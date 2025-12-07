|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:08
Vadim_ написав:
п.с а ноутновій мне нужен , может Асус или кто то подарят
У тебеж Коре, а не Інтел, який Асус?
Протри клавішу Джавеліном, не дякуй за підказку.
Vadim_ написав:
[буду бренд рекламировать
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:18
akurt написав:
Дуже приємно за вашу рецензію.
Вірно підмітили важливі деталі.
1. Він розказував ким та як працює в попередніх відео. Звісно, не керівником Microsoft. Все руками.
2. Дуже вірно ви підмітили, що він на сьогодні має невизначений стан: так званий «репароль» ще не отримав. Це щоби жити безпроблемно наступні 2 (два) роки. Гадаю, це головна на сьогодні проблема.
Погодьтеся, це не вмираючий дідусь з відео пана flyman.
З приводу відвідування "Мексиканського ресторану"
- я його підтримую.
Справа в тому, що "американський ресторан" практично НЕ ІСНУЄ.
Якщо існує, то або вам подадуть яєшню із шматочком хліба та сухариком, або стейк, який не жується.
Американсьткі стейки треба готувати самому із бокалом червоного Зінфандель.
Тобто тим гостей він ніяк не міг здивувати.
А мексиканська кухні доволі цікава.
Я також би поставив в той же ряд цікавих - китайську, південноамериканську, індійську.
Так що ту все виправдано.
Для мене немає нічо.о кращо.о ніж китайська кухня с особенностямі України, блюда которіе при.отовила дружина, особенно борщ, почьти как бабушка в детстве времен дара.ово...
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:32
Vadim_ написав: Water написав: Vadim_ написав:
п.с а ноутновій мне нужен , может Асус или кто то подарят
У тебеж Коре, а не Інтел, який Асус?
Протри клавішу Джавеліном, не дякуй за підказку.
Vadim_ написав:
[буду бренд рекламировать
коре маленький то на компе.... РІМ 2000 , ті лучше задонать а то раз.оворов безполезніх мно.о ни а чом
Ты когда без очепяток напишешь хоть одно предложение- я пойму что ты хочешь.
Задонатить кому, тебе москалю? Что ты вообще пишешь?
Я тебе уже подсказал тысячу вариантов решения ТВОЕЙ проблемы. Но ТЕБЕ не нужно ее решение, ты БУДЕШЬ продолжать ныть.
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:49
akurt написав:
Якщо існує, то або вам подадуть яєшню із шматочком хліба та сухариком, або стейк, який не жується.
Простите за нескромный вопрос, сколько Вы заплатили за стейк, который не девался и какой он был толщины?
А к яичнице принято подавать ещё и хэшбраун с парой ломтиков бекона.
