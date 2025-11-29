Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:А хто казав, що вже є в масвиробництві та продається? Думаю, спочатку буде як з Теслою, по замовленню наперед, а через який час піде в ширнармаси, а потім і китайці підтягнуться.
До чого тут Тесла? Поки-що Теслу особисто я не планую купувать. Ти купив Теслу? Ось коли буде такий будинок продаватись, ось тоді і подивимось. Дерев`яні будинки можна купить, але нормальний ніяк не 10 тис. Модульні будинки, тіпа вагончик будівельника не розглядав такий варіант? Особисто мені подобається шось таке: https://www.hymer.com/de/en/motorhomes/ ... -blackline але в нас не розвинена інфраструктура для таких будинків, плюс ціна ніяк не 10 тис.
Я дивився модульні будинки під дачу, то 35 м під ключ коштує біля 33 тис Євро. І це без земельної ділянки і без комунікацій! А тут хочуть продавати високотехнологічний будинок за 8 кує... Звичайно подивимся, але якщо його все-таки будуть продавати, це зруйнує багато економік, в тому числі економіку США де все тримається на мортгейджах на будинки з гівна і палок за 500 кує.
Китайці шось пропонують: https://www.made-in-china.com/products- ... Homes.html але це потрібно дивитись, бо там можливо нічого немає, ніякого утеплення. Ти ж розумієш, є вартість матеріалів. Наприклад, сонячні панелі та накопичувач. Для будинку це мінімум 10 штук, при вартості всього будинку 10, це Маск буде собі в збиток продавать? Плюс земля, дивлячись де, не кажучі вже за комунікації, чи воду дощову воно буде збирать? А якщо дощів нема, переробляти використану воду?
Я НЕ розумів та НЕ розумію, навіщо шановне панство дивиться фільми в "Флаймановому кінозалі" - ще й від психопатів та мало того - як виявилося - річної (!) давнини. Прямо дійсно нема чим зайнятися. Я аж бачу, як директор кінозалу посміхається: квитки на фуфло продано вдало!
Вище панове згадали компанію Тесла та Ілона Маска. Це добре: все ж 21-е сторіччя - треба рівнятися на розумних.
Ось що написали сьогодні наші українці, які замовили собі нову Тесла Y: - Вчора нам Tesla надала VIN - code машини. Доставка у другій половині грудня. Можна вже страховку оформляти. Кредит уже оформили. Все через мобільний додаток. Мережі дилерів вони не мають. Нікуди ходити і не перед ким принижуватись не треба. Весь процес покупки складається із 10 кроків. Ми вже 6/10 зробили. Чекаємо на фінальну дату отримання.
P.S. Наведено цитати без редагування. Мені трохи різало слух слово "принижуватись" - не розумію, чого сам така реакція на салони дилерів, але написано як написано.
Те шо я особисто знаю, крім лікування травами, це все 3.14сець 3.14сецом. Подивився перші 6 хвилин, далі дивитись чи ні- не знаю, бажання ніякого немає, але спробую прокоментувать ці хвилини. Мене на жалість не розведеш, чому? Тому-що жила така собі пані з біохакінгу НЛП, горя не знала і тут вирішила поїхать у 25 країн. Чому-б ні, поїхала так поїхала. Але вона розповідає шо її, мамкину квіточку взяли, викопали і переседили до пальм з камінням. Люба пані з юнгіанського аналізу, якби тебе так москалі викопали, спаливши все шо у тебе було і повертатись побі нема куди, то за які 25 країн ти розповідаєш? Далі, Хорватія, якій гурток, куди ти ходила, саме головне, де ти шукала інфу за цей гурток, на москальській мові, та на цій-же мові по ФБ? Ти знайшла те шо шукала і нічого більше. Москалі є, іноді їх спеціально потрібно пошукать, я тебе вітаю, тобі це вдалось. Не знаю, чи дивитись далі, бо вона шось за інтеграцію розповіла, інтеграція яка, у 25 країнах? Якими мовами володіє ця пані з мікродозингу? Можливо ще подивлюсь, за УЗ цікаво. UPD: Додивився до УЗ, в Європі мало які потяги мають окреме купе, це нічні потяги, але вони існують. Ціна такого окремого купе не дешево. Зателефонувать можливо, практично всі дзвінки для спілкування з живою людиною платні. Також часто вказують години роботи, якщо написано до 21:00, то ніхто не відповість. Якщо банк і шось дуже терміново, то бувають варіанти, але в основному все через додатки. Особисто я спілкувався з Австрійською залізницею, у мене була поважна причина, через яку я не встиг на потяг. Я не знайшов телефон підтримки, а на сайті було вікно звернення, написав, зразу відповів чат-бот, є купа варіантів за номером квитка, у мене була можливість скасувать ций квиток і придбать новий, вже не пам`ятаю чи була якась комісія, вроді зовсім без комісії. Все, я спокійно отримав новий квиток і поїхав наступним потягом. Без спілкування будь з ким на вокзалі, або за телефоном. Хоча на вокзалах буває можливість спілкування, дивлячись який вокзал, бо буває шо немає ніякого залу очікування, нікого ніде, квитки в квитковому автоматі, шось поїсти- автомат.
rjkz написав:Поэтому...посидела-бы эта мадама где она там была несколько лет и постепенно привыкла.
ага, моя доця исходила на гуано про "бюрократию" в Украине, но живя уже овер 10 лет в Италии имея гражданство теперь с ностальгией вспоминает про украинских "бюрократов" из системы здравоохраниения а особенно про сервис ЦНАП)))