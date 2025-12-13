RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 18:18

москалька

  flyman написав:
  Water написав:

Для чого ти виклав це? Москальки пропадають? Це добре, москалів там дохалєри.

Казашка. Ти щось має проти казашок? Розпалюй міжнаціаональну ворожнечу далі.

Ти хочеш зі мною посперечатись на рахунок москальки? Я їх за версту чую. Яле ти можеш сперечатись, задонативши 50 тисяч гривень. Спеціально для тебе у гуглі зразу видало:
Российская туристка Ирина Киселева пропала

Далі цікавіше, але москальською:
В своем обращении одна из блогеров пыталась обосновать свое мнение, ссылаясь на источники информации Турции, которые она тщательно и регулярно просматривает. По ее словам, СМИ в этой стране абсолютно открытые и прозрачные, они не пропускают ни одно происшествие, а вот об Ирине нет в них ни строчки.

«И это странно, — говорит блогерша, — все источники, которые рассказывают об этом, русскоязычные. Из этого я делаю вывод: это фейк и вброс».

Висновки ти зробив, хто на кому з москалів стояв, хто пощез?
На Місяці хай всією москальщиною пошукають, в Сіде є телепорт на Місяць.

Ще питання до тебе, шо таке
міжнаціаональну
, це шось аональне?
Востаннє редагувалось Water в Суб 13 гру, 2025 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 18:46

Re: Еміграція, заробітчанство



Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 19:04

  flyman написав:
  BIGor написав:

Ви хоч були колись в Турції? Чи тільки по гугл-мапам?

Це ж як в США туго мужикам
https://www.youtube.com/shorts/RJmjOJ_Gn7A


И что тут тугого?
Я и в Украине куховарил в удовольствие и тут как есть время и силы.
