробітчанство Так. А ще декларація мені допомогла позбутись відомостей про нерухомість, яку давно переписав на маму, але податкова чомусь цього не бачила...

Повідомлень: 5711 З нами з: 29.07.22 Подякував: 909 раз. Подякували: 641 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лис, 2025 21:02 Shaman написав: rjkz написав: Еще одно видео в попытке объяснить персонажам с конкретно-образным мышлением как работают цифры

Повідомлень: 5711 З нами з: 29.07.22 Подякував: 909 раз. Подякували: 641 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лис, 2025 21:02 Shaman написав: rjkz написав: Еще одно видео в попытке объяснить персонажам с конкретно-образным мышлением как работают цифры

Чувак очень неплохо анализирует факты, явления и строит прогнозы.

Иногда ошибается.

Да, он использует свою ютуб площадку для рекламы себя любимого и своих "курсов".

Это многие делают.

И многие ютуберы написали книги.

Многие ютуберы имеют свои "мерчи".

Из тех, кого я смотрю, в порядке начала смотрения.

"дядя Миша" Портнов, Альберт Азимов, Сергей Ауслендер, доктор Петрик, и кто-то еще.

Да, я тоже прикинул, что если на его "ивентах", на которых он учит людей как "помочь ближнему избавиться от его дома и его проблем (это кстати, меня уже не шокирует как в Киеве, зачастую для "пациента" это лучший выход из ситуации)" присутствует 100-300 человек, которые заплатили по 1куе за участие, то в принципе бизнес на самой недвиге становится второстепенным.

Но мои представления о том как работают цифры в области недвиги, в увязке с жизненными обстоятельствами, практически полностью совпадают с его.

Он мне помог "дополнить картину".

Повторюсь, то что я не влез в мортгидж - он внес свою лепту в мое понимание того "как не стать его пациентом" и в результате считаю что в бОльшем плюсе, нежели был-бы живя в "своем" доме, который жрал-бы деньги в три горла и в любой момент мог перестать быть моим.

Инфоцыган? Это нормально для США делиться своим опытом и знаниями и получать за это деньги. Большинство ютубер ведут свои каналы для дохода.

Повідомлень: 18077 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8807 раз. Подякували: 5541 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лис, 2025 21:14 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Короче з-ща тах жалюгідних декількох тисяч неохота заморочуватись.

Неочікувано від Вас. Хіба що ті офіційні доходи ледве покривають навчання. Неочікувано від Вас. Хіба що ті офіційні доходи ледве покривають навчання.

Повідомлень: 3716 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 285 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лис, 2025 21:22 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: Еще одно видео в попытке объяснить персонажам с конкретно-образным мышлением как работают цифры

Чувак очень неплохо анализирует факты, явления и строит прогнозы.

Иногда ошибается.

Да, он использует свою ютуб площадку для рекламы себя любимого и своих "курсов".

Это многие делают.

И многие ютуберы написали книги.

Многие ютуберы имеют свои "мерчи".

Из тех, кого я смотрю, в порядке начала смотрения.

"дядя Миша" Портнов, Альберт Азимов, Сергей Ауслендер, доктор Петрик, и кто-то еще.

Да, я тоже прикинул, что если на его "ивентах", на которых он учит людей как "помочь ближнему избавиться от его дома и его проблем (это кстати, меня уже не шокирует как в Киеве, зачастую для "пациента" это лучший выход из ситуации)" присутствует 100-300 человек, которые заплатили по 1куе за участие, то в принципе бизнес на самой недвиге становится второстепенным.

Но мои представления о том как работают цифры в области недвиги, в увязке с жизненными обстоятельствами, практически полностью совпадают с его.

Он мне помог "дополнить картину".

Повторюсь, то что я не влез в мортгидж - он внес свою лепту в мое понимание того "как не стать его пациентом" и в результате считаю что в бОльшем плюсе, нежели был-бы живя в "своем" доме, который жрал-бы деньги в три горла и в любой момент мог перестать быть моим.

Инфоцыган? Это нормально для США делиться своим опытом и знаниями и получать за это деньги. Большинство ютубер ведут свои каналы для дохода.

Повідомлень: 3716 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 285 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лис, 2025 21:22 Дюрі-бачі написав: Дуже дивно. Мій аспірант подав заявку на податкову знижку за 2024 за навчання в аспірантурі у вересні 2025, а в жовтні отримав 18% вартості навчання (трохи менше 200$) на вказану картку (пройшло 1.5 місяці ).

Дуже дивно. Мій аспірант подав заявку на податкову знижку за 2024 за навчання в аспірантурі у вересні 2025, а в жовтні отримав 18% вартості навчання (трохи менше 200$) на вказану картку (пройшло 1.5 місяці ).

Ну я б не сказав, що дуже дивно.

Повідомлень: 11558 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4073 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лис, 2025 21:30 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ну я б не сказав, що дуже дивно

Повідомлень: 11558 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4073 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лис, 2025 21:30 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ну я б не сказав, що дуже дивно Ну я б не сказав, що дуже дивно

Повідомлень: 5711 З нами з: 29.07.22 Подякував: 909 раз. Подякували: 641 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лис, 2025 22:04 Дюрі-бачі написав: Так. А ще декларація мені допомогла позбутись відомостей про нерухомість, яку давно переписав на маму, але податкова чомусь цього не бачила...

Повідомлень: 5711 З нами з: 29.07.22 Подякував: 909 раз. Подякували: 641 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лис, 2025 22:04 Дюрі-бачі написав: Так. А ще декларація мені допомогла позбутись відомостей про нерухомість, яку давно переписав на маму, але податкова чомусь цього не бачила... Так. А ще декларація мені допомогла позбутись відомостей про нерухомість, яку давно переписав на маму, але податкова чомусь цього не бачила...

Повідомлень: 3563 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лис, 2025 22:15 Мені податок за земельну ділянку взагалі в Приваті 24 виплив. Що цікаво за лишні метри по не рухосості нічого не видно.

Не дарма зараз піднялась кампанія, щоб вносили данні по нерухомості в електронний реєстр. Видно, що було приватмзовано в 90 ті роки так не видно, а податкова не хоче заморочуватись, щоб самостійно переносити то в електронне форму. Тож за 12 квадратів поки за дупу не впіймали не плачу.

