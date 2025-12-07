RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3074307530763077
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 19:49

  akurt написав:Якщо існує, то або вам подадуть яєшню із шматочком хліба та сухариком, або стейк, який не жується.

Простите за нескромный вопрос, сколько Вы заплатили за стейк, который не девался и какой он был толщины?
А к яичнице принято подавать ещё и хэшбраун с парой ломтиков бекона.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9160
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6506 раз.
Подякували: 21699 раз.
 
Профіль
 
135
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:26

Одне з чудес світу для мене дійсно був знаменитий «американськмй стейк».
Я такі речі вмію та люблю готувати.
Саме його ми і замовили в компанії в ресторані в San Francisco.
Як водиться, офіціант запитав про рівень прожарки (Medium). Почали чекати.

Той раз в ресторації не повезло жінці: стейк не можна було їсти, твердий та не жувався. Ну інші якось та їли. Ну ось так «повезло».
Попросили додатково його підсмажити - підсмажили та принесли - однаково був такий же: жінка не змогла його їсти.

Ми були реально ображені. В чек нам не включили 1 стейк.
Ось так сталося. Було дуже неприємно.
Яка ціна була в той раз - я не памʼятаю.
Зазвичай ціна головного блюда в США в ресторації. орієнтовно 20…25$.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 07 гру, 2025 22:36, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11602
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4085 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 20:56

  akurt написав:Попросили додатково його підсмажити - підсмажили та принесли - однаково був такий же: жінка не змогла його їсти.
..........
Зазвичай ціна головного блюда в США в ресторації. орієнтовно 20…25$.

Это была ошибка. Стейк изначально был пережарен. Чем дольше говядина жарится, тем жёстче становится. Мидиум - это уже пережаренный.
Также рискну предположить, что жена заказала себе меньшую порцию, из-за чего стейк получился тоньше, чем нужно, из-за чего и был пережарен.
......
По моим сведениям примерно трехлетней давности, цена стейка там где его умеют готовить начиналась с $40. Это из свежего мяса. Стейк сухой выдержки дороже.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9160
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6506 раз.
Подякували: 21699 раз.
 
Профіль
 
135
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 22:05

Ось тому в мене правила:
- яловичину купую сам;
- смаження в газовому грилі, який закривається - 4 терміни - кожен по 2 хвилини.
- паралельно: Zinfandel.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11602
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4085 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 23:53

  Сибарит написав:
  akurt написав:Попросили додатково його підсмажити - підсмажили та принесли - однаково був такий же: жінка не змогла його їсти.
..........
Зазвичай ціна головного блюда в США в ресторації. орієнтовно 20…25$.

Это была ошибка. Стейк изначально был пережарен. Чем дольше говядина жарится, тем жёстче становится. Мидиум - это уже пережаренный.
Также рискну предположить, что жена заказала себе меньшую порцию, из-за чего стейк получился тоньше, чем нужно, из-за чего и был пережарен.
......
По моим сведениям примерно трехлетней давности, цена стейка там где его умеют готовить начиналась с $40. Это из свежего мяса. Стейк сухой выдержки дороже.


Жесткость стейка зависит от породы КРС, части туши, толщины куска и времени на гриле.
Причем, качественный кусок мяса не испортить даже чуть передержав.
У меня электрический гриль, такая хрень, внутрь кладешь мясо, закрываешь и оно с двух сторон жарится.
Но ессесно, электрический хуже чем газовый.
И проблема в том, что жена не может есть (по психологическим причинам) мясо, которое пускает хоть немного розовый сок.
Приходиться жарить до победного конца.
НО!
Если мясо хорошо промазать специями и горчицей и дать постоять до суток, то это несколько смягчит.
Но если взять правильное мясо, то даже пережаренное мясо будет мягким.
И конечно, мясо надо есть практически сразу.
По мере остывания он дубеет.
Там есть еще какие-то заморочки с контролем температуры внутри куска, но я этим не занимаюсь.
Еще есть мнение, что после снятия с гриля, стейк должен немного постоять. Но это в теории, на практике я такое не пробовал.
Вообще, из правильного куска мяса при очень сильной прожарки у меня получался мягкий стейк и из примерно 2 см толщины и из примерно 1 см.
А неправильный хоть как жарь он будет жесткий.
Самый прикольный получился больше 2-х см толщиной с хрустящей коркой, мягкий внутри. Если я правильно помню, это был "мраморный" кусок. Еще хорошо брать Т-бон.
...
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18095
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8813 раз.
Подякували: 5546 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 00:03

  flyman написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:В нас в селі картоплю можна по 7, 50 купити. Тобто на 200 баксів більше тони.

В Бідронці на цьому тижні картопля по 0,99 зл. На мінімалку в 1250 дол. поляк може купити 4,6 тони картоплі. Я вже мовчу про ціни в селі чи в гуртівні.

  Bolt написав:Я знаю, що білоруські ІТівці які в нас жили перед війною і втікли до Кракова, там на голові в яких ось друзів жили бо дорого було орендувати.

Щось брешуть вони або невдахи, по Кракову цифри такі, середня ЗП 11 тис. зл (https://krakow.stat.gov.pl/zakladka2/), на руки хай буде 7500 зл. Оренда середньої 1 к - 3000 зл. Виходить тільки з середньої ЗП можна орендувати 1к квартиру, ще половина лишится. У випадку коли орендує сім'я ситуація ще краще, на оренду у них вийде менше 25% всього доходу.

Високі з.п.

Флайман, тобі треба відео - "Мілфи о високих заррлатах"
Кочевник
 
Повідомлень: 2529
З нами з: 16.02.17
Подякував: 405 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 00:04

rjkz
У меня электрический гриль, такая хрень, внутрь кладешь мясо, закрываешь и оно с двух сторон жарится.


Подобається в ньому все, крім одного:
Бризки жиру з боків і запах .

Де його поставити? Не на індукцію ж . А отже запах не піду у витяжку.

А бризки жиру це дійсно біч. Я вже по краям стелю (з заворотом на сам гріль) паперові рушники. Інакше потім жир на столі поряд.
Hotab
 
Повідомлень: 17302
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2547 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 00:08

Кочевник
Флайман, тобі треба відео - "Мілфи о високих заррлатах"


Коли Флайман зрозумів , що до філіпін на ШРТ з кардач за 2 грн 80 коп не доїхати , концепція змінилась. Тепер Флайман мріє, щоб філіппінки приїхали працювати в Україну на 28 т грн в Сільпо на касу. А 140 дол на життя Флайману як відомо добре входить в 28 тис грн!!
Hotab
 
Повідомлень: 17302
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2547 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 00:29

Еміграція, заробітчанство

Hotab написав:rjkz
У меня электрический гриль, такая хрень, внутрь кладешь мясо, закрываешь и оно с двух сторон жарится.


Подобається в ньому все, крім одного:
Бризки жиру з боків і запах .

Де його поставити? Не на індукцію ж . А отже запах не піду у витяжку.

А бризки жиру це дійсно біч. Я вже по краям стелю (з заворотом на сам гріль) паперові рушники. Інакше потім жир на столі поряд.
Дивно, в мене такий гриль і з бризками жодних проблем не було.
Брав мармурову від мʼясторії, норм стейки
До речі, а в чому проблема поставити хоч і на індукцію, поверхня як поверхня:)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37060
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8278 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 00:32

Faceless
До речі, а в чому проблема поставити хоч і на індукцію, поверхня як поверхня:)


Ну це незручно)
Там є або пустий посуд (а інколи і не пустий) , та ж пательня чи каструля, , або в процесі готування.

з бризками жодних проблем не було.


Може просто дружина потім в кінці тижня самостійно вимиває ту зону, тому не в курсі?)
Hotab
 
Повідомлень: 17302
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2547 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 3074307530763077
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.