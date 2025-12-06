Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?
Це як на стакан дивитися - чи він наполовину повний, чи порожній. За 1250 доларів в Польщі ти зможеш найняти 1 кріпака, а в Україні 6. Якщо ти кріпак, то так - кріпаку краще в Польщі, а якщо ти пан, то в Україні кріпаків в 6 разів більше
BIGor написав:Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?
200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎
Дурощі пишете. Наприклад в мене нема власного житла ні там ні там, якщо взяти Львів як аналог Кракова - то що можна орендувати і як купити продукти за 200 дол у Львові? Це навіть флайман не зможе прожити у Львові без власного житла на мінімалку.
BIGor написав:Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?
200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎
Дурощі пишете. Наприклад в мене нема власного житла ні там ні там, якщо взяти Львів як аналог Кракова - то що можна орендувати і як купити продукти за 200 дол у Львові? Це навіть флайман не зможе прожити у Львові без власного житла на мінімалку.
В нас в селі картоплю можна по 7, 50 купити. Тобто на 200 баксів більше тони. Вже якось зиму можна пересидіти. Я знаю, що білоруські ІТівці які в нас жили перед війною і втікли до Кракова, там на голові в яких ось друзів жили бо дорого було орендувати.
Bolt написав:В нас в селі картоплю можна по 7, 50 купити. Тобто на 200 баксів більше тони.
В Бідронці на цьому тижні картопля по 0,99 зл. На мінімалку в 1250 дол. поляк може купити 4,6 тони картоплі. Я вже мовчу про ціни в селі чи в гуртівні.
Bolt написав:Я знаю, що білоруські ІТівці які в нас жили перед війною і втікли до Кракова, там на голові в яких ось друзів жили бо дорого було орендувати.
Щось брешуть вони або невдахи, по Кракову цифри такі, середня ЗП 11 тис. зл (https://krakow.stat.gov.pl/zakladka2/), на руки хай буде 7500 зл. Оренда середньої 1 к - 3000 зл. Виходить тільки з середньої ЗП можна орендувати 1к квартиру, ще половина лишится. У випадку коли орендує сім'я ситуація ще краще, на оренду у них вийде менше 25% всього доходу.
Bolt написав:В нас в селі картоплю можна по 7, 50 купити. Тобто на 200 баксів більше тони.
В Бідронці на цьому тижні картопля по 0,99 зл. На мінімалку в 1250 дол. поляк може купити 4,6 тони картоплі. Я вже мовчу про ціни в селі чи в гуртівні.
Bolt написав:Я знаю, що білоруські ІТівці які в нас жили перед війною і втікли до Кракова, там на голові в яких ось друзів жили бо дорого було орендувати.
Щось брешуть вони або невдахи, по Кракову цифри такі, середня ЗП 11 тис. зл (https://krakow.stat.gov.pl/zakladka2/), на руки хай буде 7500 зл. Оренда середньої 1 к - 3000 зл. Виходить тільки з середньої ЗП можна орендувати 1к квартиру, ще половина лишится. У випадку коли орендує сім'я ситуація ще краще, на оренду у них вийде 25% всього доходу.
Податки, зуси заплатить і вже не 1250 дол.Я якщо ще хата в оренді, то взагалі дупа.
BIGor написав:Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?
Це як на стакан дивитися - чи він наполовину повний, чи порожній. За 1250 доларів в Польщі ти зможеш найняти 1 кріпака, а в Україні 6. Якщо ти кріпак, то так - кріпаку краще в Польщі, а якщо ти пан, то в Україні кріпаків в 6 разів більше
Зрозуміло, значить я кріпак.
Зате в вас чиста совість - ви нікого не надурювали, не купляли за копійки чужу працю, щоб потім продати х10, не здавали в оренду кріпакам те що вам дісталося від держави задарма - можете пишатися з того
BIGor написав:На мінімалку в 1250 дол. поляк може купити 4,6 тони картоплі.
А скільки поляк зможе кілометрів на убері проїхати по Кракову за 1250?
Востаннє редагувалось 2587715 в Суб 06 гру, 2025 12:59, всього редагувалось 1 раз.
оренда кімнати після вмершої бабки у Львові за 3500 грн. - це вершина успіху помоєму
Звідки ви зробили висновок, що бабка померла?! Там здається кімната в двушці. Бабця живе в сусідній кімнаті і буде контролювати, щоб ви приходили не пізніше дев"ятої і спускали за собою воду в туалеті. 😺