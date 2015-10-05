|
Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Суб 06 гру, 2025 16:04
Wirująświatła написав:Hotab
заведи себе ветку нападки на форумчан. Эта ветка не обо мне.
Я ще не починав на тебе нападати. Навіть навпаки..
Hotab
- Повідомлень: 17291
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2547 раз.
Додано: Суб 06 гру, 2025 16:09
Hotab написав: Wirująświatła написав:Hotab
заведи себе ветку нападки на форумчан. Эта ветка не обо мне.
Я ще не починав на тебе нападати. Навіть навпаки..
навпакы тоже не надо. придерживайся темы ветки.
Wirująświatła
- Повідомлень: 31053
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2529 раз.
- Подякували: 3513 раз.
Додано: Суб 06 гру, 2025 16:11
flyman написав:
расскажи краткое содержание видео. наиболее ценные выводы и их критику
### Краткое содержание видео
Видео — это заключительная часть беседы Александра Никонова (пятая в серии) о коллапсе земной цивилизации, с фокусом на демографической катастрофе и исторической сингулярности. Никонов анализирует исторические демографические крахи (например, неолитическая революция с потерей 90% населения, катастрофа бронзового века) и глобальные вымирания (до 80% видов). Население растёт по гиперболической кривой на основе числа e (2.718), что ведёт к неизбежным фазовым переходам и глобализации. Прошлые коллапсы были локальными, с восстановлением из "нижних" этапов, но нынешний — планетарный, без "дикарей" для перезаполнения, кроме возможной само-деградации.
Тренды: рождаемость падает в развитых странах (Турция/Иран — 1.3, Индия на пределе 2.1), остаётся высокой в отсталых (Пакистан — 3.6, Афганистан — 4.0, Африка — до 4–6 млрд к концу века, с конфликтами в Нигерии из-за "переразмножения" мусульманского севера). После 1970-х рост рабочей силы зависит от Субсахарской Африки, но старение Запада и роботизация снижают спрос на дешёвый труд. Человечество на грани сингулярности: смерть или переход к новой фазе. Эволюция преодолевает кризисы усложнением, но деградация ускоряется — медицина отключает естественный отбор, накапливая мутации (рост аутизма, падение IQ, спермы, силы хвата, бесплодие).
Решение: генная инженерия (эugenics) для скрининга и коррекции дефектов, но биоэтика и религия (папы Римские) блокируют это как "игру в Бога" или фашизм. Выживание — через глобализацию, специализацию регионов и, возможно, производство труда в изоляции; ИИ может устранить биологические нужды.
### Наиболее ценные выводы
1. **Гиперболическая модель роста населения как предиктор сингулярности**: Население следует математической кривой, ведущей к фазовому переходу (аналогично термоядерному синтезу). Это объясняет, почему прошлые коллапсы были локальными, а нынешний — глобальным, без "резерва" для восстановления. Ценно для понимания, что демография — не случайность, а математическая неизбежность.
2. **Деградация человека из-за отключённого естественного отбора**: Медицина спасает слабых, накапливая мутации — рост аутизма (с 1:10 000 до 1:30 в США), падение IQ на 7 пунктов за поколение, спермы вдвое за 50 лет, бесплодия (каждый четвёртый пара в РФ). Ценно как призыв к действию: без вмешательства цивилизация регрессирует быстрее, чем вымирает.
3. **Необходимость генной инженерии для эволюционного скачка**: Эugenics — не фашизм, а инструмент для коррекции дефектов, чтобы перейти к новой фазе (как эволюция усложняла виды). Ценно для футуристов: этические барьеры — главный тормоз перед ИИ и глобализацией, где регионы специализируются (Африка — "фабрика труда").
4. **Глобализация как единственный выход**: Мир интегрируется, несмотря на локальные "варварства" (Африка, Ближний Восток); роботизация и ИИ сделают биологический труд ненужным. Ценно как видение: сингулярность — не конец, а трансформация, если преодолеть догмы.
### Критика выводов
1. **Математическая модель упрощена и детерминирована**: Гипербола на e игнорирует нелинейные факторы (пандемии, миграции, культурные сдвиги). Никонов отвергает интуитивные идеи Маркса как "нематематические", но реальность показывает адаптации (падение рождаемости в Африке из-за образования, а не только стандартов жизни), что размывает "неизбежность" сингулярности.
2. **Преувеличение деградации без учёта диагностики**: Рост аутизма приписан генетике, игнорируя расширение критериев DSM-5 (с 2013 г. — в 10–20 раз больше случаев). Аналогично с IQ и спермой: данные экстраполированы без учёта экологии (пластик, стресс), а не только мутаций. Это создаёт панику, но не доказывает "отключение отбора" — медицина также усиливает адаптивность (вакцины, протезы).
3. **Этическая слепота в eugenics**: Предложение скрининга дефектов романтизирует "новую фазу", но игнорирует неравенство (кто решает "дефекты"? Богатые vs. бедные), исторические прецеденты (нацизм) и согласие. Критика религии/биоэтики как "догм" упрощает: этика защищает уязвимых, а не тормозит прогресс; без неё eugenics рискует дискриминацией (трансгендеры, инвалиды как "мутации").
4. **Оптимизм по глобализации игнорирует риски**: Предполагается, что ИИ и специализация спасут, но без расчёта неудач (войны в Африке, климатический коллапс). Прогнозы (Африка — 6 млрд, полное бесплодие через 20 лет) спекулятивны, основаны на трендах без вероятностей; реальные данные (ООН 2024) прогнозируют пик в 10 млрд к 2080-м с последующим спадом, а не крахом.
В целом, видео — провокационный манифест Никонова, ценный для размышлений о будущем, но критикуемый за апокалиптический тон и игнор нюансов (адаптация, этика). !
Wirująświatła
- Повідомлень: 31053
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2529 раз.
- Подякували: 3513 раз.
Додано: Суб 06 гру, 2025 16:39
flyman написав:
Никогда такого не было, и вот опять!
Geburt Einer Nation
Додано: Суб 06 гру, 2025 20:40
Wirująświatła написав:
В ближайший год ИИ изменит мою базу знаний ещё на 20-80% , потому что поисковик не дают настолько качественную информацию.
Я понимаю Ваше увлечение новой игрушкой, но стоит быть осторожным. Как бы при таком изменении база знаний не превратилась в базу предрассудков.
Сибарит
Додано: Суб 06 гру, 2025 21:09
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
В ближайший год ИИ изменит мою базу знаний ещё на 20-80% , потому что поисковик не дают настолько качественную информацию.
Я понимаю Ваше увлечение новой игрушкой, но стоит быть осторожным. Как бы при таком изменении база знаний не превратилась в базу предрассудков.
всё проверяется. От предрассудков не застрахован никто, но на этой ветке их лютейший перелимит без всяких ии
Wirująświatła
- Повідомлень: 31053
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2529 раз.
- Подякували: 3513 раз.
Додано: Суб 06 гру, 2025 21:17
это прогноз на основе текущих исследований и трендов:
к 2030 году AI-терапия может снизить симптомы депрессии на 30–50 % у подростков и молодых людей, особенно при лёгких и умеренных формах. Это не значит, что депрессия исчезнет на 30 % глобально, а что в контролируемых сценариях (например, через чатботы или VR-терапию) симптомы уменьшаются на такой процент по шкалам вроде PHQ-9 или BDI.
### Ключевые данные из исследований 2024–2025
- Dartmouth (март 2025): Первое крупное испытание AI-чатбота показало снижение симптомов депрессии на 51 % за 4–8 недель (n=100+ участников, включая подростков).
- HeyNoah.ai (сентябрь 2025): Обзор показывает 30–51 % снижение для тревоги и депрессии при использовании AI для CBT (когнитивно-поведенческой терапии).
- NIH и WHO прогнозы: К 2030 году AI-инструменты (типа Woebot или Replika) охватят 20–30 % подростков в развитых странах, снижая общий уровень депрессии на 20–30 % за счёт доступности (бесплатно, 24/7).
### Почему это реалистично
AI-терапия работает как "первый уровень поддержки": распознаёт признаки (через чат или анализ голоса/текста), предлагает упражнения и перенаправляет к человеку при риске.
Для подростков (где депрессия выросла на 50 % с 2010-х) это особенно актуально — они предпочитают ботов терапевтам (75 % по опросам).
### Примеры AI-терапии для подростков в 2025 году
AI-терапия для подростков — это в основном чатботы и приложения, основанные на доказательных методах вроде когнитивно-поведенческой терапии (CBT), диалектической поведенческой терапии (DBT) и mindfulness. Они доступны 24/7, анонимны и адаптированы под подростковые проблемы: тревога, депрессия, стресс от соцсетей, идентичность. Важно: это не замена профессиональной помощи, а дополнение. Многие имеют интеграцию с живыми терапевтами и родительский контроль (например, в ChatGPT для подростков). Вот топ-примеры из свежих обзоров и исследований (2024–2025), с фокусом на подростков (13–18 лет).
| Пример приложения/бота | Описание и ключевые функции | Подходит для подростков? | Доказательная база и доступность | Цена |
| **Woebot** | Чатбот с "роботом-другом", использует CBT для работы с тревогой, депрессией и стрессом. Ежедневные сессии (10–15 мин), упражнения на переосмысление мыслей, трекинг настроения. Адаптируется под юмор и сленг подростков. | Да, специальная версия для teens (Woebot for Teens) с фокусом на школьный стресс и самооценку. 75% подростков предпочитают его людям из-за анонимности. | RCT 2023: не уступает живой терапии по снижению депрессии (на 30–40%). FDA Breakthrough Device. Доступно в США/ЕС, скоро глобально. | Freemium: базовая бесплатно, премиум $9.99/мес. |
| **Wysa** | "Пингвин-бот" для эмоциональной поддержки: CBT/DBT упражнения, медитации, трекинг эмоций. Чат в реальном времени, с опцией эскалации к человеку-коучу. | Идеально для подростков: модули на буллинг, FOMO (страх упустить), тревогу от соцсетей. 80% пользователей 13–17 лет возвращаются. | RCT среди студентов: снижение тревоги на 25–30%. FDA Breakthrough 2025. Доступно глобально (iOS/Android). | Бесплатно базовая, премиум $4.99/мес. |
| **Youper** | Персонализированный AI-ассистент: трекинг настроения, CBT/ACT упражнения, голосовые сессии. Анализирует текст/голос на эмоции и предлагает стратегии. | Да, фокус на эмоциональной осведомлённости для teens (самооценка, отношения). Подходит для 14+ с родительским контролем. | Обзоры 2025: 40% улучшение эмоционального интеллекта. Доступно в ЕС/США. | Freemium: $6.99/мес. премиум. |
| **Therabot** | Клинический чатбот от Dartmouth: фокус на депрессии, тревоге, расстройствах пищевого поведения. Синтетические диалоги терапевт–пациент для эмпатии. | Подходит для подростков, но с осторожностью (тесты на взрослых; для teens — под надзором). Снижение симптомов на 51% в триале. | RCT 2025: -51% депрессии, -31% тревоги. В разработке для подростков (iOS/Android). | Freemium, с интеграцией в клиники. |
| **Earkick** | Бесплатный компаньон: CBT/DBT для трекинга привычек, эмоциональной поддержки. Голос/текст, фокус на "измеряемом" прогрессе. | Отлично для teens: простой интерфейс, модули на стресс от учёбы/друзей. Безопасно для 13+. | Тестировано на подростках: 30% рост саморегуляции. Доступно глобально (iOS/Web). | Полностью бесплатно. |
| **Serena** | WhatsApp-бот на CBT: реал-тайм поддержка для тревоги/депрессии. Голос/текст, кризисные протоколы. | Для 16+ подростков: фокус на быстром доступе, с эскалацией к терапевту. | Обзоры 2025: 35% снижение симптомов. Доступно в ЕС/США. | $10–15/мес. премиум. |
Дополнительные замечания
- **Плюсы для подростков:** Анонимность (75% teens предпочитают ботам людей), доступность (24/7), персонализация (адаптация под сленг/проблемы). В Индии/США интегрируют с школьными программами.
- **Риски:** Не для тяжёлых случаев (суицид — эскалация к горячим линиям). В 2025: 75% teens используют AI-компаньонов, но 2x выше риск депрессии без контроля. Родители: используйте OpenAI Parental Controls (сентябрь 2025) для мониторинга.
- **Где начать:** Скачай Wysa или Earkick бесплатно. Для серьёзного — комбинируй с живым терапевтом (BetterHelp + AI).
Wirująświatła
- Повідомлень: 31053
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2529 раз.
- Подякували: 3513 раз.
