Простите за нескромный вопрос, сколько Вы заплатили за стейк, который не девался и какой он был толщины?
А к яичнице принято подавать ещё и хэшбраун с парой ломтиков бекона.
Одне з чудес світу для мене дійсно був знаменитий «американськмй стейк».
Я такі речі вмію та люблю готувати.
Саме його ми і замовили в компанії в ресторані в San Francisco.
Як водиться, офіціант запитав про рівень прожарки (Medium). Почали чекати.
Той раз в ресторації не повезло жінці: стейк не можна було їсти, твердий та не жувався. Ну інші якось та їли. Ну ось так «повезло».
Попросили додатково його підсмажити - підсмажили та принесли - однаково був такий же: жінка не змогла його їсти.
Ми були реально ображені. В чек нам не включили 1 стейк.
Ось так сталося. Було дуже неприємно.
Яка ціна була в той раз - я не памʼятаю.
Зазвичай ціна головного блюда в США в ресторації. орієнтовно 20…25$.
Это была ошибка. Стейк изначально был пережарен. Чем дольше говядина жарится, тем жёстче становится. Мидиум - это уже пережаренный.
Также рискну предположить, что жена заказала себе меньшую порцию, из-за чего стейк получился тоньше, чем нужно, из-за чего и был пережарен.
По моим сведениям примерно трехлетней давности, цена стейка там где его умеют готовить начиналась с $40. Это из свежего мяса. Стейк сухой выдержки дороже.
Ось тому в мене правила:
- яловичину купую сам;
- смаження в газовому грилі, який закривається - 4 терміни - кожен по 2 хвилини.
- паралельно: Zinfandel.
Жесткость стейка зависит от породы КРС, части туши, толщины куска и времени на гриле.
Причем, качественный кусок мяса не испортить даже чуть передержав.
У меня электрический гриль, такая хрень, внутрь кладешь мясо, закрываешь и оно с двух сторон жарится.
Но ессесно, электрический хуже чем газовый.
И проблема в том, что жена не может есть (по психологическим причинам) мясо, которое пускает хоть немного розовый сок.
Приходиться жарить до победного конца.
НО!
Если мясо хорошо промазать специями и горчицей и дать постоять до суток, то это несколько смягчит.
Но если взять правильное мясо, то даже пережаренное мясо будет мягким.
И конечно, мясо надо есть практически сразу.
По мере остывания он дубеет.
Там есть еще какие-то заморочки с контролем температуры внутри куска, но я этим не занимаюсь.
Еще есть мнение, что после снятия с гриля, стейк должен немного постоять. Но это в теории, на практике я такое не пробовал.
Вообще, из правильного куска мяса при очень сильной прожарки у меня получался мягкий стейк и из примерно 2 см толщины и из примерно 1 см.
А неправильный хоть как жарь он будет жесткий.
Самый прикольный получился больше 2-х см толщиной с хрустящей коркой, мягкий внутри. Если я правильно помню, это был "мраморный" кусок. Еще хорошо брать Т-бон.
rjkz
Подобається в ньому все, крім одного:
Бризки жиру з боків і запах .
Де його поставити? Не на індукцію ж . А отже запах не піду у витяжку.
А бризки жиру це дійсно біч. Я вже по краям стелю (з заворотом на сам гріль) паперові рушники. Інакше потім жир на столі поряд.
Кочевник
Дивно, в мене такий гриль і з бризками жодних проблем не було.
Брав мармурову від мʼясторії, норм стейки
До речі, а в чому проблема поставити хоч і на індукцію, поверхня як поверхня:)
Faceless
Ну це незручно)
Там є або пустий посуд (а інколи і не пустий) , та ж пательня чи каструля, , або в процесі готування.
Може просто дружина потім в кінці тижня самостійно вимиває ту зону, тому не в курсі?)
