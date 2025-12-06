Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3071307230733074> Додано: Суб 06 гру, 2025 15:19 flyman написав: Bolt написав: BIGor написав: Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак? Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?

200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎 200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎

і ще $50 можна захом"ячити

https://fi202x.blogspot.com/2025/12/166-2025.html і ще $50 можна захом"ячити

Чувак переплатив за подарунок. Я в своєму СТ два відра горіхів назбирав, хоча на моїй ділянці немає жодного. 😎 Чувак переплатив за подарунок. Я в своєму СТ два відра горіхів назбирав, хоча на моїй ділянці немає жодного. 😎 Bolt Повідомлень: 3766 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 15:22 2587715 написав: Бетон написав: У нас в гимназии в центре Киева училка булила детей класса мой дочери. Придумала какую-то свинячью парту. Её конечно уволили, но дочь в Украине в нашем обществе детей чувствовала себя намного хуже, чем в Польше, а тем более в Ирландии. У нас в гимназии в центре Киева училка булила детей класса мой дочери. Придумала какую-то свинячью парту. Её конечно уволили, но дочь в Украине в нашем обществе детей чувствовала себя намного хуже, чем в Польше, а тем более в Ирландии. Но в центре Киева вашу дочь вряд ли пырнут ножом в автобусе за то что у нее белый цвет кожи Но в центре Киева вашу дочь вряд ли пырнут ножом в автобусе за то что у нее белый цвет кожи

И не обзовут "клятым свиноедом" , за то, что ешь канапку с полядвицей, как как в некоторых школах Германии. И не обзовут "клятым свиноедом" , за то, что ешь канапку с полядвицей, как как в некоторых школах Германии. Bolt Повідомлень: 3766 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 15:26 Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше. 2587715 написав: akurt написав: Скільки би панове не сперечалися про те, де краще жити та де кращі ціни - не вдасться прийти до єдиного знаменника. Скільки би панове не сперечалися про те, де краще жити та де кращі ціни - не вдасться прийти до єдиного знаменника. Сперечаються де краще жити лише ті кому погано жити. Тим кому добре там де вони є - просто живуть життя Сперечаються де краще жити лише ті кому погано жити. Тим кому добре там де вони є - просто живуть життя



Повідомлень: 18092 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8811 раз. Подякували: 5544 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 17:21 flyman написав: 2587715 написав: BIGor написав: Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу. Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу. Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.



Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.



Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам

На чужині є таке поняття, як "generation welth", якщо в тебе у спадок є "бабушатнік" в умовному Лондоні/Парижі/whatever то ти не такий бідний, як переважна більшість емігрантів (не Міндічів/Ахметових).

Хоча Коля-rjkz вирішив, що його дітям посміхнеться доля в NY/USA.

Bigor як був в неньці безхатченком, так і в Польщі "бомжує" На чужині є таке поняття, як "generation welth", якщо в тебе у спадок є "бабушатнік" в умовному Лондоні/Парижі/whatever то ти не такий бідний, як переважна більшість емігрантів (не Міндічів/Ахметових).Хоча Коля-rjkz вирішив, що його дітям посміхнеться доля в NY/USA.Bigor як був в неньці безхатченком, так і в Польщі "бомжує"



У Нины-закипало был момент в Шарлотт, когда она пыталась обратиться к адвокату.

У меня тоже был подобный момент.

В НЙ есть юридическая помощь для малоимущих. Мы под нее не проходим.

А адвокаты берутся или за треть от отсуженной суммы или ты должен платить.

Чтобы говорить о трети, то адвокат должен быть в значительной степени уверен, что дело выигрыщное.

Если он не уверен, то или откажется или будет брать почасово.

Вот мы обратились, нас выслущали.

Сказали, мы не видим у вас однозначно выигрыщного кейса.

Если хотите продолжать, то адвокат берет 540 долларов в ...час.

Мы так подумали-подумали, что кроме морального удовлетворения мы можем потерять дохера времени и денег и не стали в это ввязываться.

Но сделали выводы и старший пошел в хайскул на юридическую программу.

Может будет поступать в ло-каледж.

Одно могу сказать точно - как минимум таких проблем с Инглишем как у нас у них не будет. Вернее их уже нет. Есть проблемы с русским. Старший еще более менее, а младший начинает психовать, когда мы пытаемся ему объяснить математику или физику на русском - "Я вас не понимаю, на английском объясните".

А когда он что-то говорит, тто это смесь русских и английских слов - ему не хватает словарного запаса, чтобы говорить на языке.

Собственно, свобода владения лангуаге - это главный барьер для того чттобы достигнуть того, что хочешь. Конечно, нужны профессиональные знания и квалификация, но без свободного Инглиша, они не очень много чего стоят.

Есть вариант работать на "русский бизнес", но он никогда или почти никогда не будет платить столько, сколько можно найти в америкаснком бизнесе.

У Нины-закипало был момент в Шарлотт, когда она пыталась обратиться к адвокату.

У меня тоже был подобный момент.

В НЙ есть юридическая помощь для малоимущих. Мы под нее не проходим.

А адвокаты берутся или за треть от отсуженной суммы или ты должен платить.

Чтобы говорить о трети, то адвокат должен быть в значительной степени уверен, что дело выигрыщное.

Если он не уверен, то или откажется или будет брать почасово.

Вот мы обратились, нас выслущали.

Сказали, мы не видим у вас однозначно выигрыщного кейса.

Если хотите продолжать, то адвокат берет 540 долларов в ...час.

Мы так подумали-подумали, что кроме морального удовлетворения мы можем потерять дохера времени и денег и не стали в это ввязываться.

Но сделали выводы и старший пошел в хайскул на юридическую программу.

Может будет поступать в ло-каледж.

Одно могу сказать точно - как минимум таких проблем с Инглишем как у нас у них не будет. Вернее их уже нет. Есть проблемы с русским. Старший еще более менее, а младший начинает психовать, когда мы пытаемся ему объяснить математику или физику на русском - "Я вас не понимаю, на английском объясните".

А когда он что-то говорит, тто это смесь русских и английских слов - ему не хватает словарного запаса, чтобы говорить на языке.

Собственно, свобода владения лангуаге - это главный барьер для того чттобы достигнуть того, что хочешь. Конечно, нужны профессиональные знания и квалификация, но без свободного Инглиша, они не очень много чего стоят.

Есть вариант работать на "русский бизнес", но он никогда или почти никогда не будет платить столько, сколько можно найти в америкаснком бизнесе.

Та-же Нина, которая нихрена не знает и не умеет, но свободно спикает, смогла находить неплохие вакансии в корпоративном секторе.

Мы так подумали-подумали, что кроме морального удовлетворения мы можем потерять дохера времени и денег и не стали в это ввязываться. Если хотите продолжать, то адвокат берет 540 долларов в ...час.Мы так подумали-подумали, что кроме морального удовлетворения мы можем потерять дохера времени и денег и не стали в это ввязываться. А в Штатах есть культура закрытых ЖК? Ну то есть чтоб жить в высотке с видом на океан, где все под камерами, на магнитах, а в подземном паркинге машина, которую валет подает и принимает прямо у лифта? Или только свой дом, в который к тебе через окно в любой день может нигер с ножом и непонятными намерениями заползти? А в Штатах есть культура закрытых ЖК? Ну то есть чтоб жить в высотке с видом на океан, где все под камерами, на магнитах, а в подземном паркинге машина, которую валет подает и принимает прямо у лифта? Или только свой дом, в который к тебе через окно в любой день может нигер с ножом и непонятными намерениями заползти? 2587715

Повідомлень: 290 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 18:52 2587715 написав: rjkz написав: Если хотите продолжать, то адвокат берет 540 долларов в ...час.

Мы так подумали-подумали, что кроме морального удовлетворения мы можем потерять дохера времени и денег и не стали в это ввязываться. Если хотите продолжать, то адвокат берет 540 долларов в ...час.Мы так подумали-подумали, что кроме морального удовлетворения мы можем потерять дохера времени и денег и не стали в это ввязываться. А в Штатах есть культура закрытых ЖК? Ну то есть чтоб жить в высотке с видом на океан, где все под камерами, на магнитах, а в подземном паркинге машина, которую валет подает и принимает прямо у лифта? Или только свой дом, в который к тебе через окно в любой день может нигер с ножом и непонятными намерениями заползти? А в Штатах есть культура закрытых ЖК? Ну то есть чтоб жить в высотке с видом на океан, где все под камерами, на магнитах, а в подземном паркинге машина, которую валет подает и принимает прямо у лифта? Или только свой дом, в который к тебе через окно в любой день может нигер с ножом и непонятными намерениями заползти?



Не совсем понимаю к чему вопрос, но да, есть.

Как раз у меня по работе есть посещения в том числе и такого билдинга.

Подземный паркинг, пару десятков "квартир" если можно так сказать, свой причал для яхт (сейчас там только 3 яхты, на зиму владельцы яхтуют на юг США), шикарный бэкярд с зонами отдыха, барбекью и тп,видеонаблюдение везде (правда этим трудно кого-то удивить, это почти везде, обычно покрывается камерами не только наружная часть территории, но и все общие зоны в билдингах, включая лифты, общие корридоры со всеми закутками и со всех сторон входы-выходы и тп).

Коммьюнити эрия, включает детскую "комнату" (метров 150+ квадратных), тренажерный зал, там еще был бассейн, но они его забетонировали и сделали типа кинотеатра. Сауна, лаунж зона на крыше.

И шо? К чему вопрос?

Или вызывают такси на газу?



Кстати, насчет афроамериканцев, которые залезают с ножом.

Это далеко не везде.

Сын знакомых во время ковида купил дом в Берген каунти НДж.

Прожил там пару лет уже, когда через бэкярд зашла незнакомая женщина на его кухню. Мы там пару раз гостили по несколько дней, поэтому знаю где и что.

Ни дом ни гараж ни машину он не закрывает. Но камеры тоже есть.

И видео сигнализация дала ему сигнал на смартфон, что кто-то проник.

Он тут-же вызвал полицию.

Они приехали менее чем через 5 минут.

И задержали "преступницу".

Ей оказалась родственница бывших владельцев, которые тоже не закрывали дом и она по обычаю подъехала со стороны бэкярда и зашла в гости без предупреждения.

Так что где-то залазят с ножом, а где-то не закрывают двери домов и машины.

Не совсем понимаю к чему вопрос, но да, есть.

Как раз у меня по работе есть посещения в том числе и такого билдинга.

Подземный паркинг, пару десятков "квартир" если можно так сказать, свой причал для яхт (сейчас там только 3 яхты, на зиму владельцы яхтуют на юг США), шикарный бэкярд с зонами отдыха, барбекью и тп,видеонаблюдение везде (правда этим трудно кого-то удивить, это почти везде, обычно покрывается камерами не только наружная часть территории, но и все общие зоны в билдингах, включая лифты, общие корридоры со всеми закутками и со всех сторон входы-выходы и тп).

Коммьюнити эрия, включает детскую "комнату" (метров 150+ квадратных), тренажерный зал, там еще был бассейн, но они его забетонировали и сделали типа кинотеатра. Сауна, лаунж зона на крыше.

И шо? К чему вопрос?

Или вызывают такси на газу?

Кстати, насчет афроамериканцев, которые залезают с ножом.

Это далеко не везде.

Сын знакомых во время ковида купил дом в Берген каунти НДж.

Прожил там пару лет уже, когда через бэкярд зашла незнакомая женщина на его кухню. Мы там пару раз гостили по несколько дней, поэтому знаю где и что.

Ни дом ни гараж ни машину он не закрывает. Но камеры тоже есть.

И видео сигнализация дала ему сигнал на смартфон, что кто-то проник.

Он тут-же вызвал полицию.

Они приехали менее чем через 5 минут.

И задержали "преступницу".

Ей оказалась родственница бывших владельцев, которые тоже не закрывали дом и она по обычаю подъехала со стороны бэкярда и зашла в гости без предупреждения.

Так что где-то залазят с ножом, а где-то не закрывают двери домов и машины.

Страна контрастов.

Они приехали менее чем через 5 минут. Он тут-же вызвал полицию.Они приехали менее чем через 5 минут. Это все хорошо только в рассказах эмигрантов прочитавших рекламные брошюры. На деле в полиции бы ему сказали - когда убъют тогда и приходите, потому что свободных машин нет, а у округа ограниченное финансирование на полицию. Судя по трукраймам цветные там белых режут как свиней. И если живешь не в каком-то ультра-дорогом районе, с моргиджем от 10 тыс в мес, что нашим нищим совкам как правило не по карману, то есть хороший шанс быть ограбленным или убитым.



Не понял про яхты - марины это отдельная заводь, которая занимает очень много места, Их как правило не более пары штук на город, и отдельная высотка иметь собственный причал для яхт никак не может - просто далеко не все увлекаются яхтингом - потому это просто бессмысленно чисто экономически.

Это все хорошо только в рассказах эмигрантов прочитавших рекламные брошюры. На деле в полиции бы ему сказали - когда убъют тогда и приходите, потому что свободных машин нет, а у округа ограниченное финансирование на полицию. Судя по трукраймам цветные там белых режут как свиней. И если живешь не в каком-то ультра-дорогом районе, с моргиджем от 10 тыс в мес, что нашим нищим совкам как правило не по карману, то есть хороший шанс быть ограбленным или убитым.

Не понял про яхты - марины это отдельная заводь, которая занимает очень много места, Их как правило не более пары штук на город, и отдельная высотка иметь собственный причал для яхт никак не может - просто далеко не все увлекаются яхтингом - потому это просто бессмысленно чисто экономически.

Так что здесь кажется вы уже немного сочиняете, да и не только здесь.

Повідомлень: 290 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 20:14 2587715 написав: А скільки поляк зможе кілометрів на убері проїхати по Кракову за 1250? А скільки поляк зможе кілометрів на убері проїхати по Кракову за 1250?

В мене від будинку до центру десь 10-12 км. Убер зазвичай показує 40-45 злотих. Один раз було 60+.

Ось в цей момент від 39 злотих за 12 км. В мене від будинку до центру десь 10-12 км. Убер зазвичай показує 40-45 злотих. Один раз було 60+.Ось в цей момент від 39 злотих за 12 км. Gastarbaiter Повідомлень: 3830 З нами з: 26.02.18 Подякував: 710 раз. Подякували: 628 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 21:32 Gastarbaiter написав: 2587715 написав: А скільки поляк зможе кілометрів на убері проїхати по Кракову за 1250? А скільки поляк зможе кілометрів на убері проїхати по Кракову за 1250?

В мене від будинку до центру десь 10-12 км. Убер зазвичай показує 40-45 злотих. Один раз було 60+.

Ось в цей момент від 39 злотих за 12 км. В мене від будинку до центру десь 10-12 км. Убер зазвичай показує 40-45 злотих. Один раз було 60+.Ось в цей момент від 39 злотих за 12 км.

За Францію, тупо вказав Lyon-Dijon, 211 km, 143.73 ойро, можна вибрать чисто електрика, тоді дорожче- 185.98, з тваринами 189.98

Тому вираз товаріСЧа подача 3 ойро та 1.75 за 1 км трішки невірний.

