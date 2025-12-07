У тебеж Коре, а не Інтел, який Асус?
Протри клавішу Джавеліном, не дякуй за підказку.
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:08
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:18
Для мене немає нічо.о кращо.о ніж китайська кухня с особенностямі України, блюда которіе при.отовила дружина, особенно борщ, почьти как бабушка в детстве времен дара.ово...
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:24
коре маленький то на компе.... РІМ 2000 , ті лучше задонать а то раз.оворов безполезніх мно.о ни а чом
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:32
Ты когда без очепяток напишешь хоть одно предложение- я пойму что ты хочешь.
Задонатить кому, тебе москалю? Что ты вообще пишешь?
Я тебе уже подсказал тысячу вариантов решения ТВОЕЙ проблемы. Но ТЕБЕ не нужно ее решение, ты БУДЕШЬ продолжать ныть.
Додано: Нед 07 гру, 2025 19:49
Додано: Нед 07 гру, 2025 20:26
Одне з чудес світу для мене дійсно був знаменитий «американськмй стейк».
Я такі речі вмію та люблю готувати.
Саме його ми і замовили в компанії в ресторані в San Francisco.
Як водиться, офіціант запитав про рівень прожарки (Medium). Почали чекати.
Що я вам скажу: перше діло, яке я роблю з приятелями - це приготування класичного яловичого стейку.
Ми робимо так:
- купити в супермаркеті яловичину, зазвичай затягує кожен шматок десь на 1 фунт або більше; товщина шматка приблизно 2 см. Плюс-мінус.
- ціна буває різна: від 10 до 30 $ за фунт - дивлячись, де купувати та яку саме яловичину (дорожчою є «зістарена», витримана);
- готуємо стейк до запікання, змащуючи оливковою олією з двох боків та натираючи спеціями;
- все це разом з пляшкою Zinfandel та бокалами піднімаємо на дах будинка, де зазвичай в США облаштований газовий гриль.
- зажигажємо гриль, відкорковуємо вино.
- коли температура досягла 200 градусів: викладаємо яловичину та розливаємо вино.
- обовʼязково перевертаємо кожні 2 хвилини. Так 4 рази. Гриль завжди закривається зверху, є термометр.
- весь процес іде паралельно з дегустацією Zinfandel та розмовами; час в 2 хвилини виставляємо на iPhone;
- знімаємо стейки та спускаємося в житлове приміщення, де смакування та дегустація продовжується.
Це для мене стандарт.
Той раз в ресторації не повезло жінці: стейк не можна було їсти, твердий та не жувався. Ну інші якось та їли. Ну ось так «повезло».
Попросили додатково його підсмажити - підсмажили та принесли - однаково був такий же: жінка не змогла його їсти.
Ми були реально ображені. В чек нам не включили 1 стейк.
Ось так сталося. Було дуже неприємно.
Яка ціна була в той раз - я не памʼятаю.
Зазвичай ціна головного блюда в США в ресторації. орієнтовно 20…25$.
Додано: Нед 07 гру, 2025 20:56
Это была ошибка. Стейк изначально был пережарен. Чем дольше говядина жарится, тем жёстче становится. Мидиум - это уже пережаренный.
Также рискну предположить, что жена заказала себе меньшую порцию, из-за чего стейк получился тоньше, чем нужно, из-за чего и был пережарен.
......
По моим сведениям примерно трехлетней давности, цена стейка там где его умеют готовить начиналась с $40. Это из свежего мяса. Стейк сухой выдержки дороже.
