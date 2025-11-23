Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3053305430553056 Додано: Нед 23 лис, 2025 22:18 Water написав: Дюрі-бачі написав: Так. А ще декларація мені допомогла позбутись відомостей про нерухомість, яку давно переписав на маму, але податкова чомусь цього не бачила... Так. А ще декларація мені допомогла позбутись відомостей про нерухомість, яку давно переписав на маму, але податкова чомусь цього не бачила...

До чого тут декларація, там в особистому кабінеті зразу все видно. У мене висить хата, яку я давно продав. Поки-що забив, не знаю як її позбутись. До чого тут декларація, там в особистому кабінеті зразу все видно. У мене висить хата, яку я давно продав. Поки-що забив, не знаю як її позбутись.



Пишите маляву в налоговую. Иногда помогает.

Прилагайте купчую, копию понятно. Не поможет-ногами идите.

Мне пришлось ногами ходить что бы заставить их начислять мне налог за участки. Пишите маляву в налоговую. Иногда помогает.Прилагайте купчую, копию понятно. Не поможет-ногами идите.Мне пришлось ногами ходить что бы заставить их начислять мне налог за участки. Господар Вельзевула

Это зачем?! Наоборот не видят, лучше сидеть и не отсвечивать. Это зачем?! Наоборот не видят, лучше сидеть и не отсвечивать. Bolt Додано: Нед 23 лис, 2025 23:20 Bolt написав: rjkz написав:

Чувак очень неплохо анализирует факты, явления и строит прогнозы.

Иногда ошибается.

Да, он использует свою ютуб площадку для рекламы себя любимого и своих "курсов".

Это многие делают.

И многие ютуберы написали книги.

Многие ютуберы имеют свои "мерчи".

Из тех, кого я смотрю, в порядке начала смотрения.

"дядя Миша" Портнов, Альберт Азимов, Сергей Ауслендер, доктор Петрик, и кто-то еще.

Да, я тоже прикинул, что если на его "ивентах", на которых он учит людей как "помочь ближнему избавиться от его дома и его проблем (это кстати, меня уже не шокирует как в Киеве, зачастую для "пациента" это лучший выход из ситуации)" присутствует 100-300 человек, которые заплатили по 1куе за участие, то в принципе бизнес на самой недвиге становится второстепенным.

Но мои представления о том как работают цифры в области недвиги, в увязке с жизненными обстоятельствами, практически полностью совпадают с его.

Он мне помог "дополнить картину".

Повторюсь, то что я не влез в мортгидж - он внес свою лепту в мое понимание того "как не стать его пациентом" и в результате считаю что в бОльшем плюсе, нежели был-бы живя в "своем" доме, который жрал-бы деньги в три горла и в любой момент мог перестать быть моим.

Инфоцыган? Это нормально для США делиться своим опытом и знаниями и получать за это деньги. Большинство ютубер ведут свои каналы для дохода.

Что "дядя Миша" рекламирует свою школу, может ему эти пару тысяч от ютуба в месяц и не делают погоду, но пуркуа-бы и не па. Что Виталий Мирошниченко, который снимает свою жизнь, чтобы свести концы с концами - ему надо 3-х детей кормить. Чувак очень неплохо анализирует факты, явления и строит прогнозы.Иногда ошибается.Да, он использует свою ютуб площадку для рекламы себя любимого и своих "курсов".Это многие делают.И многие ютуберы написали книги.Многие ютуберы имеют свои "мерчи".Из тех, кого я смотрю, в порядке начала смотрения."дядя Миша" Портнов, Альберт Азимов, Сергей Ауслендер, доктор Петрик, и кто-то еще.Да, я тоже прикинул, что если на его "ивентах", на которых он учит людей как "помочь ближнему избавиться от его дома и его проблем (это кстати, меня уже не шокирует как в Киеве, зачастую для "пациента" это лучший выход из ситуации)" присутствует 100-300 человек, которые заплатили по 1куе за участие, то в принципе бизнес на самой недвиге становится второстепенным.Но мои представления о том как работают цифры в области недвиги, в увязке с жизненными обстоятельствами, практически полностью совпадают с его.Он мне помог "дополнить картину".Повторюсь, то что я не влез в мортгидж - он внес свою лепту в мое понимание того "как не стать его пациентом" и в результате считаю что в бОльшем плюсе, нежели был-бы живя в "своем" доме, который жрал-бы деньги в три горла и в любой момент мог перестать быть моим.Инфоцыган? Это нормально для США делиться своим опытом и знаниями и получать за это деньги. Большинство ютубер ведут свои каналы для дохода.Что "дядя Миша" рекламирует свою школу, может ему эти пару тысяч от ютуба в месяц и не делают погоду, но пуркуа-бы и не па. Что Виталий Мирошниченко, который снимает свою жизнь, чтобы свести концы с концами - ему надо 3-х детей кормить.

На этом фоне интересно, где Юфорюшник раздрбыл 65 к$, чтобы взять кредит на дом под Чикагой. Не, ну я конечно понимаю, что у него маму Ритой зовут, но тем не менее. На этом фоне интересно, где Юфорюшник раздрбыл 65 к$, чтобы взять кредит на дом под Чикагой. Не, ну я конечно понимаю, что у него маму Ритой зовут, но тем не менее.



Не знаю о ком это.

Но 65 к - это относительно небольшие деньги для США.

Скажем так, знал одного чувака по Ю4Ю, он работал на 3-х работах+хэндименил, жил без семьи, снимал комнату за 800 баксов (некоторое время у кого-то жил вообще бесплатно). В сумме если ему верить, то у него получалось где-то 10 к в месяц. На тот момент был 2 года в США. Считайте сколько он может скирдовать. Не знаю о ком это.Но 65 к - это относительно небольшие деньги для США.Скажем так, знал одного чувака по Ю4Ю, он работал на 3-х работах+хэндименил, жил без семьи, снимал комнату за 800 баксов (некоторое время у кого-то жил вообще бесплатно). В сумме если ему верить, то у него получалось где-то 10 к в месяц. На тот момент был 2 года в США. Считайте сколько он может скирдовать. rjkz

Повідомлень: 18079 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8807 раз. Подякували: 5541 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лис, 2025 23:24 Bolt написав: Мені податок за земельну ділянку взагалі в Приваті 24 виплив. Що цікаво за лишні метри по не рухосості нічого не видно.

Не дарма зараз піднялась кампанія, щоб вносили данні по нерухомості в електронний реєстр. Видно, що було приватмзовано в 90 ті роки так не видно, а податкова не хоче заморочуватись, щоб самостійно переносити то в електронне форму. Тож за 12 квадратів поки за дупу не впіймали не плачу. Мені податок за земельну ділянку взагалі в Приваті 24 виплив. Що цікаво за лишні метри по не рухосості нічого не видно.Не дарма зараз піднялась кампанія, щоб вносили данні по нерухомості в електронний реєстр. Видно, що було приватмзовано в 90 ті роки так не видно, а податкова не хоче заморочуватись, щоб самостійно переносити то в електронне форму. Тож за 12 квадратів поки за дупу не впіймали не плачу.



Как мне рассказывал когда-то мой риелтор, то что было до 2013 года (ЕМНИП), лежит в бумажном виде и 2 девочки в перерывах между кофеем и перекуром вводят это в систему.

Но если с этим какие-то телодвижения, то заинтересованная сторона стимулирует это вводить и потом делать сделку.

Так что если не чипать, то оно может появиться не скоро. Как мне рассказывал когда-то мой риелтор, то что было до 2013 года (ЕМНИП), лежит в бумажном виде и 2 девочки в перерывах между кофеем и перекуром вводят это в систему.Но если с этим какие-то телодвижения, то заинтересованная сторона стимулирует это вводить и потом делать сделку.Так что если не чипать, то оно может появиться не скоро. rjkz

