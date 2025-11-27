RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3056305730583059>
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 10:07

А що пан flyman взагалі знає, що таке "кондиціонер"?
Мабуть, десь бачив - що раптом згадав...

Ну, про Туреччину мiг би і не згадувати - його час пройшов, треба було маячнею не займатися на пару з дома нарваними нездалами з вересня 2018 року по червень 2021 року...
Круто його тоді "вкинули" ті андруси, таку бздуру всі разом несли...
А гречний - в ті далекі часи - flyman не зрозумів, в яку дупу його тягнуть...
Зафундували його таки...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11570
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4073 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 10:46

Африка допоможе

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:Китайцы мудрые. Вместо того, чтобы воевать, как дикари, они захватывают мир, постепенно его заселяя 😁

У них стався збій і з демографією ще гріше зараз ніж у нас.


тому що 996 і "вільний ринок вареників"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41599
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 04:10

Еміграція, заробітчанство

News from Turkey

Сьогодні залишаю свою квартиру в Анталії та повідомляю про це сусідку: класичний ІТ-ник.
Але не зовсім.
Мешкає в Анталії а працює на США.
Займається логістикою для компанії в San Francisco.
Тому працює ночами.
Як мені написали щойно із San Francisco:
«Але працювати на штати і не жити в штатах це найвигідніше що може бути!»

Бач як воно складається гра в доміно: один фахівець присвятив багато років свого життя на вивчення інфляції в тих 197 країнах світу, де ніколи не був і вже ніколи не буде.
Свої дослідження виклав у 415 950 повідомленнях на цьому форумі.
А хтось не хлопав вухами та не стрибав на місті: забезпечив собі квартиру в безпечному місці та роботу за отриманою спеціальністю.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11570
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4073 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 08:42

про роботу в USA в корпо

про роботу в USA в корпо
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41599
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 17:33

Еміграція, заробітчанство

News from Switzerland

В ці дні перебуваю в Женеві - спілкуюся з нашими українцями.
Зростає кількість тих, хто хоче отримати Тимчасовий захист у Франції.
Ну я би не сказав, що у Франції медом намазано, але люди їдуть та їдуть.

Із спілкування:
Питання: що треба, щоби отримати Тимчасовий захист у Франції?
Відповідь: Ваш паспорт з печаткою перетину українського (!) кордону. Якщо був захист в іншій країні Європи: закриття захисту в іншій країні. Або (!) докази перебування в Україні з 2022 року. Офіційна адреса проживання у на Ваше ім'я.

Питання: де можна оформити Тимчасовий захист?
Відповідь: в Префекиурі того міста, де ви знайшли житло або хтось із приятелів/родичів надає житло. В префектурі можуть хотіти докази перебування від початку війни в Україні: фото під місцевими відомими місцями з датою зробленого фото, направлення до лікаря, результати обстеження, квитанції оплати комунальних, квитанції купівлі речей , тобто максимальні докази присутності в Україні з 2022 по 2025 роки.

Чисто для інформації. На тему гілки.

Примітка: Тимчасовий захист у Франції надає право працювати.

P.S. Окреме питання: отримання Тимчасового захисту тими, хто СЗЧ. Є і такі.
Крім того: у Франції українець зобовʼязаний подавати щорічну Декларацію про прибутки.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11570
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4073 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 17:51

  flyman написав:про роботу в USA в корпо

Скільки ж в тебе вільно часу, що ти встигаєш слухати цю нудятину, ще й таку довжелезну.
Кочевник
 
Повідомлень: 2528
З нами з: 16.02.17
Подякував: 405 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 18:32

  Кочевник написав:
  flyman написав:про роботу в USA в корпо

Скільки ж в тебе вільно часу, що ти встигаєш слухати цю нудятину, ще й таку довжелезну.

В рази більше сміття він приносить на воєнну гілку. Працевлуштуйте цого нарешті.
Звичайно 250 к гр які він просить йому не дадуть, але хоч 1 кує. Аби не байдикував і поїв щось
Hotab
 
Повідомлень: 17241
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 20:34

  Кочевник написав:
  flyman написав:про роботу в USA в корпо

Скільки ж в тебе вільно часу, що ти встигаєш слухати цю нудятину, ще й таку довжелезну.

Учасники Фінансового форуму України просто повинні пишатися таким фахівцем.
Дивіться: сидячі роками в напівпідвалі в Бучі - зміг підготувати до видання тритомне (!) наукове дослідження «Інфляція в тих 197 країнах світу, де я ніколи не був і вже ніколи не буду».
Зараз - як вісі помітили - активізував теоретичну - підкреслюю - теоретичну - роботу над ліквідацією недоліків наявності цнотливості у дівчат з Філіппін.
Працює людина…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11570
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4073 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 21:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Стосовно Філіппін, просто загуглив real philippines
https://www.youtube.com/watch?v=1Wa4kad0rjo
Достатньо подивитись перші 3 хвилини.
Water
 
Повідомлень: 3569
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 21:21

  Water написав:Стосовно Філіппін, просто загуглив real philippines
https://www.youtube.com/watch?v=1Wa4kad0rjo
Достатньо подивитись перші 3 хвилини.

Не важливо які вони. Головне що дешево. Це все що цікавить Флайманів-халамидників.
Але у мене є підозра, що коли Флайман нарешті доїде колись на ШРТ до філіпін, то шукаючи серед 100+ мільйонів філіппінців кліtor, він знайде його у Ночкіна лише.
Hotab
 
Повідомлень: 17241
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 3056305730583059>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.